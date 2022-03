Polémica por nuevo impuesto a bienes en el exterior: por qué la oposición dice que el proyecto es "inconstitucional"

El proyecto del Frente de Todos para crear un impuesto especial que alcance a los bienes y fondos no declarados en el exterior abrió una polémica con Juntos por el Cambio, que calificó la iniciativa como "épica vacía" y advirtió que es "inconstitucional" porque, en todo caso, debería presentarse en Diputados y no en el Senado.

El jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, fue uno de los primeros en cuestionar el proyecto, al considerar que "es épica vacía para tratar de unir al resquebrajado Frente de Todos", en alusión a la fuerte interna que afecta al oficialismo.

"Es inaplicable. ¿Cómo van a gravar bienes que no están declarados? No ofrecen ninguna garantía para repatriar fondos", sostuvo Negri, al tiempo que reclamó al oficialismo que "dejen de hacer gestos para la tribuna kirchnerista" y remarcó: "Hay todo un país esperando que resuelvan sus peleas".

Por su parte, el diputado del PRO Gerardo Milman, mano derecha de la presidenta del partido, Patricia Bullrich, afirmó a iProfesional que el proyecto "es inconstitucional" porque "debe empezar por la Cámara de Diputados".

La coalición opositora descalificó el proyecto para gravar bienes no declarados en el exterior

"Si el Gobierno sabe quiénes son (los que ‘fugaron’ dinero) ¿por qué no les cobra impuestos?", interrogó Milman, al tiempo que chicaneó al oficialismo: "Si van a empezar, que empiecen por Lazaro Báez, la viuda de (Daniel) Muñoz (ex secretario de Néstor Kirchner) y todos los funcionarios absueltos en trámite exprés por (el ex juez Norberto) Oyarbide".

El proyecto del impuesto "es inconstitucional": coincidencia en la oposición

El argumento sobre el presunto carácter "inconstitucional" del proyecto que presentaron los senadores del Frente de Todos es una de las primeras coincidencias entre los distintos referentes del arco opositor.

Además de Milman, también puso el acento en esa cuestión el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo. El mendocino subrayó que en el Congreso "la Cámara de inicio de los temas relativos a los impuestos es Diputados, no el Senado".

Por esa razón, el senador radical calificó la iniciativa del oficialismo como "un bolazo" y evaluó: "Es puro relato para seguir con el acompañamiento a Cristina (Kirchner)".

La "inconstitucionalidad" del proyecto es el argumento con el que la oposición se prepara para pelear en el Congreso

El argumento de la oposición para rechazar el proyecto se basa en que el artículo 52 de la Constitución Nacional establece que "a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones".

Tras conocer la iniciativa del oficialismo, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio hizo una contrapropuesta: reclamó al Frente de Todos que les dé "los votos que faltan para aprobar la Ley de Extinción de Dominio y recuperar lo robado". Al respecto, Negri subrayó: "La idea original derivaba los fondos mal habidos a programas sociales, pero pueden ser para el FMI como pide Cristina".

De qué se trata el impuesto que quiere crear el Gobierno

El proyecto que presentó el bloque del Frente de Todos en el Senado y que fue respaldado por la Casa Rosada propone crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" a partir de un "aporte especial de emergencia" que alcanzaría a los bienes y recursos "que fueron fugados y no están declarados ante el fisco".

La alícuota será del 20% de la totalidad de esos bienes pero solo para quienes los declaren "en forma espontánea y voluntaria" en un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley. Para quienes hagan la declaración fuera de ese período, la tasa se elevará al 35%.

La medida, según el proyecto, abarcará la tenencia de moneda nacional o extranjera; bienes inmuebles; muebles, incluido acciones y participación en sociedades, cuotapartes de fondos comunes abiertos o cerrados, cripto activos y otros similares; y "demás bienes en el exterior, incluyendo créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico".

La iniciativa del Frente de Todos fue presentada por el bloque de senadores y apoyada por Alberto Fernández

En caso de ser convertido en ley, este gravamen "también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina", según precisaron los senadores del Frente de Todos.

La propuesta sigue la línea argumental del kirchnerismo al sostener que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una "fuga de capitales" y que el peso de la deuda de u$s44.500 millones de dólares con el FMI debería recaer sobre los actores de esa trama, como uno de los argumentos para rechazar el acuerdo con el organismo.

No obstante, en un nuevo gesto de acercamiento del presidente Alberto Fernández al sector de La Cámpora, muy crítico de su gestión, la Casa Rosada apoyó la idea a través de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien señaló que el Gobierno "valora" el proyecto presentado.