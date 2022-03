Qué provincias podrían desdoblar las elecciones para despegarse de la crisis del Gobierno

La pelea interna en el Frente de Todos alentó a que varias provincias, tanto oficialistas como opositoras, se lancen a la idea de desdoblar las elecciones en 2023 con el fin de despegarse de la boleta nacional donde Alberto Fernández irá por la reelección.

Distintas jurisdicciones, incluso de origen peronistas, dejaron trascender las intenciones de no acompañar al Presidente en la misma lista en los comicios del año próximo. Alberto Fernández ya blanqueó sus intenciones de competir por un nuevo mandato e incluso incentivó a una gran PASO en el Frente de Todos. Los gobernadores ven con cierto temor un arrastre negativo del Gobierno nacional en las elecciones locales.

En la lista de las provincias se anotan Buenos Aires, San Juan, Salta, Entre Ríos y Chubut. La primera medida en ese sentido la tomó el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, con la aprobación exprés de una ley en diciembre pasado que modificó el Código Electoral local y eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en ese distrito.

Algunos peronistas que se opusieron leyeron la iniciativa como una necesidad de controlar las listas de los candidatos en 2023. Son conocidas las intenciones de Uñac de pelear por un tercer mandato, incluso se lo mencionó como candidato a presidente. Hace unos días estuvo reunido con Alberto Fernández, donde hablaron de política y la estrategia electoral.

"Vamos a trabajar en la unión del PJ. Todos son bienvenidos y nos vamos a dar una charla respecto a esto en el tiempo subsiguiente. Pero seguro vamos a charlar", afirmó el gobernador tras el encuentro.

¿Qué hará la provincia de Buenos Aires?

La provincia de Buenos Aires también analiza la posibilidad de un desdoblamiento de los comicios, tanto desde el lado de la oposición como del oficialismo. El ex ministro de María Eugenia Vidal y ex intendente de San Miguel, el senador provincial Joaquín de la Torre, es uno de los principales impulsores opositores. En 2019 había cuestionado a su propio gobierno por no apoyar la medida. Hoy aliado a Facundo Manes, el legislador adelantó que impulsará un proyecto de ley para separar las elecciones provinciales de las nacionales.

La idea no es nueva pero ven con dificultad su implementación en el territorio bonaerense. Desde La Plata reconocen que "hay intenciones políticas" en ese sentido. Uno de los promotores de esta iniciativa es el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien siendo intendente de Lomas de Zamora había planteado votar a los nuevos intendentes en 2019 separado de la elección de gobernador y presidente. La iniciativa no prosperó ante el rechazo de Juntos por el Cambio.

"El tema es la complejidad de la logística más allá de las intenciones políticas que puedan estar analizando algunos", comentaron en el entorno del gobernador Axel Kicillof, quien tiene todas las intenciones de pelear por la reelección en su distrito. Las mismas fuentes recordaron que la ex gobernadora había intentado implementarlo y que por cuestiones de falta de estructura no pudo avanzar.

El rumor de un desdoblamiento comenzó a correr tras la renuncia a la jefatura del bloque de Máximo Kirchner, también líder de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense. Su peso en el territorio obligará a consensuar la estrategia de campaña en el distrito electoral más importante del país.

Otras provincias se suman

El gobernador opositor de Salta, Gustavo Sáenz, también estaría analizando alejar el calendario local del nacional. El salteño tiene buen diálogo con la Casa Rosada y se plegó a varias iniciativas que impulsó Alberto Fernández como el Consenso Fiscal para 2022, pero implica que actuará políticamente en sintonía con el Ejecutivo. El mandatario mostró ya sus intenciones de pelear por un nuevo mandato. Su vicegobernador, Antonio Marocco, manifestó la idea de eliminar las PASO e incluso separar los comicios provinciales del nacional.

El impacto electoral por la crisis interna en el Gobierno, el distanciamiento de Alberto y Cristina Kirchner, los desacuerdos por la negociación con el FMI, y otros desplantes, adelantan un escenario de compleja sincronía electoral. Hay gobernadores que alientan a la unidad del peronismo. El tucumano Osvaldo Jaldo, quien ocupa el lugar de Juan Manzur, desalentó la idea del desdoblamiento al afirmar que "es cuanto más cerca tenemos que estar del presidente y de la gestión del mismo, ya que Argentina tiene que afrontar una diversidad de problemas que afectan a todos los argentinos sin distinción de bandería política".

El Gobierno de Entre Ríos adelantó sus intenciones de un desdoblamiento. El presidente de la Cámara de Diputados provincial, Angel Giano, un hombre de confianza del gobernador Gustavo Bordet, aseguró que "es posible" pensar en separar los comicios y planteó una PASO para abril próximo. "Hay que dar un gran debate; de haber reforma se hará este año, y si no hay reforma, el Gobernador decidirá adelantar las elecciones o ir con el gobierno nacional", afirmó.

En la misma sintonía, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, manifestó que"es más legítimo una elección desdoblada"respecto al calendario nacional. El referente del Frente Renovador, aliado de Sergio Massa, aclaró que"no hay una definición al respeto"pero mencionó que"es una decisión que se va a tener que tomar con todos los actores políticos.