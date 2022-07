El BCRA perdió u$s1.000 millones en lo que va del mes y pone al Gobierno en alerta: ¿logrará revertir la tendencia?

El Banco Central (BCRA) no logra recuperar terreno en materia de compra de dólares en el mercado de cambios. Día a día, viene perdiendo reservas desde el lunes y este jueves no fue la excepción. En la cuarta jornada de esta semana tuvo que vender u$s50 millones y acumula desembolsos por alrededor de u$s340 millones en cuatro días, mientras que en lo que va del mes las pérdidas alcanzan los u$s1.000 millones en total.

Si bien a fines de junio se aplicaron una serie de medidas nuevas para frenar la pérdida de reservas, muy agravada por las importaciones de energía en los últimos meses, el equipo económico no consigue los efectos deseados. De hecho, desde que se hicieron efectivos esos ajustes al cepo a la fecha, el BCRA tuvo un comienzo muy malo de julio, en el que perdió casi u$s600 millones, luego acumuló compras por u$s90 millones en los segundos siete días del mes y, en esta tercera semana, volvió a tener que vender casi u$s350 millones, tal como se dijo.

La compleja situación de las reservas del BCRA se explica por la convivencia de varios elementos:

La estacionalidad propia de la oferta de dólares : empezamos a entrar lentamente en los meses de menor oferta de divisas porque bajan los niveles de la cosecha.

: empezamos a entrar lentamente en los meses de menor oferta de divisas porque bajan los niveles de la cosecha. Un posible retraso puntual de exportadores que tienen ese margen de días para liquidar: dado que la liquidación del agro cayó un 16% este mes en promedio diario respecto de lo que sucedió en junio. .

que tienen ese margen de días para liquidar: dado que la liquidación del agro cayó un 16% este mes en promedio diario respecto de lo que sucedió en junio. . Que siguen pisando fuerte los pagos de energía : de hecho, entre miércoles y jueves la demanda de dólares para importación de energía rondó los u$s150 millones.

: de hecho, entre miércoles y jueves la demanda de dólares para importación de energía rondó los u$s150 millones. El dólar oficial barato para importadores: que genera incentivos para adelantar importaciones lo máximo posible en la medida en que no se esté ya restringido.

Ante esta realidad, este jueves, el equipo económico encabezado por la ministra Silvina Batakis anunció medidas que apuntan a robustecer reservas y frenar la escalada del precio del dólar.

El BCRA viene teniendo graves dificultades para acumular dólares.

Medida 1: dólar para extranjeros

El equipo económico resolvió que se permitirá la venta de dólares por parte de extranjeros que llegan al país en entidades autorizadas por hasta u$s5.000 y al valor del dólar MEP.

Según informó el BCRA, las entidades deberán identificar al turista no residente mediante documento válido, chequear que no se encuentre comprendido en las listas elaboradas de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de combate del terrorismo y comprobar que no resida en países o territorios donde no se aplican las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Además, deberán requerir una declaración jurada de la persona humana no residente en la que conste su condición de turista y que en los últimos 30 días no ha realizado operaciones que superen el equivalente a u$s5.000.

Por otro lado, se estableció que, a los efectos de agilizar la atención al cliente, la entidad interviniente podrá liquidar la operación en base a los precios de referencia disponibles en ese momento y la entidad deberá concretar las operaciones con títulos valores hasta dos días hábiles de ser encomendada por el turista no residente.

Y, finalmente, se exige que, por cada operación que la entidad realice por este mecanismo, se deberá realizar un boleto anombre del cliente dejando constancia del monto de moneda extranjera recibida y el monto en pesosentregado al cliente.

Los analistas consideran que la medida no será relevante para las reservas, ya que se calcula que en todo el primer semestre del año los extranjeros volcaron u$s1.200 millones en el mercado paralelo.

"En términos de los dólares que necesita el Gobierno, es un vuelto", alertó un operador consultado por este medio sobre el volumen que puede representar esta entrada de moneda estadounidense, en un contexto en el que las necesidades de dólares para importar energía están en niveles elevados y cuando crece la presión de las industrias para flexibilizar la entrada de insumos y materia prima para la producción.

El BCRA dispuso mayor flexibilidad para el pago de insumos.

Medida 2: relajan cepo a importadores

Por otro lado, el Directorio del BCRA liberó este jueves el acceso al mercado de cambio para el pago de importaciones de los insumos para la producción que salieron de puerto de origen antes del 27 de junio pasado.

"La medida permitirá pagar la totalidad de los pedidos hasta u$s4 millones o el 40%hasta un tope de u$s20 millones. Se trata de insumos que serán utilizados para la elaboración de bienes en el país y que fueron embarcados en origen hasta el 27 de junio", explica el comunicado de la entidad.

¿Por qué desde el 27 de junio? Porque es la fecha en la que se aplicaron las últimas trabas de refuerzo para el cepo importador y que generaron muchas quejas por parte de distintos sectores productivos.

Recordemos que, en ese momento, Miguel Ángel Pesce, presidente del BCRA, reforzó a fondo los controles al obligar a que aproximadamente el 17% de las importaciones del país pase al régimen de financiamiento. Se trata de la mercadería que entra por Licencias no Automáticas (LNA).

Pero, ante los problemas que trajo esa decisión en el sector productivo, con recurrentes reclamos de disntintas empresas al BCRA, durante el encuentro de este jueves se decidieron acciones tendientes a mejorar las condiciones de acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de insumos para sectores estratégicos y, así, garantizar la continuidad de distintos procesos productivos.

Eso llevó a que se permita el pago de insumos en tránsito que fueron embarcados en origen hasta el 27 de junio de 2022 y han arribado al país con SIMI vigentes hasta dicha fecha.

Pesce y Batakis buscan captar dólares para las reservas.

Un escenario caldeado con reservas escasas

Las decisiones se tomaron en el marco de una fuerte corrida del dólar, con un blue a $337, un MEP a $322 y un contado con Liquidación que se se disparaba por encima de los $340 (luego, descendió hasta los $333).

La gran preocupación del Gobierno por estos días, de hecho así lo manifestaron en varias oportunidades los líderes de la alianza gobernante, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, es la delicada situación de las reservas del BCRA. Por estos días, las brutas se ubican en u$s39.680 millones, mientras que las netas, contando los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que aportó el Fondo Monetario Internacional (FMI), están en niveles cercanos a los u$s3.760 millones.

En tanto, sin el aporte del organismo de crédito internacional, rondarían los u$s500 millones, aunque algunos analistas hablan de que son negativas. La situación es muy preocupante si se tiene en cuenta que en septiembre el BCRA deberá cumplir con las exigencias de acumulación que fijó el FMI en las metas del tercer trimestre.