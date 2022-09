Según el fiscal Luciani, Cristina Kirchner le ocultó información al Congreso para evitar controles en obras

Según Diego Luciani, la expresidenta modificó presupuestos y no dejaba que los legisladores llevasen un seguimiento de las obras en Santa Cruz

La situación de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad se sigue complicando. Este martes, el fiscal federal Diego Luciani aseguró que la gestión de la exmandataria sometió al Congreso a un "apagón informativo" y escondió parte de los "cuantiosos fondos públicos" que se destinaban a Santa Cruz.

En otra jornada de alegatos, Luciani sostuvo: "Desde el Poder Ejecutivo se subestimaron los presupuestos, se manejaron los excedentes a discreción y los legisladores nunca tuvieron la posibilidad de controlar lo que estaba pasando realmente con la obra vial de Santa Cruz". "Lisa y llanamente, les mintieron", advirtió.

De esta manera, el fiscal acusó a la actual vicepresidenta de evitar brindar datos importantes al Congreso para que los legisladores no pudieran llevar un seguimiento de las obras que se llevaban adelante en Santa Cruz y que contaban con buena parte del presupuesto. El Poder Ejecutivo "monopolizó el manejo", dijo.

Para el fiscal, Cristina Kirchner modificó los fondos de las obras

Luciani no solo rechazó la postura de Cristina Kirchner en su defensa, sino que argumentó: "El diseño de las políticas de inversiones en materia vial fue dirigido por el Poder Ejecutivo Nacional". Y agregó: "Han modificado los presupuestos aprobados por el Congreso a instancias del ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido".

Aquí aparece la figura de De Vido, otro de los exfuncionarios acusados por participar de la presunta asociación ilícita encabezada por la presidenta del Senado. Según el fiscal, el Congreso aprobaba el presupuesto para las obras, pero desde el Ministerio de Planificación se modificaban posteriormente.

Otro de los fiscales que encabeza la causa en contra de exfuncionarios y empresarios como Lázaro Báez, es Sergio Mola. En este caso, el letrado indicó que "en vez de auditar lo que pasaba en la obra pública se dedicaban a controlar cosas muy menores; gastos de farmacia o librería y no se controló absolutamente nada".

El fiscal federal Diego Luciani acusó a Cristina Kirchner de esconder información sobre obras viales al Congreso.

"Cuestionaban licitaciones de 80.000 pesos, 60.000 pesos, y no se inmutaban con las obras de 600 millones de pesos que se adjudicaban en menos de 20 días. Del universo elegible que tenían para auditar, lo que hicieron fue, en los hechos, no auditar nada. Hubo una ceguera intencional para aparentar un control que no existió. Cerraron los ojos", agregó.

Vialidad: rechazaron las recusaciones de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 que interviene en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 rechazó el viernes por la noche las recusaciones planteadas contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Los dos jueces señalaron, en ese sentido, que tanto el presidente del TOF 2, como el fiscal Luciani "han dado cuenta de los pormenores de la relación que los une" y rescataron que ambos explicaron "los espacios en los que han coincidido en el pasado y también los límites que enmarcan su vínculo".

"En base a la información que aportaron en la audiencia llevada a cabo en el día de la fecha y en el escrito presentado, respectivamente, nos encontramos ante la evidencia de que la ‘íntima amistad’ por la que las defensas pretenden su recusación, no es más que un relato construido sobre la base de imágenes de las que difícilmente pueda colegirse esa conclusión", remarcaron.