Confidencial | Todos contra todos: el dilema de las candidaturas de Juntos por el Cambio de cara al 2023

El 2023 se viene encima, la política lo sabe, y la oposición huele la cercanía del poder con cada vez mayor intensidad. Las encuestas de opinión muestran que todos los dirigentes opositores de peso, superan con amplitud la intención de voto de cualquier oficialista y razonan, no sin lógica, que el regreso está cerca.

Las reuniones entre Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, entre otros, para buscar la forma de no desangrarse en la interna y de enfrentar, sin correr en desventaja a él o los candidatos radicales, se suceden.

Sin embargo, hay elementos que la gran traza de la política no está mirando con detenimiento y eso es la cantidad de candidatos a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que se perfilan en la tropa amarilla.

Obviamente Diego Santilli es uno de ellos, tal vez el principal. Acaba de imponerse en una elección contra el kirchnerismo en el distrito y eso le da una legitimidad particular para volver a enfrentarlo, esta vez por la gobernación. Pero está claro que no es el único.

Diego Santilli es una fija dentro del PRO para ser candidato a Gobernador bonaerense

Los intendentes que se perfilan

Hay al menos tres intendentes que terminan su segundo mandato y quieren ser gobernadores. Ninguno de los tres renegaría de reelegir en sus cargos ahora que la legislatura bonaerense los habilitó, pero hacerlo iría contra el discurso histórico del PRO, y ser el candidato a la gobernación, traccionado por la boleta de un candidato a presidente ganador, es una tentación que no pueden resistir.

El único de los tres que aseguró pública y reiteradamente que no intentará volver a regir los destinos de Lanús, es Néstor Grindetti, quien además manifestó su intención de ir por el palacio de gobierno en La Plata. El economista tiene decidido jugar en la primaria o al menos, eso hace saber hacia adentro del espacio.

"Néstor no puede ganar una primaria, se está subiendo el precio para obtener otra cosa, no tiene peso provincial ni armado fuera de Lanús", dicen cerca de Santilli, pero las aventuras en política son una constante y, en definitiva, para eso están las primarias.

Otro con aspiraciones es Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. El jefe comunal del controvertido distrito quiere ser gobernador, pero la opción de reelegir al frente del municipio tampoco le desagrada. "Diego cree que puede articularse el discurso de que los peronistas van a reelegir y que no hacerlo es regalar el municipio, pero eso no quiere decir que no intente forzar la variante gobernador", dicen quienes lo conocen desde que se lanzó a la política de la mano de Emilio Monzó.

El tercer intendente aspirante es Julio Garro. Pero todo indica que en este caso sí, su desistimiento es cantado y buscará su tercer mandato consecutivo en la capital provincial. "Es una amague que no se cree nadie pobre Julio", dice otro intendente de los interesados en la gobernación.

Néstor Grindetti, quien además manifestó su intención de ir por el palacio de gobierno en La Plata

Candidaturas en JxC: ¿qué hará la UCR?

Todo esto, al igual que la candidatura presidencial se deberá dirimir con mucho cuidado de que la UCR no meta la cola.

"Acá en provincia, los radicales tienen menos candidatos viables que nivel presidencial, pero no hay que descuidarse, puede aparecer alguno y si vamos a primarias con tres candidatos y ellos con uno, se quedan con la elección", dice un referente PRO.

No parece muy viable. Algunos hombres de boina blanca pugnan hace tiempo por convencer a Facundo Manes, de que intente ir por la gobernación y no por la presidencia, pero por ahora el trabajo convictivo es infructuoso. El neurocientífico tiene el Sillón de Rivadavia entre ceja y ceja, y sin él, no aparece candidato con chances en el horizonte.

"Facundo ganó todo el interior de la Provincia, arrasó. Le aseguró a Santilli la elección pese a haber perdido la primaria, porque mantuvo y acrecentó todos los votos en el interior. A Santilli los peronistas le dieron vuelta varios municipios del conurbano, pero a Manes, nadie le sacó un solo voto", dice un experimentado radical del distrito.

La fuente insiste: "si pudiéramos convencerlo de ir por la Provincia y los del PRO van divididos, es imposible que pierda. Y después: Manes contra (Axel) Kicillof, no podemos perder. Facundo representa el éxito profesional ayudando a las personas y al peronismo el curro de vivir de la política, los matamos", se ilusiona el radical que peina ya frondosas canas.

En el radicalismo buscan convencer a Manes de que sea candidato a Gobernador

La cuestión es que el debate por candidaturas provinciales ya empezó, y los postulantes son incluso más que a nivel nacional, casi todos del PRO, donde las aspiraciones se multiplican y los amagues para negociar, más todavía.