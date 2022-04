Cristina sube el tono en una interna feroz: cuestionó el poder de Alberto Fernández y criticó el rumbo económico

La vicepresidenta Cristina Kirchner marcó públicamente y de manera directa sus diferencias con el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT) que se reúne en Buenos Aires. Al calor de la interna que se da en el Gobierno por las políticas económicas, la dirigente ni siquiera necesitó nombrar a su socio político.

"Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad, eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón un poquito es, pero créanme..." expresó Cristina Kirchner ante un auditorio donde, además de legisladores, hubo militantes políticos que interrumpieron su frase con una ovación.

La frase fue una de las más fuertes del discurso por el contexto político en el que la pronunció, pero no eso no fue todo. La vicepresidenta fue un poco más allá y agregó: "Lo digo por experiencia. Y ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, pero dejémoslo ahí".

En el Centro Cultural Kirchner (CCK), la ex mandataria ancló su discurso en el lema bajo el cual se celebra la nueva Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT) "Una recuperación económica justa, inclusiva y en paz", que le dio la oportunidad de explayarse sobre el rol del Estado.

La exposición sobre ese tema (donde planteó la contradicción entre la concepción original del Estado de bienestar y la irrupción del neoliberalismo) le ofreció además la oportunidad de responder, también de forma indirecta, al elenco de funcionarios que en los últimos días salieron a marcarle la cancha al kirchnerismo frente a la política económica.

Cristina Kirchner y la gestión económica: un punto clave en la interna

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó el último lunes que gestionará con los funcionarios "alineados con la política económica" y, horas después, su par de Seguridad, Aníbal Fernández, fue más enfático al señalar que quienes no estén de acuerdo "no deberían estorbar".

Cristina Kirchner dio la impresión de que esos planteos no le pasaron desapercibidos. Mientras defendía el rol del Estado, principalmente ante la pandemia de Covid-19, lanzó: "No es posible que en una tragedia de la magnitud que vivió la humanidad, cuando haya que tomar decisiones en materia económica, de controles, regulaciones, sea estorbo".

"El capitalismo se ha demostrado como el sistema más eficiente y eficaz para la producción de bienes y servicios", afirmó Cristina Kirchner. Para la vicepresidenta, la "gran discusión" que hay que dar en ese contexto es si al proceso capitalista "lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los Estados". Otra referencia a su desacuerdo con la gestión de Fernández.

La vicepresidenta ratificó sus críticas a la gestión de Guzmán y sugirió que no hay verdadera "toma de decisiones"

Y es que el círculo de funcionarios y dirigentes que rodea a la vicepresidenta le reclaman al Poder Ejecutivo, entre otras cosas, mayor firmeza a la hora de tratar con los grandes grupos económicos en un contexto de inflación acelerada.

"Durante la pandemia, el sector privado recibió todo tipo de ayudas, de carácter financiero, fiscal, etc, sin embargo, ante esta otra tragedia que estamos viviendo, como la guerra, el mercado nos contesta ‘ah no, no importa, son mis ganancias mi rentabilidad y los demás que revienten’. Bueno, así no vale, así no juego más", ironizó.

Además, volvió a criticar la conducción de la política económica al señalar que "las desigualdades no nacen por un orden natural, no son producto de la naturaleza, son producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas, ojo, porque no tomar decisiones también lo es"

La postura frente a Rusia y la guerra con Ucrania, nuevo desacuerdo

La guerra entre Rusia-Ucrania fue un punto notable del discurso de Cristina Kirchner porque se desmarcó de la línea política que adoptó el Gobierno en rechazo a las acciones militares del presidente ruso, Vladimir Putin.

Las diferencias respecto de la guerra Rusia-Ucrania también fueron resaltadas por Cristina

La vicepresidenta sostuvo que "de los cinco países que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU, con sillas permanentes y derecho a veto, todos, en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional". Allí, denunció un "doble estándar" en esa materia, con el conflicto por las Islas Malvinas como punto central.

"La ocupación por la fuerza de Islas Malvinas encuentra al Reino Unido apoyado por otras potencias, que cuando no les conviene apoyar una invasión la rechazan y cuando les conviene está todo bien", subrayó Cristina Kirchner y remató: "La OTAN nos puso una base en Malvinas".

Cristina Kirchner apuntó así contra la política internacional que adoptó el Gobierno frente al conflicto luego de que la Argentina votara a favor de suspender a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a pesar de que la administración de Fernández no apoya, en principio, la expulsión de ese país del G20.

Luego de esa expresión, la militancia kirchnerista que fue invitada al CCK para escuchar el discurso desempolvó uno de los "hits" que solían cantar cuando Cristina Kirchner era presidenta, y entonó: "Cristina corazón, acá tenés los pibes para la liberación".

El FMI y el "partido judicial", los otros apuntados por Cristina

Por otra parte, Cristina Kirchner retomó sus críticas al funcionamiento del Poder Judicial, en combinación con su rechazo al préstamo que el FMI le concedió a la Argentina durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, cuya renegociación no fue apoyada por los legisladores que se reportan ante la vicepresidenta.

La vicepresidenta fue la última oradora del acto y su discurso era esperado por la política local

"Después de que nuestro país fue endeudado con el prestamo más grande del que se tenga memoria, e ilegal en la forma de otorgarlo por parte del FMI, ningún juez advirtió irregularidades. Es raro", disparó la dirigente.

En ese contexto, planteó la necesidad de "abordar el tema" del "partido judicial como instrumento contra los gobiernos nacionales y populares". Dirigiéndose a los legisladores europeos que participaron del evento, sostuvo que en el viejo continente tal vez no tengan este problema pero que "en Latinoamérica hay un déficit muy grande en este sentido".

Durante el acto, Cristina Kirchner fue precedida en el uso de la palabra por Oscar Darío Pérez Pineda, copresidente del Componente Latinoamericano de la Asamblea EUROLAT, y por Javi López, su par del Componente Europeo de la entidad.

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Bicontinental, establecida en junio de 1999. Su creación se concretó en 2006 y con una sesión constitutiva celebrada en Bruselas, Bélgica.