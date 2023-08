Nueva encuesta prende alarmas en bastión oficialista y Larreta toma impulso en el sprint final

En el tramo final de la campaña para las elecciones primarias (PASO) una nueva encuesta le da a Juntos por el Cambio una ventaja de tres puntos sobre Unión por la Patria con una sorpresa en el estratégico conurbano bonaerense, mientras Horacio Rodríguez Larreta experimenta un nuevo impulso en su carrera con Patricia Bullrich por la candidatura presidencial que se hace sentir en la interna opositora.

El sondeo fue realizado por la consultora Management & Fit entre el 12 y el 27 de julio sobre 1.800 casos y con recolección de datos presencial, una de las metodologías más confiables según los especialistas. El 34,7% adelantó que votará a Juntos por el Cambio y el 31,7% se inclinó por Unión por la Patria.

Con un margen de error de 2,3%, esos tres puntos de diferencia implican que la alianza opositora empieza a consolidar su ventaja sobre el oficialismo aunque la carrera siga peleada. Pero lo más interesante del trabajo de esta consultora es el desglose por regiones, donde se observan cuáles pueden ser los factores que llevan a ese resultado.

Allí se destaca el empate técnico entre ambos espacios en el conurbano, enclave histórico del peronismo. Si bien el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, muestra sus mejores números en esta zona, en la pelea frente contra frente la coalición opositora se pone un punto por arriba y le mete presión al oficialismo.

En esta área geográfica, que es estratégica por ser la más poblada de la Provincia que representa al 37% del padrón nacional, también sobresale la intención de voto que cosecha Larreta frente a Bullrich, la cual parece incidir en la luz de ventaja a nivel nacional que le da la encuesta.

Elecciones: qué dice la encuesta sobre la interna de JxC, mientras Larreta suma apoyos

El sondeo arrojó que, de cara a las PASO del 13 de agosto, Larreta tiene una intención de voto del 18,4% mientras que Bullrich tiene un 16,4%. Entre ambos aparece la amenaza del libertario Javier Milei, con 17%. No obstante, el dato le da impulso al jefe de Gobierno porteño en un momento crucial de la campaña.

En el conurbano, enclave del peronismo, la oposición saca un punto de ventaja y Larreta se impone sobre Bullrich

En medio de una "guerra de encuestas" que exhibe escenarios muy distintos sobre la interna de Juntos por el Cambio y alimenta la intriga sobre el futuro de la oposición, Larreta empezó a recibir buenas noticias sobre la recta final para el 13 de agosto. Primero, el apoyo del radical Facundo Manes, de buena imagen en el interior de la provincia de Buenos Aires, y ahora un respaldo concreto de María Eugenia Vidal.

"Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina", lanzó la diputada y ex gobernadora bonaerense, quien tomó distancia del eje Bullrich-Mauricio Macri que intentó cobijarla a principios del año. Su nueva posición cayó como una bomba y Macri no pudo ocultar su malestar. Afirmó que la ex gobernadora había "desdibujado su perfil" y poco después tuvo que hacer una aclaración para bajar el tono.

Los números que mostró Management & Fit sobre la pulseada de Juntos por el Cambio pueden tener alguna relación con los apoyos que empezó a recolectar Larreta ya que en cierta forma justifican su visión de que, a medida que se acerquen las elecciones, los votantes más desinteresados que no reponden encuestas se inclinarán por un candidato de perfil moderado y propositivo, como el suyo.

En ese contexto, en el equipo de campaña larretista sienten un envión para el sprint final y la provincia de Buenos Aires parece tener mucho que ver en esto si se observan dos detalles que arrojó la encuesta, uno referido a lo que pasa en el conurbano y otro a Diego Santilli, el candidato a gobernador que promueve Larreta.

El rol de Santilli y el alerta para el peronismo en el conurbano bonaerense

En la medición de la intención de voto a nivel nacional de cada precandidato la consultora detalló los resultados por región, divididas en cuatro: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Interior y, por último Gran Buenos Aires (GBA), es decir, el conurbano que integran los 24 municipios más próximos a la Capital Federal.

En los números generales de la Provincia se ve que Larreta estira su ventaja sobre Bullrich a tres puntos con una intención de voto de 19,2% contra 16,4% de la ex ministra, y al mirar el detalle del GBA la diferencia se vuelve más significativa: el jefe de Gobierno cosechó allí 20,6% contra 14,7% de su rival interna.

Santilli potencia a Larreta desde la Provincia aunque Kicillof sigue liderando la carrera por la gobernación

Parte de esa holgada diferencia en la zona más importante del tablero electoral podría estar relacionada con los 25 puntos de diferencia que, siempre según este sondeo, le saca Santilli a Néstor Grindetti, el precandidato a gobernador que acompaña a Bullrich: el larretista cosecha una intención de voto del 20,6% contra el 3,2% del intendente de Lanús que acompaña a la ex ministra de Seguridad.

Además del peso que tienen en la interna de Juntos por el Cambio, los números de la encuesta sobre la Provincia y especialmente sobre el conurbano encienden una alarma para el oficialismo. Y es que a nivel provincial, Larreta y Bullrich suman el 35,6% mientras que Massa y Juan Grabois le aportan a Unión por la Patria 31,7%.

A esa diferencia, de por sí importante porque desequilibra una carrera que hasta ahora parecía mucho más pareja y hasta levemente inclinada para el oficialismo, se le suma que en el GBA Juntos por el Cambio midió 35,3% y Unión por la Patria 34,7%. Como el margen de error de la muestra es de 2%, estos guarismos implican un empate técnico pero, al darse en un bastión del peronismo, cobran otro valor.

Cómo le fue a Massa en la encuesta y la incógnita sobre Kicillof

El problema para el oficialismo es que, además, ese virtual empate se da en la zona donde mejor le fue a Massa en la encuesta, con el 33,1%, mucho más que el 25% que obtuvo en el interior, el 28% a nivel general de la Provincia y el 20,4% en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que en el conurbano el ministro de Economía logra su máximo potencial pero no estaría alcanzando para la disputa entre espacios políticos, que pondrá el piso para las elecciones generales de octubre.

Lo llamativo es que, al preguntar a los consultados por las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires, los números de la encuesta cambian drásticamente y Axel Kicillof aparece muy bien posicionado con una diferencia de 6 puntos sobre la suma de Santilli y Grindetti para Juntos por el Cambio.

Sin rivales internos, el mandatario bonaerense cosecha una intención de voto de 37,7% mientras que los dos precandidatos de la coalición opositora reúnen el 31,5%. Si estos números se dieran en las PASO habría que hablar de un fenomenal corte de boleta en el tramo a gobernador en beneficio de Kicillof, dentro de la Provincia, y de Juntos por el Cambio a nivel nacional.

En la encuesta, Massa alcanzó su mejor medición en el Gran Buenos Aires

Sería algo muy inusual. Los estrategas de campaña suelen repetir que el corte más fuerte casi nunca se da en la boleta de gobernador porque "la gente mira las puntas de la lista", es decir, presidente e intendente. Es allí donde suelen aparecer las tijeras.

Las encuestas varían y el fin de semana comienza la prohibición de difundir sondeos de opinión sobre las elecciones. En ese contexto, todas las incógnitas que aparecen en el escenario político ya solo pueden develarse en la misma noche de las PASO.