La pelea por el manejo de la Economía: "el Feletti de La Cámpora" vs. "el Guzmán de Alberto"

La presencia del secretario de Comercio en un acto del kirchnerismo en el que se criticó al ministro de Economía no cayó bien dentro del Gobierno

La presencia del secretario de Comercio Interior Roberto Feletti en Ensenada no pasó inadvertida, pero sorprendió a los integrantes del Gobierno, en particular al ministro de Economía Martín Guzmán, el académico de Cambridge, que no fue invitado al evento ni por el anfitrión el intendente de Ensenada Mario Secco ni por el funcionario que hizo los anuncios para crear más mercados de alimentos competitivos y con precios más bajos, el gobernador Axel Kicillof.

Lo sorpresivo fue que la visita de Felleti se dio en la antesala del anuncio del índice de inflación de marzo -ya anticipado por el ministro el lunes por la noche en un programa de TV de cable-, por encima del 6% mensual.

La novedad es que consultado uno de los organizadores del acto sobre rol de Feletti en el Gobierno respondió que: "el kirchnerismo tiene un fuerte compromiso con la tarea que él viene desarrollando".

Quien dio esa respuesta fue Andrés Larroque el actual ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de "La Cámpora".

Una de las grandes preocupaciones del Gobierno nacional pasa por controlar la inflación

"Vamos a poner todo el empeño"

El 24 de marzo pasado Larroque manifestó, con respeto a una probable salida de "La Cámpora" del Gobierno, que: "Como nos vamos a ir de un Gobierno que ármanos nosotros".

Larroque es íntimo amigo del diputado Máximo Kirchner y uno de los dirigentes de trato directo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Explicó que los anuncios que realizó el gobierno bonaerense "son paliativos frente a una situación muy compleja, donde quien tiene los resortes es el Estado nacional y que desde la gestión provincial vamos a apuntalar la idea que viene desarrollando el secretario Roberto Feletti y el Estado nacional y tratar de acercarle a los consumidores a los precios más accesible".

"No es fácil pero vamos a poner todo el empeño", detalló el ministro provincial ante los medios que lo consultaron.

Feletti, por su parte, destacó que el desafío que tiene su cartera "es consolidar las cuatro canastas: carnes, verduras y góndolas en los supermercados y llevarlas a los comercios de proximidad" y dijo que para eso iba a necesitar de la ayuda de los intendentes y que estaba seguro que contaba con el apoyo de la gobernación bonaerense.

No hay que olvidar que Felleti fue el ministro de Hacienda del popular distrito de La Matanza, hoy a cargo de su amigo Fernando Espinoza.

Antes de llegar a la secretaria de Comercio Interior fue el secretario Administrativo del Senado de la Provincia de Bs. As. a cargo de la vicegobernadora Verónica Magario la antecesora de Espinoza en la intendencia de La Matanza.

Feletti además tiene relación directa con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue su viceministro de Economía en la última parte de su primer gobierno entre 2010 y el 2011.

Feletti tiene muy buena relación con Cristina Kirchner

"Si los empresarios se sienten más cómodos con Guzmán, está bien"

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, la visita de Felleti en Ensenada no cayó bien en varios funcionarios cercanos al Gobierno en particular al ministro de Economía Martín Guzmán y al de Desarrollo Productivo casualmente los ministros más atacados desde el kirchnerismo y "La Cámpora".

La molestia viene desde el viernes pasado por las declaraciones Feletti contra la gestión Guzmán. El secretario además de afirmar que "bajar la inflación es responsabilidad del ministerio de Economía" mostró molestia por la relación del ministro con los empresarios al afirmar que: "Si los empresarios se sienten más cómodos con Guzmán, está bien. El tema es tener una política antiinflacionaria coherente", continuó el funcionario en declaraciones radiales.

En su sorpresiva critica a Guzmán Feletti también señaló que: "El ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan la volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va poner feo y bajar la inflación implica macroeconomía y política económica.

