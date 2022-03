Avanza el acuerdo con el FMI en el Senado: con el kirchnerismo en minoría, quiénes apoyan y qué dudas tiene la oposición

El proyecto del Gobierno que avala el acuerdo con el FMI obtuvo dictamen favorable en el Senado y ahora el Frente de Todos espera que Juntos por el Cambio resuelva si habilitará el tratammiento en la sesión del próximo jueves, mientras el sector kirchnerista del oficialismo queda en minoría con su rechazo.

Luego de escuchar al ministro de Economía, Martín Guzmán, el pasado lunes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda aprobó este martes el dictamen a favor del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, con 16 firmas sobre el total de 17 senadores que integran el cuerpo.

Ahora resta que el interbloque de Juntos por el Cambio defina si habilitará el tratamiento sobre tablas para el próximo jueves, dado que se requiere una mayoría de dos tercios a la que el oficialismo no llega solo. En este punto todavía hay dudas pero, de todos modos, por la noche la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, firmó el decreto para convocar a la sesión para el jueves a las 14:00.

Si bien fuentes de la principal bancada opositora deslizaron a iProfesional que "es muy probable que suceda, porque hay más de 50 votos a favor en total y se respeta el acuerdo que se logró en Diputados" para aprobar el proyecto, la mesa nacional de Juntos por el Cambio se mantiene en alerta por la polémica en torno a las retenciones agropecuarias.

En la oposición afirman que está todo "encaminado", pero persisten las dudas sobre todo en el PRO

"No tenemos la decisión tomada si es que vamos habilitar o no los dos tercios", sostuvo este martes el jefe del bloque de la UCR, Luis Naidenoff, en declaraciones radiales, y ratificó así que en la cúpula de la coalición todavía se debate si acompañarán o no al oficialismo. La eventual suba de las retenciones condiciona el apoyo del sector más duro del PRO.

La división del Frente de Todos generó en el Gobierno una dependencia de los votos opositores que le permiten al espacio condicionar al oficialismo. En Diputados, forzó al Gobierno a modificar el proyecto original y el último lunes lo obligaron a aclarar que no tienen previsto tomar medidas de ese tipo, pero no terminó de convencer.

Si todo quedara finalmente "encaminado", como suponen lo más moderados de la oposición, el acuerdo se aprobaría con alrededor de 58 votos a favor, según un relevamiento hecho por iProfesional.

El kirchnerismo, en minoría

El consenso que alcanzaron buena parte del Frente de Todos con Juntos por el Cambio dejó al kirchnerismo, que rechaza el entendimiento con el FMI, relegado como minoría. Eso se notó durante la aprobación de la Cámara de Diputados y se profundizó con el correr de los días en el Senado.

Ante ese escenario, la vicepresidenta Cristina Kirchner dio libertad de acción en el bloque del Frente de Todos. En ese contexto, según supo iProfesional, unos 12 de los 35 senadores que integran la bancada oficialista se inclinan por votar en contra.

Unos 12 senadores del oficialismo votarían en contra pero quedarían en franca minoría

Entre ellos se encontrarían algunos de los más fieles a Cristina Kirchner, como el neuquino Oscar Parrilli, la chaqueña Inés Pilattti Vergara o la rionegrina Silvina Garía Larraburu, además de los camporistas como Martín Doñate, María Eugenia Duré y Mariano Recalde, mientras se mantiene en duda la posición de Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque e integrante de esa agrupación.

A ellos se les sumaría el jujeño Guillermo Snopek, que si bien no forma parte del kirchnerismo dio muestras del malestar que le causó el protagonismo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en este tema, lo que puso en duda su acompañamiento.

La bonaerense Juliana di Tullio, otra de las dirigentes más fieles a Cristina Kirchner, firmó el dictamen a favor pero en disidencia, al igual que lo hizo la santacruceña Ana María Iannni. Ambas podrían optar por la abstención para no votar en contra, aunque mantendrán el suspenso hasta el final.

Quiénes apoyan

Todos los gobernadores jugaron fuerte en la Cámara alta para garantizar la aprobación del proyecto antes del 22 de marzo, cuando vence un pago al FMI de u$s2.800 millones que la Argentina no puede afrontar y entraría en default.

El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, remarcó que "hay gobernadores que tienen endeudamientos que son fuertes y títulos" en moneda extranjera, por lo que el default afectaría severamente a sus provincias. "Me expresaron su preocupación por esto", subrayó el senador formoseño.

Mayans, jefe del bloque oficialista, alerto sobre las consecuencias de un default para las provincias endeudadas

Esa presión de los mandatarios provinciales sobre sus senadores hizo que buena parte del bloque se inclinara a favor del acuerdo. El entrerriano Edgardo Kueider; el salteño Sergio "Oso" Leavy; los santiagueños Claudia Ledesema y Gerardo Montenegro; el riojano Ricardo Guerra; el misionero Maurice Closs y el pampeano Daniel Bensusán integran ese grupo.

Si bien Mayans fue uno de los críticos del acuerdo con el FMI, las conversaciones que mantuvo la semana pasada con el presidente Alberto Fernández, centrada precisamente en la situación de las provincias además de la del Estado nacional, lo terminaron de convencer.

De hecho, en las últimas dos reuniones de comisiones moderó el discurso "duro" contra el macrismo que mantuvo en los últimos dos años y, tras poner de relieve el "acompañamiento importante" que lograría el proyecto agradeció a los jefes de bloque de la oposición por permitir un tratamiento rápido.

"Hay que tener en cuenta la fecha en la que estamos y la necesidad de observar el tema de los vencimientos", advirtió el formoseño este martes, en un intento por vencer la última resistencia que pone Juntos por el Cambio y lograr que, como quiere el Gobierno, el acuerdo se apruebe el jueves.