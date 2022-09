Atentado a Cristina Kirchner: ¿cómo avanza la investigación sobre el hecho y qué analiza la jueza?

Tras el atentado en su contra Cristina Kirchner prestó declaración testimonial ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien analiza ahora el rol de la custodia de la vicepresidenta y el perfil de Fernando Sabaj Montiel, imputado por el hecho, con varias hipótesis abiertas sobre la investigación.

Además de los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano, en la causa interviene la Fiscalía de Delitos Cibernéticos para cubrir todas las líneas de investigación sobre el episodio en el que Montiel se acercó entre la multitud de militantes a la vicepresidenta con una pistola Bersa calibre 32 y gatilló a escasos centímetros de su cara, sin que saliera el disparo.

Según supo iProfesional de fuentes al tanto de la investigación, una de las hipótesis que se investigan es si Montiel "trabajó solo o con más personas". En ese aspecto se lleva a cabo un análisis de las cámaras de seguridad de la zona cercana a la esquina de Juncal y Uruguay para verificar el recorrido previo del imputado.

Uno de los puntos centrales de la causa es el rol de la custodia de Cristina Kirchner, por considerar que los protocolos de seguridad básicos para las autoridades del Estado fallaron. Este tema afecta al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que fue cuestionado por figuras del kirchnerismo como Hebe de Bonafini.

En medio de especulaciones sobre una eventual renuncia, en la Casa Rosada dejaron saber luego de la reunión de Gabinete que se evitará en lo posible tomar decisiones apresuradas. Por ahora, no se descarta nada.

¿Cómo avanza la investigación sobre el atentado a Cristina Kirchner?

Tras concluir que el arma Bersa usada por el imputado "estaba apta para disparo", varios de los aspectos de la investigación se mantienen bajo estricta reserva. Según supo este medio, se pudo acceder al teléfono celular de Sabaj Montiel y descargar toda la información para su análisis.

La jueza Capuchetti le tomó declaración a Cristina Kirchner e investiga el rol de los custodios

La revisión de las cámaras de seguridad y el intento por reconstruir el recorrido del imputado se complementan con el trabajo de construcción del perfil del imputado. Para ello, se está realizando un examen de sus publicaciones en redes sociales y también se investiga su patrimonio, según supo este medio.

Sabaj Montiel tiene 35 años, nació en Brasil y es nacionalizado argentino. Se encuentra detenido desde el episodio bajo la acusación de "homicidio calificado en grado de tentativa". La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo le tomaron declaración indagatoria este viernes por la noche, luego de que la pericia definiera que el hombre estaba "ubicado en tiempo y espacio".

En la vivienda que el imputado alquilaba desde hacía ocho meses, situada en la calle Uriburu al 700 del partido bonaerense de San Martín, la Policía Federal halló 100 proyectiles calibre 9 milímetros, repartidos en dos cajas de 50 cada una, según informaron fuentes oficiales de la investigación. El hombre tiene antecedentes de detención por portación de armas.

Por otro lado, un joven llamado Mario, sindicado como "amigo" del imputado, brindó una entrevista televisiva en la que sostuvo que "desde que la mamá falleció hace algunos años, él era un marginal que no tenía nada que perder".

La declaración de los testigos

Mientras tanto, al menos ocho personas que se manifestaban frente a la casa de Cristina Kirchner el viernes por la noche cuando ocurrió el ataque prestaron declaración como testigos ante la jueza Capuchetti, al igual que los custodios de Cristina Kirchner y efectivos de la Policía Federal.

Uno de los testigos del hecho -llamado Javier- realizó declaraciones a la prensa en la puerta de Tribunales, luego de dar su testimonio ante la jueza de la causa y estimó que el imputado "gatilló dos veces".

La Justicia "peina" las redes sociales e investiga el patrimonio de Fernando Sabaj Montiel, imputado por el ataque

"Cristina viene hacia a mí, me acaricia y por la altura de arriba de mi hombro, veo que se asoma un brazo con un arma. Veo la figura del arma, pero no logro ver qué arma era. Retrocede y ahí yo me doy vuelta y lo agarro", contó el testigo.

Al ser consultado sobre si el detenido le dijo alguna frase a la vicepresidenta, contestó: "No escuché nada. Pero sí se escuchó que gatilló. Para mí, gatilló dos veces".

Qué puede pasar con el detenido

El abogado Jorge Grispo, titular del estudio jurídico que lleva su apellido, remarcó que la etapa de investigación aún está en ciernes y que no se pueden sacar conclusiones.

Primero, la Justicia deberá determinar si actuó solo o si colaboraron otras personas. Los peritajes sobre las cámaras de seguridad y el teléfono del detenido ayudarán a dilucidar ese punto.

Si actuó solo, la pena es distinta a la que le correspondería si se comprueba que formó parte de una organización que buscaba asesinar a la vicepresidenta.

De acuerdo al Código Penal, si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será reclusión de quince a veinte años. De acuerdo a cada caso, el homicidio puede ser castigado con prisión o reclusión.

Según se supo, la Justicia ordenó reforzar la seguridad sobre Sabaj Montiel durante su detención y especialmente en el caso de ser trasladado a una unidad penal. El propio presidente Alberto Fernández había pedido, por cadena nacional, que se tomaran medidas para preservar su vida y ahondar en la investigación.