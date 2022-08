Macri va por su segundo libro, con título sugestivo: ¿por qué puede incomodar a Larreta en su proyecto presidencial?

El expresidente Mauricio Macri juega con la ambigüedad sobre una posible candidatura presidencial. Por un lado le baja el tono y por el otro ocupa el centro de la escena opositora con señales como el lanzamiento de un nuevo libro con el que podría condicionar el plan de Horacio Rodríguez Larreta de buscar consensos más amplios en el marco de su proyecto electoral.

Sin fecha definida de lanzamiento pero con la previsión de que sea antes de fin de año, el libro está en elaboración según confirmaron a iProfesional fuentes cercanas a Macri y el título tentativo es "¿Para qué?". Lo sugestivo de esa pregunta como tapa de su obra es que desde hace meses el ex mandatario insiste en que los dirigentes de Juntos por el Cambio tienen que "clarificar para qué" quieren "volver al poder".

Se entiende así que con este libro (secuela de su publicación anterior "Primer tiempo") el ex mandatario intentará dar esa respuesta y reforzar así el rol de celador de la identidad ideológica del PRO que adoptó en el último tiempo para ubicarse por arriba de la interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que pulsean por la candidatura presidencial.

En el Gobierno porteño que encabeza Rodríguez Larreta se alejan de toda especulación. Aseguran que en los últimos encuentros el alcalde y el ex presidente "limaron asperezas" y que mantienen una relación "bastante buena", según deslizaron fuentes consultadas por este medio. Afirman que la avanzada editorial de Macri no los inquieta.

No obstante, hay matices entre Macri y Rodríguez Larreta y el libro podría resaltarlos. Y es que el "consenso más amplio" que imagina el jefe de Gobierno porteño para un eventual mandato de Juntos por el Cambio no coordina del todo con el perfil que intenta marcar el ex presidente al asegurar que "no hay lugar para el populismo ligth o institucional" en el futuro del PRO.

Segundo libro de Macri: ¿condicionamiento para Larreta?

Los detalles finos del libro todavía no se conocen, pero en el PRO dan casi por descontado que en el texto Macri bajará línea sobre la identidad política del partido que fundó. Su rechazo a cualquier acercamiento con el panperonismo y sus definiciones sobre el "populismo light" podrían aparecer más desarrolladas en el texto.

El ex presidente quiere definir "para qué" Juntos por el Cambio debería volver a gobernar en 2023

El ex presidente dejó esa definición el pasado jueves durante su aparición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde también puso distancia respecto de "los que quieran seguir manejándose a mitad de camino".

Casi todo el PRO evita asociar esas expresiones con alusiones a Rodríguez Larreta, pero se advierte el matiz con el discurso del alcalde porteño, quien en la última reunión del Council de las Américas se pronunció a favor de "construir un consenso más amplio" que le dé apoyatura al avance de las "transformaciones profundas que la Argentina" y lograr "un verdadero gobierno de coalición".

La incógnita que flota en Juntos por el Cambio pero principalmente en el PRO -donde todavía no hay solución a la vista para la variedad de aspirantes presidenciales- es si el libro condicionará ese discurso de Rodríguez Larreta con la definición del ex presidente sobre "para qué" debería volver el partido amarillo a gobernar el país en 2023.

El juego de la ambigüedad de Macri: ¿candidato o no?

"No estoy anotado en la lista", aseguró Macri durante su paso por Córdoba, al tiempo que nombró a Rodríguez Larreta, Bullrich y también a María Eugenia Vidal como posibles candidatos presidenciales del espacio.

El ex mandatario mantuvo así la coherencia con lo que deja trascender en reuniones privadas: que quienes quieran aspirar a la Presidencia de la Nación compitan en las PASO. Sin embargo, el misterio sobre su propia candidatura, al negar que esté anotado y en paralelo dar señales como salir a recorrer el conurbano bonaerense, le permite poner suspenso sobre esa competencia.

Cerca de Macri evalúan que si decidiera ser candidato, los demás dirigentes tendrían un margen más escaso para competir. La idea que suele escucharse es que en 2019 "se fue con el 41% de los votos" y que a pesar del alto nivel de rechazo que todavía le dan las encuestas, buena parte de aquellos votantes volverían a inclinarse por él y recortaría así las chances de Larreta y Bullrich.

Rodríguez Larreta muestra diferencias de estilo con Macri respecto del armado político para 2023

En la Ciudad insisten en que Rodríguez Larreta mantendrá su candidatura presidencial sin importar lo que haga el ex mandatario y que está dispuesto a competir. "Y sí, ¿qué van a decir?", razonó ante iProfesional un operador político de la coalición opositora con aceitados vínculos en el PRO que se muestra convencido de que, con Macri en la cancha, las chances del alcalde porteño bajarían.

La centralidad de Macri

La estrategia de jugar con el misterio sobre su propia candidatura se vería potenciada con este segundo libro, que nuevamente le dará un lugar protagónico en la oposición sin necesidad de adelantar definiciones electorales.

Más allá de si se presenta a un "segundo tiempo" o no, Macri intentará tener incidencia en la definición de las listas del PRO, que se encamina por ahora a una primaria con la UCR encolumnada detrás de la figura de Facundo Manes. El diputado y neurocientífico ya muestra su intención de marcar diferencias hacia adentro de la coalición.

En ese contexto, el ex mandatario podría utilizar su nueva exposición pública y la expectativa en torno a su eventual postulación para tener una influencia en el armado electoral de su partido mayor de la que tuvo en las legislativas de 2021, donde Rodríguez Larreta jugó fuerte.