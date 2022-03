Diputados aprobó el acuerdo con el FMI tras varias horas de tensión: qué pasará en el Senado

Después de 13 horas de debate e incidentes en los alrededores del Congreso la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada con una amplia mayoría el proyecto de ley que avala el acuerdo con el FMI y lo envió al Senado, que lo empezará a tratar la semana próxima. El objetivo del Gobierno es aprobarlo antes del 22 de marzo, cuando vence un pago de u$s2.800 millones con el organismo de crédito.

El proyecto que autoriza el refinanciamiento de la deuda con el FMI y nuevos desembolsos fue aprobado con 204 votos a favor, 37 en contra y 11 abstenciones. El sector de La Cámpora que lidera Máximo Kirchner, quien no dio quórum y no bajó el recinto hasta el final de la sesión, se dividió entre el rechazo y la abstención.

Mientras que los votos a favor fueron de la mayor parte del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y bloques provinciales minoritarios, en contra votaron los diputados de la izquierda; los liberales conducidos por José Luis Espert y Javier Milei; el diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, entre otros.

El acuerdo que alcanzaron un día antes de la sesión el Frente de Todos y Juntos por el Cambio respecto de la redacción del proyecto allanó el camino para su aprobación y sacó al Gobierno de la encerrona en la que lo habían puesto los diputados de La Cámpora liderados por Máximo Kirchner.

La mayor parte del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio votó a favor para evitar el default

La única coincidencia entre los dos espacios mayoritarios durante el debate fue la de evitar el default con el FMI. Fuera de ello, no ahorraron cuestionamientos. En el oficialismo los discursos apuntaron a la responsabilidad de la gestión de Mauricio Macri por la deuda de u$s44.000 millones de dólares y plazos de pago que acordó con el FMI en 2018 y subrayaron que el presidente Alberto Fernández "recibió una bomba de tiempo" que ahora intenta desactivar.

La oposición, en tanto, destacó su colaboración para que "la Argentina no caiga en el default" pero a la vez pusieron de relieve insistentemente la división del Frente de Todos que obligó al Gobierno a aceptar el reclamo de la oposición de modificar el proyecto para quitar el artículo que avalaba el programa económico que el ministro de Economía, Martín Guzmán, acordó con el FMI.

El acuerdo con el FMI, al Senado: ¿Qué pasará?

El proyecto para autorizar el refinanciamiento de la deuda con el FMI pasó ahora al Senado, donde la idea es empezar a tratarlo en la Comisión de Presupuesto el próximo lunes, según señalaron a iProfesional fuentes del oficialismo y de la oposición de esa cámara.

Sin demasiados detalles oficiales, la principal incógnita en el Senado es si el proyecto se votará esa misma semana o no, dado que la intención del Ejecutivo es que el proyecto se apruebe antes del 22 de marzo.

Cristina Kirchner tiene la llave de la aprobación del acuerdo con el FMI en el Senado

Ello dependerá, en primer lugar, del cronograma que fije la comisión presidida por el riojano Ricardo Guerra (Frente de Todos) para pasar a la firma el dictamen del proyecto; en segundo lugar de si el consenso que se dio en Diputados se repite en el Senado y, por último, de los movimientos que haga la presidenta de la cámara, Cristina Kirchner.

La vicepresidenta de la Nación se mantuvo hasta ahora en silencio respecto del acuerdo con el FMI. La única muestra de malestar provino de su hijo y de la fuerza política que se referencia en la ex mandataria. Ella, por su parte, bajó la orden a los senadores que le responden de no hacer manifestaciones sobre el tema.

Más allá de eso, de la última reunión que mantuvo el bloque de senadores del Frente de Todos trascendió que entre los 35 que integran la bancada oficialista, son aproximadamente 12 los que no respaldan el acuerdo con el FMI.

En el interbloque de Juntos por el Cambio, según supo este medio, confían en que el acuerdo que permitió la aprobación del proyecto en Diputados tenga su réplica en el Senado. Es decir: que la mayor parte de las dos bancadas principales garantice el quórum y vote a favor.

