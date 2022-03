Pelea con la Corte y la oposición por el Consejo de la Magistratura une al Frente de Todos pese a su crisis interna

El Senado empezó a tratar la reforma del Consejo de la Magistratura y el rechazo del oficialismo a que la Corte Suprema de Justicia tome control del organismo que selecciona a los candidatos a jueces y disciplina a los magistrados podría motivar la primera muestra de cohesión en el Frente de Todos en medio de su crisis política.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia empezaron a abordar este martes el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la composición del Consejo. Fue enviado al Senado en 2021, luego de que la Corte dictara la inconstitucionalidad de la ley de 2006 impulsada por la actual vicepresidenta Cristina Kirchner que estableció la integración actual.

La idea del Frente de Todos, que controla ambas comisiones a través del jujeño Guillermo Snopek y del neuquino Oscar Parrilli, es avanzar esta semana con el dictamen luego de escuchar al ministro de Justicia, Martín Soria, y su vice, Juan Martín Mena, y votarlo en el recinto la semana próxima para girarlo a Diputados.

La Corte consideró que la integración actual de 13 miembros no respeta el equilibrio entre los estamentos de los jueces, los abogados, el sector académico y la política, es decir, los diputados y senadores. Fijó entonces un plazo de 120 días para sancionar una nueva ley y advirtió que, de no ocurrir eso, se debía volver a la configuración original de 20 miembros.

La Corte dispuso que el Consejo de la Magistratura con 13 miembros sea modificado antes del 15 de abril.

Esa integración del Consejo, previa a la ley de 2006, tenía al presidente de la Corte Suprema como presidente, a su vez, del organismo. Esta alternativa espanta al Frente de Todos. Impedir que se concrete es un objetivo que cohesiona al oficialismo a pesar de la pelea entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner.

El proyecto del Gobierno y la pelea con la Corte y la oposición

Para bloquear esa posibilidad y ante el vencimiento del plazo que fijó la Corte el 15 de abril, los senadores del Frente de Todos apuran el proyecto del Gobierno que lleva de 13 a 17 la cantidad de miembros del Consejo, al sumar un juez, dos abogados y un académico o científico.

De hecho, durante su presentación ante las comisiones del Senado el ministro Soria no solo defendió el proyecto y calificó el fallo de la Corte como "una intrusión sin precedente" que "pone en jaque la división de poderes" por tratar de restituir una ley derogada, sino que cuestionó directamente la intención de presidir el Consejo.

"Los propios jueces de la Corte reconocen que tienen excesivo trabajo. Desde 2016 a esta parte han ingresado 28 mil causas por año y se resuelven 7 mil expedientes al año. Se los dije en la cara y no les gustó. Tiene razón la Corte cuando dice que tienen excesivo trabajo, pero entonces ¿por qué quieren entrar por la ventana a presidir el Consejo de la Magistratura?", lanzó el ministro de Justicia.

No obstante, no se descarta algún cambio en la letra del proyecto. Y es que la iniciativa enviada por Fernández no encandiló a la tropa de Cristina Kirchner en el Senado, a pesar de considerarla mejor que a la opción planteada por la Corte Suprema que actualmente preside Horacio Rosatti.

Tanto el Presidente como su vice cuestionan el funcionamiento del máximo tribunal y le endilgan un juego político en sus fallos. Además, en el oficialismo sospechan de una posible complicidad entre los supremos y Juntos por el Cambio, que presentó un proyecto propio para modificar el Consejo de la Magistratura.

La principal alianza opositora consensuó una iniciativa y la presentó el lunes por la noche, pero confirma los temores del Frente de Todos porque va en línea con el fallo de la Corte al proponer una integración similar a la original de 20 miembros, con el presidente de la Corte, es decir, Rosatti, al frente del organismo.

El presidente de la Corte Suprema podría encabezar el Consejo si no se sanciona una nueva ley.

Por esa razón, el Frente de Todos no quiere volver a dividirse en este tema como ocurrió con el acuerdo con el FMI y dejarle el terreno liberado a la oposición para habilitar que la Corte controle el organismo y, con ello, también los recursos del Poder Judicial.

Busca aprovechar la ajustada mayoría que le permite su alianza con el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari para avanzar con su proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados, aunque allí podría trabarse como ya ocurrió con otras iniciativas.

Las críticas al fallo de la Corte

El máximo tribunal es objeto de críticas tanto de Alberto Fernández como de Cristina Kirchner y el fallo que anuló la ley de 2006 fue cuestionado con vehemencia por el Frente de Todos.

"Roza golpe institucional", disparó en su momento la senadora Anabel Fernández Sagasti, artillera de Cristina Kirchner en la Cámara alta. "Resulta que ahora la Corte legisla", lanzó por su parte el jefe de la bancada, José Mayans, durante una de las últimas sesiones del año pasado.

La Corte, objeto de críticas tanto por parte del Presidente como de su vice.

A su turno, Parrillli considero que los jueces de la Corte "se excedieron en sus facultades" con el fallo sobre el Consejo de la Magistratura. "No deberían haber declarado la inconstitucionalidad estando la ley plenamente en vigencia".

La Corte Suprema, además, tiene todavía la vacante que dejó Elena Highton con su renuncia, por lo que funciona con solo cuatro miembros: Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Alberto Fernández debería proponer un nombre para completar su integración, pero el trámite está en suspenso.

El Consejo de la Magistratura está integrado actualmente por tres jueces del Poder Judicial de la Nación; seis legisladores (tres senadores y tres diputados dos por la mayoría y uno por la primera minoría); dos representantes de los abogados; un representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico y científico.