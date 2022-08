En medio de la segmentación de tarifas, impulsan un proyecto de ahorro energético para el Estado

Mientras el Gobierno avanza con la segmentación de los subsidios y el aumento tarifario, la senadora nacional por La Rioja Clara Vega presentó un proyecto de ley sobre "Eficiencia Energética en la Administración Pública" que busca promover el ahorro de energía en las dependencias del Estado.

La iniciativa forma parte de un paquete de tres proyectos, que incluye la creación de un sistema de "etiquetado de eficiencia energética para casas particulares y edificios" y de un programa de "concientización del uso racional del agua potable, energía eléctrica y gas natural".

El proyecto sobre ahorro de energía en el Estado se destaca entre los tres porque intenta ser "una medida complementaria" de la segmentación de tarifas que puso en marcha el Ministerio de Economía, según señaló Vega en diálogo con iProfesional.

"Es un momento clave donde todos tenemos que aportar cada uno desde su lugar para que mejore la situación del país", sostuvo la senadora del monobloque "Hay Futuro", que suele acompañar al oficialismo en las votaciones del Senado.

El gasto de energía en el Estado: clave del proyecto

Vega sostuvo que "la segmentación tarifaria por si sola no resuelve nada porque el Estado continúa gastando millones en energía". Al respecto precisó: "El costo de la energía es en dólares. No tenemos que apuntar a que la boleta sea económica sino a que todos colaboremos en no gastar tanto".

La senadora indicó que el espíritu de este proyecto es determinar "qué se puede hacer en cada organismo del Estado para ahorrar energía" y apuntar a "un trabajo conjunto" de las distintas áreas del sector público.

El proyecto busca que el Estado diseñe un plan de ahorro de energía para las dependencias públicas

A modo de ejemplo, Vega señaló que muchas veces "se dejan las luces prendidas de las oficinas, computadoras enchufadas y por eso hay que trabajar mucho en la concientización". En este sentido, subrayó que "los países del primer mundo tienen incorporado el tema del ahorro energético" no solo en la sociedad civil, sino también en el Estado.

La senadora por La Rioja contó además que el proyecto fue enviado al Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa y "específicamente al área de Energía" para tratar de darle impulso desde el Poder Ejecutivo a la iniciativa presentada en el Senado.

De qué se trata el proyecto

La iniciativa define como su objetivo el de "propiciar la utilización racional, eficiente, el ahorro y la conservación de los recursos energéticos dentro de la Administración Pública centralizada y descentralizada".

El proyecto ordena el establecimiento de "metas de ahorro de energía" anuales en todos los organismos públicos a través de un plan que "contemple cronogramas de cumplimiento y su monitoreo".

Si se aprobara la ley, el Poder Ejecutivo tendrá que definir qué área ejercerá como autoridad de aplicación, la cual tendrá entre sus funciones la de "elaborar, aprobar y modificar el Plan Nacional de Eficiencia Energética de la Administración Pública con la definición de las metas de ahorro de energía y procedimientos asociados para su cumplimiento".

También tendrá que establecer "los niveles máximos de consumo específico de energía y la incorporación de estándares de Eficiencia Energética que deberán cumplir los vehículos automotores" de todas las dependencias públicas.

La senadora Clara Vega presentó el proyecto en la Cámara alta y le envió la propuesta al Ministerio de Economía

Dentro del plan, las metas de ahorro para el sector público deberán definirse incluyendo "la fijación de prioridades para los distintos sectores" y contemplando las "diferencias regionales".

Además, deberá tener en cuenta "las calificaciones energéticas" de los bienes y productos que adquieran las dependencias públicas, como aparatos de aire acondicionado o de calefacción, por ejemplo.

"Etiquetado energético" y uso racional del agua: los otros temas del paquete

Vega destacó que el proyecto referido al uso de la energía en el sector público abarca solo una parte del plan que impulsa y que tiene, como segunda pata, la puesta en marcha de campañas de concientización sobre el uso de los distintos servicios públicos.

En ese paquete la senadora incluyó un proyecto sobre "etiquetado de eficiencia energética en casas y edificios particulares" destinado a informar sobre el nivel de uso de energía de los inmuebles "a inmobiliarias y agentes de construcción y compra y venta de casas particulares y edificios, a las distintas jurisdicciones del Estado y a la sociedad en general".

La iniciativa apunta centralmente a clasificar a los "inmuebles destinados a casas particulares y edificios existentes y en proyecto de construcción" según su uso eficiencia energética, con etiquetas que presentarán letras de la "A", para simbolizar "valores del Índice de Prestación Energética más bajos y mayor nivel de eficiencia energética", hasta la letra "G" para los "valores de Índice de Prestación Energética más altos y menor nivel de eficiencia energética".

Por otro lado, la tercera iniciativa busca lanzar una campaña sobre el uso racional no solo de la energía eléctrica sino también del gas y del agua potable para "alentar a los cambios de hábitos y adopción de conductas" en torno al "uso racional" de estos servicios.

La iniciativa forma parte de un paquete que también promueve el ahorro en la sociedad civil e incluye de gas y agua

Al fundamentar este proyecto, Vega destacó ante iProfesional que "acá se habla solamente del gasto de energía por la utilización de los artefactos eléctricos, pero en realidad se deja de lado un grave problema" que se da en distintos lugares del país. "Por ejemplo en mi provincia La Rioja, la mayoría del abastecimiento de agua se hace con perforaciones que funcionan con electricidad", agregó.

En la misma línea, indicó que "en la Ciudad de Buenos Aires tienen también una grave problemática y es que llega el agua corriente a la canilla pero necesitan de cisternas y bombas para llevar el agua a los 20 o 30pisos de un edificio" y que, en ese contexto, es necesario "que la gente tome conciencia del gasto de agua".