La división por el FMI también se da entre los senadores del oficialismo

Si ello sucediera, existe la posibilidad de que el proyecto se trate "sobre tablas", esto es que sea sometido a votación en el recinto a menos de siete días desde la firma del dictamen de comisión. Para ello, el reglamento estipula que deben estar de acuerdo dos tercios de los presentes en la sesión. Pero todavía está por verse.

Cómo fue el debate en Diputados: las definiciones más importantes

"No somos la rueda de auxiliio del Gobierno" aclaró el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, uno de los principales referentes de Juntos por el Cambio, y remarcó que "si hay default olvídense de conseguir un crédito". No obstante, cuestionó el acuerdo al señalar que "tiene un nuevo endeudamiento" y criticó la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante el organismo internacional.

"Quiso imponer un proyecto para hacernos socios del ajuste y le dijimos que no, pero abrimos una instancia desde la política", agregó el radical cordobés, al tiempo que criticó "a los que no están", en alusión a Máximo Kirchner, y desafió: "En política hay que aguantar los trapos".

En representación del PRO, Luciano Laspina, planteó que se votó "un nuevo empréstito" pero que no se aprobó "aumentar impuestos", porque se dejó de lado el programa económico que Guzmán adjuntó al proyecto.Tantó él cómo Negri subrayaron que el bloque del Frente de Todos "está partido".

Por su parte, el jefe del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, brindó el discurso final y fue uno de los más conciliadores en toda la sesión al poner de relieve el acuerdo entre oficialismo y oposición para llegar a "un dictámen único", aunque también apuntó a la responsabilidad del gobierno anterior en el endeudamiento con el FMI.

Negri consideró que "el Presidente está débil" y que "hay una fractura" en el Frente de Todos

"Algunas discusiones parece que se dan sin contexto, pero hay dos hechos que son objetivos: la decisión de cancelar la deuda con el FMI en 2005, donde llegamos a 0 dólares de deuda con el Fondo, y la decisión que tomó la administración anterior de Macri que fue avanzar en una nueva instancia de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional", subrayó Martínez.

Silencios y chicanas: detalles de una sesión tensa

Los diputados de La Cámpora liderados por Máximo Kirchner estiraron hasta el último momento el suspenso en torno a su voto. El ex jefe del bloque oficialista e hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner no se mostró en el recinto hasta el final de la sesión y tampoco tomó la palabra.

Los 17 diputados de La Cámpora que le responden también optaron por no hablar en el hemiciclo de la Cámara baja, a diferencia de los otros dos sectores del oficialismo que rechazaron el acuerdo: el del Frente Patria Grande de Juan Grabois y el de la CCC, que justificaron su rechazo al acuerdo con el FMI.

Esta división en las filas del oficialismo fue aprovechada por Juntos por el Cambio. Varios de los diputados hicieron referencia a que el Frente de Todos no pudo "juntar todos sus votos" y lo contrastaron con la "unidad" de Juntos por el Cambio.

"Juegan a ser oficialismo y oposición al mismo tiempo", señaló Gerardo Milman, uno de los "halcones" del PRO. "Si hoy Juntos por el Cambio no les da los votos el país entra al default, ¿qué parten no entienden?", lanzó en otro momento el cordobés Marcos Carasso, de la UCR, ante las críticas de varios oficialistas contra Macri.

Máximo Kirchner no bajó al recinto para participar del debate

"Todo Juntos por el Cambio estamos sentados y vamos a votar de la misma manera. Los que están en frente sacan los pies del plato", subrayó por su parte la cordobesa del PRO, Laura Rodríguez Machado, mientras que María Eugenia Vidal reforzó: "Vamos a votar a favor de evitar el default, pero no avalamos ni creemos en el programa económico de este gobierno".

En el Frente de Todos no se quedaron callados. El chaqueño Aldo Leiva fue uno de los que retrucó las chicanas: "No se preocupen por Máximo. La vez pasada cuando vino, ustedes se levantaron y votaron en contra del presupuesto, ahora están preocupados porque no viene y quieren que hable encima", dijo y generó risas entre sus compañeros de bloque.

Leandro Santoro criticó con fuerza a la gestión de Macri y, tras resaltar la coincidencia en que "el default significa un colapso económico y social", agregó: "El principal consenso que deberíamos construir hoy sea asumir entre todas y todos que nunca más el sobreendeudamiento irresponsable al servicio del capital financiero puede ser una política pública".