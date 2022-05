El Censo 2022 y el Congreso: ¿puede aumentar la cantidad de diputados nacionales?

Pasado el Censo 2022 y a la espera de los resultados definitivos, en los últimos días se volvió a hablar sobre la obligación que impone la Constitución Nacional de actualizar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados después de cada medición del INDEC. Este mandato lleva al menos 20 años de incumplimiento y, en el contexto actual, abre una polémica.

El último censo indicó que hay 47.327.407 de personas en el país. Entre los diputados reconocen que hay una subrepresentación de la población en la Cámara baja. A modo de ejemplo suele ponerse a la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, que tiene 70 de los 257 diputados que conforman la Cámara baja y debería sumar alrededor de 30 legisladores nuevos. Situación similar se da con otros distritos "grandes" como Córdoba.

Lo que ocurre es que la cantidad actual de 257 diputados nacionales se fijó en 1983, durante el gobierno de facto de Reynaldo Bignone que promulgó la Ley 22.847. Esta norma estableció la cifra de un diputado cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500, a la vez que sumó tres representantes por cada distrito y dispuso un mínimo de cinco legisladores por provincia.

Más adelante, la reforma constitucional de 1994 incorporó al artículo 45 de la carta magna la obligación de que "después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo", pero esto no se hizo luego de los dos censos siguientes, en 2001 y 2010 y hay pocas expectativas de que se haga ahora.

El Censo 2022 mostró un crecimiento de la población que, según la Constitución, debe reflejarse en la Cámara de Diputados

Debido a que la "Ley Bignone" sigue vigente y que la propia Constitución estableció que se debe actualizar la cantidad de diputados, en 2018 la Cámara Nacional Electoral instó al Congreso a cumplir con esta obligación y elevar la cantidad de bancas, pero a pesar de que se presentaron varios proyectos sobre el tema, nada cambió.

El impacto del Censo 2022 en el Congreso: ¿debe haber más diputados?

Distintas fuentes parlamentarias consultadas por iProfesional coincidieron en que hay pocas expectativas de incrementar la cantidad de diputados. No solo por la dificultad actual del Congreso de encontrar acuerdos amplios ante una ausencia de mayorías claras, sino también por el debate que se instaló en los últimos años alrededor de la situación económica y el gasto "político" del Estado.

Uno de los exponentes de ese debate es el economista y diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, quien en diálogo con iProfesional opinó: "Si no ajustamos la cantidad de diputados en el anterior censo no lo hagamos ahora, en una situación tan complicada en lo económico y lo social, con alta presión impositiva y donde la gente detesta la política y a los políticos. Digo, no echemos más leña al fuego".

"Es cierto que no se está cumpliendo con el artículo 45 de la Constitución, pero si es por eso hace rato que no se cumple", señaló Espert y aclaró: "No lo digo por una cuestión puntual, es que el contexto económico y social es complicado y además hace medio siglo que estamos violando artículos críticos de la Constitución".

Espert advirtió que la ampliación de la cantidad de diputados generaría una fuerte polémica por la situación económica

Al respecto, el diputado y referente liberal precisó que "hay atribuciones que nunca fueron delegadas al Ejecutivo y hace medio siglo que lo están haciendo, como la facultad de fijar derechos de exportación e importación, que es un tema crítico y debería ser fijado por el Congreso y no se dice nada sobre eso".

"Si cumpliéramos el art 75 inciso 1 de la Constitución sobre exportación e importación tendríamos un país pujante, ahí entonces sí apliquemos a rajatabla el artículo 45 que dice aumentar la cantidad de diputados, pero hoy con la gente que no llega a fin de mes, no me parece", sostuvo Espert.

¿Qué dicen los proyectos que se presentaron para ampliar la cantidad de diputados?

En los últimos años se presentaron varias iniciativas para actualizar la cantidad de bancas por provincia en la Cámara de Diputados que, a diferencia del Senado -donde cada distrito tiene tres legisladores- representa "al pueblo" y no a los Estados provinciales.

Uno de esos proyectos fue presentado por Margarita Stolbizer, actual diputada de Juntos por el Cambio, y propone un diputado cada 140 mil habitantes o fracción no menor a 70 mil, y que ninguna provincia tenga menos de cuatro. En ese cálculo, a Buenos Aires se le sumarían 30 diputados más (serían 100) y el total de la Cámara pasaría a 324.

La Cámara de Diputados tiene 257 integrantes desde 1983 y una actualización la dejaría en 300 o más

Otra iniciativa fue presentada en 2015 por Carla Carrizo, también diputada de Juntos por el Cambio, y proponía un diputado cada 161.000 mil habitantes o fracción no menor de 80.500 como estableció la Ley Bignone, pero con una representación mínima de seis diputados por distrito. La Cámara pasaría así a estar conformada por unos 300 diputados.

Por último, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman presentó otro proyecto en 2016 que planteó un diputado cada 161 mil habitantes o fracción no menor de 80.500, una cantidad no menor a cinco diputados por provincia y, además, sumar tres legisladores a cada distrito. El pleno quedaría así conformado por 328 diputados.

Todas las iniciativas perdieron estado parlamentario con el correr del tiempo y nada indica que se pueda, por el momento, aplicar lo que manda la Constitución Nacional para actualizar la cantidad de diputados tras el Censo 2022.