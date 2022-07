Se postergó la bilateral de Alberto Fernández con Joe Biden: será reprogramada

La reunión bilateral entre el presidente Alberto Fernández y su par de los Estados Unidos, Joe Biden -prevista para el martes 26 de julio en Washington- fue postergada debido al cuadro de coronavirus que cursa el mandatario norteamericano, informaron este viernes fuentes oficiales.

El jueves se conoció que Biden -de 79 años- dio positivo en Covid 19, tras lo cual se aisló en la Casa Blanca hasta dar negativo.

Las fuentes aclararon que "no se cancelaron las reuniones preparatorias ni las avanzadas de ceremonial y seguridad" para la realización de la bilateral e informaron que ambas partes están acordando una nueva fecha "a la brevedad".

Fuentes diplomáticas argentinas contaron que, a pesar de la suspensión, este viernes mismo continuaban los preparativos de ceremonial y seguridad convocados por la Casa Blanca para realizar un reconocimiento del lugar de la reunión, un trámite habitual, lo que indicaría que la bilateral se realizará en un plazo breve.

La Casa Blanca informó este viernes que la salud del presidente Biden mejoró desde que diera positivo en un examen de coronavirus.

"Sus síntomas mejoraron", afirmó su médico, Kevin O’Connor, en un comunicado oficial.

El mandatario de 79 años tenía poca fiebre (37,4 grados) en la noche del jueves pero seguía cansado, con goteo nasal y tos ocasional, detalló el facultativo.

Agregó que Biden, quien permanecía trabajando aislado en la Casa Blanca, estaba tomando paxlovid, una pastilla anticovid de Pfizer, y "soporta bien el tratamiento".

Asimismo, tomaba paracetamol y, si era necesario, utilizaba un inhalador que difunde un medicamento broncodilatador, según la agencia de noticias AFP.

El jefe de la Casa Blanca tiene la pauta completa de vacunación contra el covid-19, incluidas dos dosis de refuerzo.

Se trata de una cumbre bilateral que genera muchas expectativas, debido al contexto económico por el que pasa Argentina, que recibió la crítica de distintos medios internacionales y las novedades que pueden surgir con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La noticia del contagio de Joe Biden no solo generó inquietudes en la Casa Blanca por la suspensión de su agenda durante cinco días, sino porque el presidente integra uno de los grupos más vulnerables por Covid-19.

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu — President Biden (@POTUS) July 21, 2022