¿Mauricio Macri se bajó de la carrera presidencial 2023?

El expresidente Mauricio Macri manifestó que no está "anotado" como candidato presidencial para las elecciones 2023, y afirmó que un posible nuevo gobierno de Juntos por el Cambio tendría que aplicar reformas, "estaba vez sin gradualismos".

"No estoy anotado. Estoy muy cómodo haciendo mi aporte en la tarea de focalizar el para qué llegar al gobierno", dijo Macri en declaraciones a la emisora cordobesa Cadena 3.

Con respecto a una eventual nueva gestión, Macri consideró que se debe "emprender cambios muy duros, enfrentar a mucha gente que tiene poderes mafiosos, privilegios que no corresponden y para eso hace falta coraje".

En cuanto a las primeras medidas que tomarían si Juntos por el Cambio gana las elecciones del año próximo, Mauricio Macri enumeró que deberían orientarse a "lograr un equilibrio fiscal", "bajar impuestos", "recortar el gasto" y una "reforma laboral inteligente".

Macri y las elecciones 2023

El ex mandatario y uno de los principales referentes de la coalición opositora dijo que estas medidas deberían aplicarse "sin gradualismos", aunque consideró que se trata de "medidas duras".

"Vamos a hacer un recorte mucho más profundo porque no podemos seguir teniendo déficit", dijo al ser preguntado si las reformas para bajar el déficit fiscal serían similares a las del Gobierno actual.

Macri anticipó que se necesitan cambios para 2023.

En este sentido, Macri planteó "el gradualismo fue consecuencia de una debilidad política" y se preguntó: "¿Hasta dónde se podía ir? Si con lo que hicimos, que fue poco, nos tiraron 14 toneladas de piedras".

"Vamos a tener el apoyo de la gente, la gente va a pedir un cambio y nosotros somos el cambio. La gente nos va a dar una nueva oportunidad y tenemos que estar listos", añadió el exmandatario.

La experiencia de Juntos por el Cambio

Para el expresidente, "hay una experiencia acumulada muy valiosa" y además -dijo- contarán con "mucho más apoyo para realizar los cambios que no pudimos".

"Vamos a tener mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, va a ser otro ambiente. Esta es una oportunidad distinta", vaticinó.

Con respecto al crédito que recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que ese organismo "no es un grupo de gente mala" sino que "tratan de ayudar a otros que quieren salir adelante".

"Nos dio una mano enorme prestándonos un crédito muy grande porque creían en lo que estábamos haciendo. Ese crédito que nos dieron reemplazó a las deudas que ya tenía Argentina, por lo tanto son todas mentiras que la plata se fugó", manifestó el referente de Juntos por el Cambio.

Elecciones 2023: se definen los candidatos.

Macri y las elecciones 2023: "Este Gobierno destruyó la confianza"

"Necesitamos ser confiables, porque este Gobierno destruyó la confianza, nadie quiere invertir nada. Tenemos que tener equilibrio fiscal, no pedirle dinero a más nadie para no endeudarnos más, recortar gastos innecesarios empezando por los políticos, bajar algunos impuestos porque son confiscatorios y lograr un sistema laboral inteligente, una reforma laboral de hecho porque hay mucho trabajo en negro", aseguró.

Luego, dijo que si bien "son medidas duras" van a "ayudar a resolver el descalabro y que quienes se beneficiarán son los que más humildes. Hay que dejar de mentir y hacer parecer que estas medidas los van a perjudicar", añadió.

Por otra parte, afirmó que esas herramientas deben "crear moneda, que permita que se pueda ahorrar y comprar", que deberían aplicarse "sin gradualismos" y explicó: "El gradualismo fue consecuencia de una debilidad política ¿Hasta dónde se podía ir? Si con lo que hicimos, que fue poco, nos tiraron 14 toneladas de piedras".

"Gobernar con el kirchnerismo enfrente no se lo deseo a nadie. Decían que Cristina se había ido. No, Cristina nunca se fue. En mis cuatro años de gobierno [2015 a 2019] estábamos de prestado. Cristina me invitaba a una fiesta y ella era la disc jockey, la organizadora, todo. El próximo presidente que haga los cambios que hay que hacer, nosotros lo vamos a apoyar", profundizó.

"Es clave bajar los niveles de inflación para bajar los niveles de pobreza, y trabajar para que el narco retroceda porque si tenés un Gobierno que suelta presos… acá se puede todo, mapuches falsos usurpando tierras y contagiando a hacer lo mismo a otros", apuntó.