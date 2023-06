A una semana del cierre de listas, el kirchnerismo no se resigna y busca evitar la PASO

El kirchnerismo arranca la última semana de negociaciones para la definición de los candidatos y cerrar la incertidumbre de las PASO. Empezó a discutirse que podría apoyar a más de un candidato para sacar de la pelea presidencial a Daniel Scioli, quien aún resiste dentro del oficialismo. La flamante alianza Unión por la Patria debate por estas horas cuál es la mejor estrategia para lograr el mayor caudal de votos en las elecciones del 13 de agosto.

El cierre de listas está previsto para el 24 de este mes y el embajador de Brasil sigue firme en su intención de ser precandidato a presidente pese a los reclamos de unidad expresados por la vicepresidenta y los gobernadores peronistas. La última embestida de evitar una PASO fue pedida públicamente por la vicepresidenta Cristina Kirchner durante su último discurso en Río Gallegos.

En el kirchnerismo interpretaron el mensaje de la ex presidenta como una señal interna luego de definir que su espacio político pasó a llamarse Unión por la Patria para enterrar al Frente de Todos, identificado con el presidente Alberto Fernández.

Los límites del reglamento de Unión por la Patria

El sector que respalda a Cristina Kirchner pondrá en juego una estrategia en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de desalentar la pelea nacional. Las reglas de cómo se van a jugar las primarias podrían poner en jaque la lucha de poderes en el territorio bonaerense en la modificación del reglamento de Unión por la Patria. Uno de los puntos del texto que diseñó Máximo Kirchner, el presidente del PJ bonaerense, establecería un piso de 30%, lo que podría alejar al sciolismo a competir en las primarias.

Otro de los ítems será que cada candidato deberá presentar una lista entera, lo que implica que deberá tener un candidato propio en cada uno de los cargos. La provincia tiene ocho cargos entre los que se incluyen a legisladores provinciales, intendentes y concejales municipales. Ninguno va a poder compartir ningún tramo con otro candidato de la alianza.

Uno de los problemas que enfrentan los candidatos que no responden a Cristina son los intendentes, ya que la mayoría están alineados con el sector que respalda a Axel Kicillof. Los mandatarios que quieran competir en el cargo municipal y los legislativos provinciales no podrán ir colgados de dos boletas de postulantes a la gobernación.

Cerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof buscaron minimizar las posibilidades de una candidatura presidencial

El piso que reclama La Cámpora dejaría a la minoría con la posibilidad de ocupar lugares muy abajo de la lista, lo que desalentaría que se sumen a esa lista. "Están peleando por el quinto y décimo diputado", analiza un referente político bonaerense.

Los rumores de que Juan Manzur se sumaría a la larga nómina de precandidatos presidenciales despertó nuevas especulaciones dentro del oficialismo. El kirchnerismo lee su favor la incorporación del gobernador tucumano ya que podría sacarle votos a Scioli y terminaría más licuada la elección. Sobre la candidatura del ex jefe de gabinete, no descartan que se oficialice esta semana, pero aclaron que "no será el candidato de Cristina". "Todavía faltan siete días y hay que esperar", remarcaron sobre la nominación del elegido por el kirchnerismo.

El rumor de Axel candidato a presidente

La discusión en Unión por la Patria sigue entre los mismos mencionados hasta ahora: el ministro del Interior, Wado de Pedro, el ministro de Economía, Sergio Massa; y el gobernador Axel Kicillof. Los dos primeros juegan en punta.

Cerca del mandatario bonaerense buscaron minimizar las posibilidades de una candidatura presidencial luego de que sea mencionado por Cristina en el acto del jueves en Santa Cruz. "Nosotros trabajamos para reelegir en la provincia de Buenos Aires", resaltaron desde La Plata. También aclararon que la ex presidenta lo mencionó al gobernador por otro tema y no por la candidatura. Kicillof ha comentado a su entorno que si Cristina Kirchner le ordena que sea el candidato a Presidente aceptaría la decisión. El sector más duro sigue con el operativo clamor por Cristina. "No perdemos las esperanzas de que sea ella", insisten.

El ministro Wado de Pedro continúa con el raid de actos electorales y estrenó el nuevo sello electoral del peronismo, Unión por la Patria- abreviado como UP-, en un encuentro organizado por Nuevo Encuentro en el Club Deportivo Morón. "Voy a estar donde mis compañeros y mis compañeras quieran", afirmó frente a 50 organizaciones políticas, sociales y gremiales. En el acto no se cantó por "Wado presidente" pese a que fue el único orador del encuentro.

En cuanto a Massa parece mantenerse públicamente fuera de la pelea por una candidatura pero puertas adentro negocia lugares en las listas para el Frente Renovador. En el massismo aseguran que la única posibilidad de que compita sería solo si es candidato único y no halla una Paso, algo que el sciolismo se resiste. En el entorno del funcionario descartan que quiera anotarse en la presidencial.

Massa parece mantenerse fuera de la pelea por una candidatura pero negocia lugares en las listas

De acá a una semana todo puede cambiar cuando se trata de cierre de listas y más en el peronismo. La última palabra la tendrá la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sólo es cuestión de tiempo.