Pese al escenario de inflación y pobreza se disolvió la Mesa contra el Hambre

Desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales expresaron que, pese al contexto, "cómo ámbito de trabajo no existe más"

A pesar de la pobreza y la inflación, "la Mesa contra el Hambre ya no existe como tal", expresaron desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Y destacaron que, "cómo ámbito de trabajo no existe más. Ya no existe como mesas de trabajo, objetivamente es así".

Pese al aumento excesivo y constante de los precios de los alimentos, el Gobierno de Alberto Fernández hace caso omiso y prefiere debatir otros temas de conyuntura.

Desde el entorno de la ahora ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirman que "las iniciativas se volcaron en hacer llegar alimentos a los más necesitados, a reforzar las raciones para las familias que por el aislamiento social y preventivo no podían salir de sus hogares ni para hacer changas. Sin embargo, después del COVID-19, apenas hubo alguna reunión mixta, presencial y virtual. Ya, el interés por reunirse a debatir acerca del "hambre", no es tal.

Las actuales autoridades del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales informaron que la Mesa Contra el Hambre fue convocada en solo cinco oportunidades. El 18 de agosto de 2020, nueve meses más tarde se concretó el segundo cónclave, encabezado por el entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y se realizó en forma virtual por la pandemia del COVID-19.

Allí se conformaron tres comisiones para trabajar distintos temas como la "comercialización de alimentos para la soberanía Alimentaria, acceso a los alimentos; calidad y educación nutricional y Producción".

"Tolosa Paz fue parte de la Mesa contra el Hambre que fue un bluf", señaló el dirigente del PO

Las organizaciones sociales tanto oficialistas como de izquierda afirman que en octubre no llegaron los bolsones de alimentos para los comedores.

La ausencia de medidas e inactividad de la Mesa Contra el Hambre y las acciones gestionadas desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que presidía Tolosa Paz fueron utilizadas por dirigentes sociales, como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, para criticar la reciente llegada de la funcionaria al sensible ministerio.

"Tolosa Paz fue parte de la Mesa contra el Hambre, que fue un bluf, un fracaso estrepitoso", opinó el líder de la Unidad Piquetera. Y concluyó: "La nueva ministra asume con los programas cerrados, con un enorme conflicto social y no sabemos con qué programa, qué discusión o debate va a abrir con las organizaciones sociales", remarcó el dirigente del PO.

Qué medidas tomará el Gobierno para contener el hambre

Por ahora, el Gobierno prepara un plan "contención" que contemplará multimillonarios fondos para rescatar a los sectores mas necesitados, pero con la compra de canastas navideñas.

Así, el ministerio de Desarrollo Social, ahora a cargo de Victoria Tolosa Paz ya adjudicó una partida por casi $6.000 millones para la compra de diferentes productos que conformarán una canasta para fin de año, que preven entregar a las familias con mayores necesidades.

El Gobierno prepara un plan que contemplará multimillonarios fondos para rescatar a los sectores mas necesitado

Desde el minsiterio de Economía, por su parte, se reunieron con con referentes de las empresas alimenticias para lograr un acuerdo para congelar precios en los próximos cuatro meses, un capítulo más de medidas restrictivas.

A través de una resolución del Ministerio de Economía, anunciaron que se averiguará si las empresas vinculadas a la producción y comercialización de productos de consumo masivo, han hecho aumentos de precios por sobre el índice que establece el INDEC, lo que se considera un "abuso de posición dominante" en el mercado.