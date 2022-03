Un golpeado Guzmán va al Senado a explicar el proyecto de acuerdo con el FMI: ¿Cristina lo pondrá "knockout"?

El final del plan de Martín Guzmán para reestructurar una deuda de unos u$s 45.000 millones con el FMI no fue el que el ministro y el resto del equipo económico esperaban. Ahora deberá presentarse el lunes para defender el acuerdo en el lunes en el Senado, en el tramo final de su agitado paso por el Congreso, que lo dejó debilitado. El objetivo del Gobierno es tenerlo aprobado antes del 22 de marzo, mientras todos la atención estará puesta sobre cuál será la actitud de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien días atrás se mostró muy crítica del organismo multilateral de créditos.

Pese a las arduas negociaciones del funcionario con el Fondo y luego de que se estableciera un memorando de entendimiento que incluye metas fiscales, de emisión monetaria, acumulación de reservas y estimaciones de inflación, el proyecto de ley que salió finalmente aprobado en Diputados no incluye ninguno de los aspectos económicos negociados con el FMI.

Esto es algo que Guzmán deberá explicar el lunes en la Cámara alta frente a quienes han criticado muy fuerte sus últimas decisiones de política económica, en particular no haber logrado un acuerdo a 20 años de plazo con el FMI, insistir con aumentos de tarifas de luz y gas por encima de la inflación y no lograr que una fuerte crítica del organismo al préstamo por u$s 45.000 millones de dólares que hizo al gobierno de Mauricio Macri.

Y, lo peor del caso para el Gobierno que encabeza Alberto Fernández es que la vicepresidenta Cristina Kirchner es tal vez hoy su más ferviente opositora.

Acuerdo con el FMI: el Senado será el escenario de arduos debates

La reciente aprobación del proyecto de acuerdo con el FMI le abrió el camino al Gobierno de Alberto Fernández para su tratamiento desde el próximo lunes en el Senado.

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional la mitad de los 35 miembros del bloque del Frente de Todos a cargo del kirchnerista José Mayans no quiere votar el acuerdo con los cambios que impuso la oposición. La primera en confirmarlo fue la vicejefa del bloque Anabel Fernández Sagasti.

En tanto, habría 33 senadores de Juntos por el Cambio que votarían a favor para tratar de lograr una mayoría simple de 37 para aprobar el acuerdo. El rumor en los pasillos del senado es que habría un total de unos 45 senadores que darían su voto afirmativo.

El jueves pasado Mayans estuvo en la Casa Rosada para analizar el tratamiento en comisión para este lunes y martes y busca negociar con la oposición que se trate el jueves en el recinto para aprobarlo el viernes probablemente.

Tras la media sanción en Diputados, Guzmán llega debilitado al Senado

A la reunión del lunes fueron invitados el ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y la directora de la AFIP Mercedes Marcó del Pont.

Guzmán participará del inicio del tratamiento de la ley en la Comisión de Presupuesto del Senado luego de un viaje sorpresivo a Houston, mientras que por pedido de la oposición, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, negoció eliminar del proyecto de ley los aspectos económicos del memorándum firmado con el FMI que había prometido incluir el ministro de Economía a los funcionarios del organismo.

El voto afirmativo en la Cámara de Diputados indica que solo se aprobó el endeudamiento con el FMI y el resto vendrá después. Entre el lunes y el miércoles pasado el bloque del Frente de Todos tuvo que acceder a modificar la redacción del proyecto inicial de 4 artículos ya que para evitar todas las referencias al programa económico que negoció el propio Guzmán, se eliminó el artículo 2 que incluía los aspectos económicos y solo un habrá un artículo que habilitará al Poder Ejecutivo a firmar un programa de facilidades extendidas para refinanciar el crédito stand by.

En su exposición del lunes pasado en el Congreso, el titular de la cartera de Hacienda planteó que la oposición buscaba obtener el financiamiento pero sin votar las políticas que lo acompañan, algo que el ministro no quería aceptar y hasta amenazó a la oposición con un futuro default. La gran pregunta que se hacen analistas los principales analistas financieros locales y de Wall Street es cómo queda parado Guzmán después que la oposición le cambie un proyecto de ley que para era clave para él y su equipo económico y que fue aprobado en diputados.

