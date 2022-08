La repudiable frase de un juez ultra K contra Luciani: "Que le pongan un psicólogo para que no se suicide"

El juez cercano a Cristina Kirchner, Juan Ramos Padilla, le sugirió al fiscal Diego Luciani "salir con cuidado a la calle" porque "el clima está muy feo". Ramos Padilla agregó una polémica frase que compara al fiscal fallecido Alberto Nisman y a Diego Luciani: "Que le pongan un psicólogo para que no se suicide".

En una entrevista radial, el juez amigo de Cristina Kirchner fue invitado para hablar del pedido de condena que se efectuó al comienzo de esta semana. "Ayer fue un día histórico donde vimos un alegato que va a quedar en la historia. Están haciendo un papelón histórico. Esta hipocresía no se puede sostener", dijo Ramos Padilla.

Padilla acusó a Luciani de no saber hacer su trabajo también expresó que el fiscal podría no gozar una salud mental plena, "necesita un examen psiquiátrico".

Luego de este cuestionamiento, señaló: "el otro día dije: ‘Los jueces perdieron el miedo, hay que devolverles el miedo a que se les aplique la ley a ellos’. Entonces, ¿Yo soy el violento? Ellos tienen que tener miedo en no cometer delitos", aseguró Ramos Padilla.

Ramos Padilla también apuntó contra el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta y contra la oposición por los incidentes que se efectuaron este lunes en la noche en las afueras de la residencia de la vicepresidente. En ese sentido, advirtió: "hay que salir con cuidado a la calle" porque "el clima está muy feo".

Juan Ramos Padilla sobre Luciani: "Que le pongan un psicólogo"

En cuanto a los fiscales, Ramos Padilla indicó: "Esperemos que estos tipos no sigan fomentando el odio porque sumado a la impunidad de los jueces, que ya no respetan la ley, es una vergüenza. Luciani es el representante de la sociedad y dice que la sociedad está compungida. Este tipo es delirante, no pasa un examen psiquiátrico".

"No vamos a permitir la violencia. Acá es el fin del Poder Judicial. Espero que los dirigentes estén a la altura de poder controlar de que no nos lastimemos porque siempre los muertos son del mismo lado. Y en esto insisto porque hay un clima muy feo. Lo que hizo Larreta ayer y después sacar un comunicado maltratando a la Vicepresidenta", precisó Ramos Padilla.

"No hay asociación ilícita cuando uno fue electo para gobernar y cuando las acciones supuestamente delictivas son el ejercicio del poder otorgado por el pueblo. Ni a Videla condenaron", aseguró.