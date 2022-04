Macri, con el Círculo Rojo en el Llao Llao: autocrítica y visión de futuro

El ex presidente almorzó con los empresarios más importantes del país en el exclusivo evento que se desarrolla en Bariloche. Este viernes va Guzmán

En el exclusivo hotel Llao Llao de Bariloche los empresarios del llamado "Círculo Rojo" empezaron una ronda de encuentros con políticos y económicos que inauguró el ex presidente Mauricio Macri, con un almuerzo a puertas cerradas donde dio su "visión de futuro" pero sin pistas sobre una eventual candidatura.

El ex mandatario fue invitado a almorzar. Los empresarios lo vieron a él antes de escuchar la exposición del economista Carlos Melconian. Por la tarde recibieron al diputado Javier Milei y a la noche cenaron con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Siempre en un ambiente hermético, sin prensa.

Según indicaron a iProfesional fuentes cercanas a Macri, el ex presidente y referente del PRO "habló del futuro" del país desde su perspectiva y de las ideas que se trabajan dentro de Juntos por el Cambio con miras a 2023, pero nada sobre sus aspiraciones individuales.

"Tuvo una recepción muy cálida", señalaron las fuentes consultadas, al tiempo que deslizaron que algunos de los empresarios presentes le dijeron "que tenía que ser él el candidato" de la oposición. Sin embargo, el ex mandatario evitó hablar sobre si quiere o no volver a competir por la Presidencia de la Nación.

En la charla el ex mandatario mostró autocrítica respecto de su gestión económica durante 2015 y 2019. Nada que no hubiese dicho ya antes: reconoció como un error no haber aplicado una política de shock y ni haber expuesto sobre los números que recibió de su antecesora, Cristina Kirchner, según trascendió.

Durante su breve paso por el Llao Llao, Macri estuvo con el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, y con Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y Banco Hipotecario, e impulsor de estos encuentros anuales en el exclusivo hotel barilochense, que desde 2020 se vieron interrumpidos por la pandemia de Covid-19.

Uno de los motivos de entusiasmo en el "Círculo Rojo" fue precisamente el hecho de volver a verse las caras después de tanto tiempo. El año pasado el encuentro se realizó pero con muchos menos asistentes.

Una de las cosas que se diijo en las horas previas al encuentro fue que Macri, Rodríguez Larreta, Milei y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que hablará ante los empresarios este viernes, habían pedido a los organizadores no cruzarse en ningún lado, para evitar fotos que dieran lugar a especulaciones.

Esta versión cobró mayor significado luego de la cumbre de Juntos por el Cambio del último miércoles, donde le cerraron la puerta a una alianza con Milei. Macri fue uno de los que estuvo de acuerdo con esta postura. Sin embargo, las fuentes consultadas aseguraron que no existió tal pedido a los organizadores de la reunión en el Llao Llao.

Los asistentes

El encuentro de los empresarios en el Llao Llao emmpezó en 2012, de la mano de Eduardo Elsztain. Este año tuvo la particularidad de que varios de los empresarios que asistieron se fueron a Uruguay al inicio del gobierno de Alberto Fernández. El caso más paradigmático es el de Galperín.

Entre los asistentes a la reunión están, además de Galperin y Elsztain, Carlos Miguens (Miguens Bemberg Holdings), Juan Collado (Warmi), Nicolás Szekasy (Kaszek). Sebastián Serrano (Ripio) y Gustavo y Javier D’Alessandro (Finvest) y Agustín Otero Monsegur (San Miguel).

También asisten Federico Braun (Banco Galicia y La Anónima), Karina Román (Grupo Román), Luciano Nicora (VN Global BPO y Endeavor), Roberto Murchison (Murchison), Sebastian y Juan Pablo Bagó (Laboratorios Bagó), Patricio Jutard (Mural), Verónica Andreani (Andreani), Pablo Saubidert (iPlan), Urbano Rattazzi y Andy Freire.

Este viernes los empresarios del Círculo Rojo escucharán a Guzmán, quien hablará sobre la "recuperación de la economía" que defiende junto a Fernández, ante las insistentes críticas del kirchnerismo y, según trascendió, trataré de convencer a algunos de los presentes sobre el impuesto a la "renta inesperada" que anunció la semana pasada pero cuyo proyecto todavía no está redactado.