Guzmán consideraba clave ese artículo que le permitiría al Gobierno tener la posibilidad de tomar todas las medidas que incluye el memorándum de entendimiento como la suba de tarifas, reducción de subsidios, la reducción del financiamiento del BCRA al Tesoro, pero si se aprueba en el Senado deberá consensuar todos esos aspectos con la oposición. Ahora deberá explicar a los senadores del oficialismo que significa para el Gobierno que el memorándum de entendimiento con el FMI no esté incluido en la futura ley si el proyecto se aprueba en senadores.

Acuerdo con el FMI: el voto de Cristina Kirchner sigue siendo la gran incógnita

Con respecto a la votación en el Senado hay que destacar un hecho trascendente que se produjo el viernes. Por primera vez, la vicepresidenta Cristina Kirchner se mostró en contra de firmar un nuevo acuerdo con el FMI y se comenzó a despegar del presidente Alberto Fernández.

A través de un video difundido por redes sociales mostró los destrozos en su despacho durante los incidentes del jueves y aprovechó para cuestionar al FMI y dar una señal de que no hará nada para lograr que la ley salga en el Senado.

Contó además que el jueves por la tarde se reunió con su hijo Máximo Kirchner en su despacho antes que los diputados de La Cámpora votaran en contra de la refinanciación de la deuda. En el video, CFK relató los episodios de violencia del jueves y sugiere que el ataque a su despacho pudo haber sido intencional.

"Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron", indicó la ex mandataria.

Pero lo más fuerte es la frase que agregó y que muestra su posición con respecto al nuevo acuerdo con el FMI: "Es el despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al FMI, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el Frente de Todos, que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente. Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor sobre el Fondo Monetario cuando decía que siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Otra vez, inmensa pena".

Está claro que CFK apuesta al mismo discurso de su hijo Máximo y de La Cámpora, al mencionar frases del ex presidente Néstor Kirchner cuando anunció que cancelaría la deuda total con el organismo y así mostrar de alguna manera su rechazo a firmar un nuevo acuerdo.

Acuerdo con el FMI: el fantasma del voto "no positivo" de Cobos

La manera en que se vote en el Senado definirá si la idea de Cristina Kirchner puesta en marcha el 18 de mayo de 2019 tendrá éxito. Ese día anunció vía twitter que Alberto Fernández sería el candidato a presidente en una fórmula en la que ella sería la vicepresidenta y que ganó la elección en octubre de ese año frente a la fórmula de Mauricio Macri y Miguel Pichetto de Cambiemos.

El problema más grave podría recaer en la vicepresidente ya que en caso de un empate ella sería quien tendría que definir la aprobación del acuerdo si se diera un empate en la cámara alta como ocurrió con Julio Cobos en el 2008 con su voto "No positivo" al rechazar la Resolución 125.

Por el momento la mayoría del arco político del oficialismo y de la oposición descartan una situación similar a esa, pero concluye que CFK votará en contra del nuevo acuerdo.

En ese aspecto la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, aseguró el jueves pasado que: "la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá que consensuar el voto de los senadores de su partido".

Consultada en la habitual conferencia de prensa semanal sobre el rol que había tenido la vicepresidenta en las negociaciones con la oposición realizadas en la semana, la funcionaria contestó: "la vicepresidenta es la presidenta del Senado, con lo cual los consensos se deberán buscar en el Senado en el momento que llegue la media sanción de Diputados". Luego de la aprobación del acuerdo en esa Cámara ahora solo resta saber cuál será el papel de la vicepresidenta en la votación en el senado.

¿Qué hará Alberto Fernández si se confirma el rechazo de Cristina Kirchner al proyecto?

La gran incógnita es cómo reaccionará en el futuro Alberto Fernández en caso que se confirme el rechazo de CFK al acuerdo con el FMI en el senado y con su hijo Maximo Kirchner mostró la misma postura.

Por ahora, fuentes cercanas al Gobierno cuentan en privado que por ahora el presidente no acepta la presión de sus funcionarios más cercanos que le piden romper con La Cámpora si Máximo Kirchner votaba en contra del acuerdo.

Pero hasta que el acuerdo no tenga la aprobación del Senado como desde el Gobierno descuenta el presidente no hará ningún movimiento que pueda poner en peligro la frágil relación que mantiene hoy con su vicepresidenta.