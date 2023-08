Grabois recibió al embajador de Estados Unidos para hablarle sobre "la estafa del FMI"

El precandidato presidencial de Unión por la Patria y dirigente social, Juan Grabois, recibió al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, en su oficina. Lo hizo luego de rechazar la invitación del diplomático a la sede de la Embajada estadounidense, ubicada en el barrio porteño de Palermo.

También participaron Paula Abal Medina, compañera de fórmula de Grabois; el consejero político de Stanley, Rob Allison, y la agregada política, Victoria Cedeño. El pasado 6 de julio, Stanley le envió una invitación formal a Grabois, pero el referente cristinista respondió con otra misiva en la que estableció una serie de condiciones para que se concrete el encuentro.

¿Qué le dijo Grabois al embajador de Estados Unidos?

En sus redes, Grabois explicó: "Es un pequeño botón de muestra de cómo se defiende la dignidad nacional y salimos del complejo de 'patio trasero'. Les aseguro, compatriotas, los genios del lobby internacional con todos sus contactos y buenas noticias permanentes, no son ni genios ni buenos negociadores ni defienden el interés nacional".

En esa línea, y en clara referencia a su competidor interno, Sergio Massa, lanzó: "Para establecer vínculos de igual a igual hay que hacerse respetar, desterrar cualquier vocación de colonia en la dirigencia y salir del complejo de inferioridad como argentinos".

Según replicó el equipo de comunicación de Grabois, los temas que se tocaron fueron: "La estafa del FMI con complicidad de funcionarios norteamericanos; la soberanía argentina sobre los recursos estratégicos cuestionada por ciertas declaraciones de (Laura) Richardson y el lobby ilegitimo de la AMCHAM sobre los legisladores argentinos".

Por su parte, Stanley replicó en su cuenta de Twitter una imagen de la reunión que en el despacho del abogado: "Gracias a Juan Grabois y Paula Abal Medina por una interesante conversación".

Cierre de campaña tenso: Massa y Grabois no compartirán el acto final de Unión por la Patria

A pocos días de las elecciones PASO, Unión por la Patria planifica el final de su campaña con una nutrida agenda de actividades y recorridas por el interior del país y el conurbano bonaerense, pero Sergio Massa y Juan Grabois, los precandidatos presidenciales del espacio, decidieron que no compartirán un acto de cierre ni el bunker del domingo 13 de agosto.

Massa y Grabois habían acordado una estrategia electoral "de no agresión" que duró poco. Los dardos cruzados no tardaron en aparecer y, a pesar del intento del oficialismo por mostrar unidad frente a Juntos por el Cambio, esto no se ve reflejado en la agenda para el último tramo de la campaña.

Si bien ambos culminarán sus actividades proselitistas en la provincia de Buenos Aires, distrito clave para todos y especialmente para el peronismo, el cierre de campaña los encontrará divididos y lo mismo ocurrirá el día de las PASO, cuando seguirán los resultados desde comandos separados.

En el caso de Grabois, culminará su campaña el miércoles 9 de agosto en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, aunque el jueves tiene previsto viajar a la ciudad de Rosario, antes de que comience la veda electoral. El referente de Patria Grande reforzará su presencia en el territorio bonaerense y en esta semana recorrerá los municipios de Merlo, Moreno, Morón y La Matanza, antes de ir el sábado a Tucumán.