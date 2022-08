Carlos Melconian trabaja en un plan económico para el próximo presidente: cómo será

El economista y extitular del Banco Nación, Carlos Melconian dijo que ya está preparando un plan económico para el próximo presidente argentino, dando así por sentado que con las "ideas soviéticas" que tiene el Gobierno de Alberto Fernández, el presidente no llegaría a una posible reelección.

En una extensa entrevista radial destacó que el ministro de Economía, Sergio Massa, no podrá estabilizar la economía nacional.

Melconian declaró que Massa "como máximo puede aspirar a volver a la ruta del deterioro no explosivo, que es el camino en el que ya estaba el Gobierno. Una especie de Plan llegar. No van a ganar el partido", en clara alusión a las próximas elecciones presidenciales de 2023.

El plan de Melconian

"Todo el día estamos haciendo política, en otro sentido de la palabra. Nunca me he ido del formato que uno tiene en la cabeza. Yo estoy trabajando en un programa partidario, para el próximo presidente de la Argentina, que intente distinguir la economía de la política, sabiendo que está el nexo permanente", adelantó Melconian sobre una posible llegada al Poder Ejecutivo en 2023.

Sobre las políticas de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, el analista profundió: "En esta cuestión de tener asesores, y tener una persona que, como el Ministro no es economista, tiene que estar con la macro en la cabeza. Yo estoy armando un escuadrón de gladiadores. En cada lugar que ponés el dedo, necesitás no una persona, sino un equipo de especialistas para resolver la cantidad de quilombos que hay".

A la hora de hablar sobre las reservas, Melconian explicó que los número son negativos: "El gas te puede dar un respiro, pero caen las exportaciones también. Y si vos adelantás mil, en tres meses te faltan mil. Esto es ir tirando para adelante, ver cómo lo vas llevando. Hay mucho cotillón en todo esto".

En este punto fue que lanzó una de las frases más fuertes: "Este Gobierno se quedó en ideas soviéticas, cree que son los remarcadores de precios los culpables de la crisis".

Melconian también se refirió a los subsidios y consideró que los argentinos tienen que acostumbrarse "a que la energía y los transportes valen lo que valen y el que no puede pagar justifica por qué no lo puede pagar y se le transfiere a la persona -no a la compañía ni a los dueños de colectivos-, le llega a su cuenta como corresponde".

Melconian criticó el equipo de Gobierno

Yendo un poco más allá, el economista expresó: "Lo que mejor calzó para este período de Argentina es Berretalandia. Es todo muy berreta. Y eso que nací en el potrero, no está hablando un tipo al cual no se le caen las medias. Pero es todo muy tirado de los pelos, todo de muy baja calidad en todos los cuadros de Gobierno. Al Ministro le cuesta armar equipos, ¿entendés? Lleva 15 días, acá el desgaste empieza enseguida".

"En esta cuestión de tener asesores, y tener una persona que, como el ministro no es economista, tiene que estar con la macro en la cabeza. Todo eso es ignorar el quilombo que hay hoy en Argentina", punzó sobre Massa.



¿A qué precios llegará el dólar?

Los recientes datos publicados de inflación preocupan a los economistas porque confirman una mayor inercia alcista de los precios y, además, porque ejercen una presión extra a la suba del dólar oficial, cuya brecha respecto a las referencias cambiarias del mercado libre ya se ubica por encima del 110%.

Un panorama "tenso" que se retroalimenta con la escasa cantidad de reservas netas que dispone de respaldo el Banco Central, para responder al pago de los compromisos internacionales y afrontar la cancelación de importaciones.

En este escenario, el Indec confirmó que la inflación de julio fue de 7,4%, la más alta en 20 años; mientras que se difundió una nueva encuesta internacional, en la que economistas de bancos y consultoras nacionales y extranjeros realizaron pronósticos más negativos sobre el precio que alcanzará el dólar para fin de año.

Incluso, una consultora ya prevé que el tipo de cambio oficial mayorista puede llegar a terminar diciembre próximo hasta una cotización máxima de $198,8.

Un nivel que, de concretarse, superaría al consenso de inflación para todo el año efectuado por los más de 40 analistas relevados por el informe de FocusEconomics de agosto, en el que estipulan que se acumulará un ascenso de 82,1% en los precios de la economía. Una cifra que es 8,6 puntos porcentuales más alta que la estimación publicada en julio pasado para todo el año.

