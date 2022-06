Dura crítica de Máximo Kirchner contra Kulfas, tras ser echado del Gobierno por Alberto Fernández

El líder de La Cámpora hizo mención a la información en "off the record" que se filtró del despacho de Kulfas y que desencadenó en su salida del Gobierno

El diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se metió de lleno en la polémica tras la salida del ministro Matías Kulfas del Gobierno nacional y recordó que cuando renunció a la jefatura del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja "no hubo un solo off".

"Cuando tomé la decisión de dejar la conducción del bloque, nadie se enteró, hasta que se enteraron las personas que se tenía que enterar primero, que obviamente era el Presidente. No hubo un solo off, ni un solo trascendido, nada. Porque hay que ser responsables en esto", sostuvo el tirular del PJ bonaerense, al participar del Plenario de Pensamiento Nacional-Popular Horacio González en la Universidad Nacional de Quilmes.

El líder de La Cámpora hizo así mención a la información en "off the record" que el viernes a la noche se filtró del despacho de Kulfas y que desencadenó en su salida del Gobierno, tras una desmentida y la queja de la vicepresidenta CristinaKirchner.

"Cuando tomé la decisión de dejar la conducción del bloque, no hubo un solo off", dijo Máximo Kirchner

Qué decía el "off the record"

En el mensaje se indicaba que los funcionarios que respondían a Cristina en la empresa estatal IEASA habían armado una "licitación a medida de Techint" para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Según el descargo de la compañía pública, creada a fines de 2004, "a la categoría de funcionarios que no funcionan , planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta".

"No sólo es grave, sino muy penoso y sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio Gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones", comtinuó el texto.

Minutos después y antes de reclamarle la renuncia a Kulfas, Alberto Fernández había respaldado a la vicepresidenta, también a través de redes sociales. Haciéndose eco de esta polémica y sin mencionar a Kulfas, Máximo Kirchner expresó: "muchas veces hay personas a las que nada les costó, y que así como no muestran su voz en los off, tampoco la mostraron durante el macrismo. Nos terminaron haciendo mucho daño, por particularidades absolutamente personales al conjunto".

Duras críticas del líder de La Cámpora contra Matías Kulfas

Además, recordó a "la cantidad de compañeras y compañeros perseguidos, encarcelados, que se la bancaron, que fueron al frente, de lo que sufrió nuestra gente en términos generales. De lo que sufrió ese compañero, ese compañera que la echaron de su laburo en el sector público porque le miraban el Twitter o el Facebook o militaban en tal o cual organización". "Merecen mucho más respeto que algunos funcionarios que van a hablar en off", cerró.