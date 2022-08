Massa llega con los atributos de un presidente: así le ganó la pulseada por el poder a Alberto Fernández

Sergio Massa desembarcó en el gabinete nacional con la suma del poder público, tal como quería, del único modo que hubiese aceptado hacerlo, venciendo la última resistencia del devaluado presidente Alberto Fernández.

La idea cristalizada el pasado viernes, ya había revoloteado la Quinta de Olivos, ese fin de semana, hace menos de un mes, en que Silvina Batakis fue el parche que encontró el presidente para salir del paso. Pero se frustró, momentáneamente, por la advertencia de Máximo Kirchner.

El próximo superministro había aceptado la designación propuesta por el presidente y Alberto, había aceptado los requisitos de Sergio, pero se había comprometido a hacer las designaciones solicitadas en el plazo de 15 días. "Vamos viendo", es el lema de Fernández. Massa llamó al referente de La Cámpora para contarle y Máximo le advirtió: "Te va a cagar Sergio, te va a nombrar a vos y después no te va a dar nada, ya lo conoces. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar a los 15 días? Te van a culpar de voltear al Gobierno, vas a ser Chacho (Alvarez)", le advirtió el hijo de "ELLA".

Y Massa compró. Volvió a Olivos y le dijo a Alberto: "todos los nombramientos juntos o nada", y fue nada, llegó Batakis, el relanzamiento del gobierno se abortó, el dólar libre a las nubes junto al riesgo país.

El caos hizo que el Presidente entrara en razones. Su gobierno se desmoronaba y el adelantamiento de elecciones tomaba cuerpo: "Ahora si Sergio, ya está todo preparado", capituló el presidente cuando volvió a llamar al ex intendente de Tigre. Lo adelantó Malena Galmarini en un no tan críptico tuit: "Todo llega", escribió, bajo un video de la campaña presidencial de su esposo. Massa llegó al poder.

Massa, superministro: una jugada riesgosa

Es una llegada riesgosa, se hace cargo de un verdadero caos económico, financiero, social y político, con solo un año por delante para encarrilarlo. "Es el mismo riesgo que corrió (Domingo) Cavallo con (Fernando) De la Rúa. El pelado llegó como salvador y con la suma del poder, en dos meses era un total desastre", dice un viejo pensador e historiador pejotista.

"Es cierto que hay diferencias. Cavallo tenía el 80% de imagen positiva, era el próximo presidente sin dudas, el ego lo devoró y perdió todo. Massa no, su imagen en las encuestas es tan mala como la de Alberto, con lo cual no tiene nada que perder, si le va mal ya estaba muy mal, si le va bien es el próximo presidente. Y se lo merecería, porque para que le vaya bien en este quilombo tiene que ser muy bueno", asegura el mismo analista.

La última encuesta de Jorge Giacobbe por ejemplo, muestra a Massa con el 9,1% de imagen positiva, el 18,7% de regular y el 68,1% de negativa. Apenas un poco menos de negativa que Cristina, pero también mucho menos positiva. Parejito con Alberto en la negativa y también debajo de él en la positiva.

"El sueño presidencial de Sergio estaba muerto, esta era la única que le quedaba, y al peronismo también. Ahora se jugó un pleno que le puede generar un candidato o, en el peor de los casos, dejarlo como estaba, sin nada", explica un hombre que supo asesorar a Daniel Scioli cuando su destino parecía ser otro que el del eterno retorno a la embajada en Brasil. Flojito lo del "Pichichi".

Massa tiene todo lo que pidió, excepto el BCRA

Todo lo que pidió Massa lo tiene, salvo el Banco Central, donde todavía no se insinuaron cambios, pero serían inminentes. Bajo siete llaves, mantiene el supuesto plan económico que anunciaría el miércoles. Los mercados lo han recibido con cierto optimismo, pero bien se sabe, son volátiles.

Lo que es cierto es que, en principio, la oposición aparece un poco desconcertada. Las reacciones extremadamente críticas son una apuesta demasiado fuerte, especialmente porque si bien la gente no tiene bien visto al nuevo Superministro, el establishment si lo tiene en alta estima, el mismo establishment en el que se apoya especialmente el PRO. Y sin en medio del desastre albertista, se cuidaban de no parecer golpistas, ante la renovada expectativa, parece ser tiempo de esperar.

Párrafo aparte para el pobre Alberto. "Sergio no le va a dejar un solo resquicio para existir, pasó a ser un cómodo inquilino de Olivos sin voz ni voto. No tiene chance aunque quiera, porque la dinámica de Sergio lo va a aplastar de por sí, Alberto no tiene como seguirle el ritmo. Uno está gastado, terminado y otro va por todo con su energía a pleno, Alberto acaba de dejar cualquier poder que le quedara", sentencia un massista de la primera hora en el anexo de la Cámara de Diputados. Parece ser una descripción precisa.