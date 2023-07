Rumbo a las PASO: el 80% ya decidió su voto según una encuesta que enciende alertas en oficialismo y oposición

A menos de un mes de las elecciones primarias (PASO) para elegir a los candidatos presidenciales 8 de cada 10 votantes ya sabrían con seguridad a quién van a votar, según se desprende de una encuesta reciente en la que se vio ratificada la preferencia por Juntos por el Cambio frente al oficialista Unión por la Patria, pero aparecieron sorpresas sobre las internas que libran ambos espacios.

El sondeo fue realizado por la consultora Taquion entre el 4 y el 11 de julio sobre 2.419 casos en todo el país mediante un cuestionario online. De acuerdo a sus resultados, si las PASO fuesen hoy el espacio más votado sería Juntos por el Cambio con el 29,4%, seguido por Unión por la Patria con 25,8% y más lejos La Libertad Avanza, de Javier Milei, con 17,9%.

Pero lo primero que se destacó en el trabajo fue el nivel de seguridad que mostró la mayoría de los consultados respecto de su voto: el 39,4% dijo sentirse "definitivamente" representado por alguna fórmula y el 29,1% respondió "tal vez", mientras que el 31,5% señaló que ninguna lo representa. A eso se suma que, al preguntarles cuán seguros están de su voto en las PASO, el 55,3% de los encuestados afirmó estar "muy seguro" y el 24,6% "bastante seguro".

El 13% dijo estar "poco seguro" y la consultora remarcó que aquí influye la edad, porque "3 de cada 10 menores de 28 años manifiestan incertidumbre respecto de su decisión". No obstante, al preguntar si existía algún motivo que pudiera hacerles cambiar su posición respecto de a quién votar en las PASO, el 57,2% dijo que no.

Ese 20% que no tiene definido su voto marca que el escenario está todavía abierto, pero el nivel de seguridad que mostró la mayoría de los encuestados hace que la encuesta marque una tendencia clara y esto, a su vez, puede encender alertas tanto en el oficialismo como en la oposición debido a los números que arrojó el sondeo sobre las pulseadas internas por la candidatura presidencial.

Rumbo a las PASO, la encuesta enciende una nueva alerta para Massa

La primera luz roja que enciende la encuesta de Taquión es para Sergio Massa, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria que se medirá en las PASO del 13 de agosto con el dirigente social Juan Grabois, a quien el kirchnerismo le habilitó la competencia interna con el fin de contener a los votantes propios que desconfían del tigrense.

Una amplia mayoría respondió que ya tiene definido su voto por alguna de las fórmulas que se presentan en las PASO

El candidato por el que el que apuestan el presidente Alberto Fernández y principalmente la vicepresidenta Cristina Kirchner para darle pelea a una alianza opositora que viene envalentonada cosechó una intención de voto de apenas el 17,2%, mientras que Grabois alcanzó un significativo 7,9%.

Grabois obtuvo así uno de sus mejores números hasta el momento. Con la excepción de Giacobbe y Asociados, consultora muy asociada a la oposición que le dio 9,6%, el líder del Frente Patria Grande tenía un promedio de 4 puntos de intención de voto, más o menos lo que siempre se esperó en el oficialismo. El 7,9 que arrojó el nuevo sondeo revive uno de los fantasmas que ronda a Massa.

Y es que el objetivo de mínima del ministro de Economía es surgir de las PASO como el candidato individualmente más votado, más allá de que la suma de votos por espacio dé a favor de Juntos por el Cambio, pero una buena elección de Grabois que lo acerque a los 10 puntos complica esa meta.

Entre las razones posibles para el crecimiento de Grabois, en la encuesta se ve que un 16,9% señaló que no le gustó "cómo se manejó" el cierre de listas del oficialismo en el que el kirchnerismo bajó de la carrera al camporista Eduardo "Wado" de Pedro y el 14% dijo que le hubiera gustado que él fuera el candidato de Unión por la Patria. Parte de ese descontento lo canaliza Grabois.

La intención de voto menor al 20% que cosechó Massa en el sondeo sumada a la que obtuvo Grabois marca hasta qué punto el objetivo del ministro de Economía se puede complicar: quedaría individualmente tercero, detrás de Milei, mientras que la interna de Juntos por el Cambio tampoco lo beneficiaría, según los números de la encuesta.

¿Cuáles son los números de la interna de Juntos por el Cambio?

Aquí entra la otra señal de alerta, que sería para Juntos por el Cambio y puntualmente para el comando de campaña de Horacio Rodríguez Larreta. Ese 29,4% de intención de voto que cosecha la coalición opositora se debe a la suma entre él y su rival para las PASO, Patricia Bullrich, pero beneficia a la referente del "ala dura".

La encuesta mostró ventaja de JxC pero los datos sobre las internas llevan sorpresas para los dos polos políticos

Al preguntarle a los encuestados a qué candidatos votarían, el 20,6% eligió la fórmula de Bullrich con el radical Luis Petri y solo un 8,8% optó por el binomio de Larreta y el también radical Gerardo Morales. Se trata de una diferencia muy alta que en efecto puede preocupar al larretismo dentro de la alianza, aunque en ese sector tienen con que matizar el resultado.

Por un lado, el 20% que dice estar "poco" o "nada" seguro de su voto es un segmento del electorado que el equipo de campaña de Larreta tiene más que presente y donde confía en atraer votantes. Como contó iProfesional, el jefe de Gobierno porteño apuesta a lo que llama la "mayoría silenciosa": votantes de centro que no llegan a ser captados por las encuestas.

En el larretismo estiman que toda esa gente que no sabe bien a quién va a votar o que no quiere decirlo por distintas razones (vergüenza, apatía, desinterés por la discusión político-partidaria) está, en cambio, segura de que no quieren conflictos ni estridencias y al final del camino terminan buscando a las opciones más moderadas y enfocadas en propuestas de gestión concretas.

A modo de ejemplo marcan la diferencia que Maximiliano Pullaro (línea Larreta) le sacó a Carolina Losada (línea Bullrich) en las PASO de Santa Fe cuando todas las encuestas mostraban una tendencia a una disputa casi empatada. En ese contexto, confían en que la carrera con Bullrich será pareja y que al final del camino sacarán una ventaja, corta, pero ventaja al fin.

De cualquier forma, la encuesta de Taquión reafirma el optimismo que se vive en el búnker de Bullrich, donde observan una ventaja marcada en provincias de mucho peso en el padrón nacional como Córdoba, Santa Fe y Mendoza.