"Las mayores presiones inflacionarias producto de las restricciones a las importaciones y la dinámica de generalizadas remarcaciones de precios que gatilló la salida del ex Ministro de Economía, Martín Guzmán, en un marco de incertidumbre sobre los costos de reposición y salto en la brecha cambiaria, propiciaron una nueva aceleración inflacionaria", afirma Santiago Manoukian, economista de Ecolatina.

Entre las consultoras que proyectan un mayor ascenso del precio del dólar oficial mayorista se encuentra FIEL, con una estimación de $198,8 para fin de año.

Y completa que esta escalada "fuerza al Banco Central a convalidar un ritmo más acelerado de devaluación, a los efectos de evitar una mayor apreciación cambiaria que siga conspirando contra la acumulación de reservas".

Dólar: las alerta para los economistas

De acuerdo a los datos de Ecolatina, en el último año el tipo de cambio real multilateral (TCRM) se aprecia 18%. Por lo que establece una proyección consistente con una devaluación promediando el 5% mensual de acá a fin de año.

El consenso de los economistas relevados por FocusEconomics es que el tipo de cambio oficial mayorista llegará a fin de diciembre a $166,3, lo que significa un alza de 5 pesos en comparación a las proyecciones difundidas en el informe del último julio.

Esta confirma una tendencia al alza en las estimaciones de varios de los expertos encuestados, debido a que la cotización más alta esperada para el tipo de cambio oficial para diciembre es liderado por la consultora FIEL, con una proyección de 198,8 pesos.

Le siguen VDC consultora con $192,3 y, completa el podio, Banco Galicia, con un pronóstico de $185,4.

"La política cambiaria está en constante revisión por parte del Banco Central, teniendo en cuenta que tiene una situación extremadamente compleja en materia de reservas, y donde tiene un alejamiento importante entre el valor del tipo de cambio oficial y el de las divisas libres. Es decir, existe un aumento de la brecha", grafica a iProfesional Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, que es la consultora que prevé el precio más alto para el dólar para fin de año.

La cada vez más alta inflación y el ascenso del precio de los dólares libres, presionan al alza al tipo de cambio oficial mayorista.

A ello le agrega que el escenario fiscal-monetario "no es el mejor" para la baja de esa brecha.

"Por lo tanto, no podemos descartar una aceleración de la devaluación y, de hecho, si en lugar de haber una aceleración mensual hubiera un episodio puntual que busque corregir esa diferencia para intentar achicar esa brecha, igual estaríamos en presencia de niveles altos de tipos de cambio", justifica sus pronósticos elevados Bour.

La inflación presiona al dólar

En consonancia a este pronóstico de dólar mayorista de $198,8 para fin de año, desde FIEL se indica que la inflación podría acumular en todo 2022 un total de 112,4%.

Por ende, la escalada de precios de la economía impulsa es general para todos los productos y servicios que la componen, incluido el dólar.

Para dar una idea de ello, se puede citar que en los primeros 7 meses del año, la inflación acumulada fue de 46,2%, según datos oficiales del Indec. En tanto, el avance del dólar mayorista es de 30%, mientras que los dólares bursátiles (MEP y contado con liquidación) escalan en todo 2022 más de 40%.

"Se espera el peso se deprecie aún más a finales de año, debido a la continua impresión de dinero e inflación elevada", resumen los expertos internacionales de FocusEconomics.

La escasa cantidad de dólares netos en las arcas del Banco Central y el alto déficit fiscal le ponen más presión al alza al tipo de cambio oficial.

Como referencia a este fenómeno, en la City ya se está negociando un precio del dólar mayorista que se acerca cada vez más a los pronósticos más negativos proyectados por los economistas. Es que en el mercado de futuros y opciones del Matba-Rofex se está operando para fin de diciembre de 2022 un tipo de cambio de $189,55.

Una cotización implícita que estima que habría una devaluación en el año de 84,5%, y que es 23 pesos más alta que el consenso de los expertos en el FocusEconomics.

"Estamos esperando una aceleración del crawling peg (devaluación lenta) en los próximos meses, a pesar de la reticencia mostrada en meses pasados en medio de la escalada inflacionaria", concluye a iProfesional Isaías Marini, economista de Econviews, que aguarda un dólar mayorista de $179,8 para fin de año.

La razón principal que esgrime es que el Banco Central "se está quedando sin reservas netas, y sostener el actual ritmo de devaluación se tornará cada vez más dificultoso", concluye.