"La inflación de marzo va a ser alta y controlar la inflación es tarea de la macroeconomía", remarcan en el Gobierno

Las 4 canastas de Precios de Feletti son solo paliativo para bajar la inflación

Pero lo más llamativo de esas declaraciones fue cuando se refirió a las cuatro canastas de precios regulados que el mismo lanzó al afirmar que "pensar que la Secretaría con cuatro canastas y los fideicomisos del trigo y el aceite puede frenar un contexto de impacto internacional con los insumos y los productos exportables sobre los precios es, efectivamente, pedir un milagro y estamos en un mundo muy difícil y el ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan la volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va poner feo".

Al ser consultado sobre el índice de precios al consumidor de marzo manifestó que: "La inflación de marzo va a ser alta y controlar la inflación es tarea de la macroeconomía, del diseño del Ministerio de Economía".

En ese sentido, dijo que era necesaria una política económica que tienda a estabilizar precios. "Si no estabilizamos el sector externo, pensar que nosotros, aún cuando tuviéramos un programa de estabilización monetaria y fiscal, vamos a frenar la presión que hay internacional, es un error", opinó.

La suba de la tasa de inflación desde diciembre hasta el presente es algo que sorprendió al Gobierno en particular a Feletti y al ministro de Economía Martín Guzmán que ahora es criticado por un funcionario que depende de él cómo ocurrió el año pasado con el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo al cual Guzmán no pudo ni puede echar.

Una gran sorpresa para el Gobierno y más grande para su jefe Martín Guzmán que debería dejar de pregonar la multicausalidad de la inflación algo en lo que coincide con Feletti. ¿Será tal vez que desde el Instituto Patria tienen nuevos nombres para reemplazar a ambos funcionarios?

Los tiempos han cambiado, los precios de los alimentos suben más de lo previsto, los métodos y los objetivos también y no han sido efectivos para reducir la inflación.

Feletti reconoció en ese momento que "la inflación todavía va a ser alta en el inicio del año"

La amenaza de las grandes cadenas en la venta de los alimentos

A comienzos de febrero Feletti, sostuvo que "la inflación de góndola es una inflación monopólica", y afirmó que "no puede pensarse que 50 empresas van a abastecer el consumo de 50 millones de habitantes por eso armamos una canasta para regular; no podemos pensar que 50 empresas van a abastecer el consumo de 50 millones de habitantes: tiene que haber una canasta amplia y diversa que frene un poco este escenario".

Asimismo, sostuvo que para las grandes cadenas "la canasta representa el 20% de su facturación", y destacó que se trata de "una canasta amplia, que no es de asistencia social sino compatible con el consumo del argentino medio".

Feletti reconoció en ese momento que "la inflación todavía va a ser alta en el inicio del año, pero será más baja que la de enero del año pasado si todo sale bien, en marzo vamos a empezar a ver un índice más normal".

Luego, el 30 de marzo en medio de la "guerra contra la inflación" anunciada por el Presidente Alberto Fernández el secretario admitió que: "la inflación de marzo será alta y no alcanza con el control de precios. Luego, consultado sobre las medidas que puede tomar el Gobierno, aseguró: "Milagros uno no hace".

En reuniones con empresarios del rubro Alimentos y Bebidas Feletti ha manifestado que: "Lo nuestro es microeconómico. Es trabajar en precios y costos de las empresas, y pedir apropiaciones monopólicas. También luchar porque los precios internacionales, que hoy están muy suba, no impacten en precios internos sobre todo en insumos para alimentos como trigo, maíz y girasol".

Además, les advirtió sobre las retenciones a las exportaciones al afirmar que: "La retención es un efecto regulatorio. En el Gobierno de Néstor y Cristina, el nivel de retenciones con precios internacional más bajos, era más alto".

Y nadie perdió plata", sentenció. Y planteó que hay dos tipos de inflación: "La monopólica que intervenimos en las góndolas, y la internacional que es el desacople que se materializa a través de los aumentos de los precios de las comodities".