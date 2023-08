"En ningún momento cuestioné a María Eugenia": Macri le bajó el tono a sus fuertes dichos sobre Vidal

Luego de opinar que el perfil de María Eugenia Vidal "se había desdibujado", el expresidente Mauricio Macri decidió aclarar sus dichos.

"Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio. Mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas", publicó en su cuenta de Twitter.

Y añadió: De esa libertad surge también la responsabilidad individual. ¿Qué mérito o culpa tendría alguien si no puede hacer lo que quiere o decir lo que piensa? Yo creo en eso, para bien o para mal todos debemos ser autores de nuestro destino. Por otro lado, también entiendo el desencanto de Cristian Ritondo, que sintió que no se había cumplido con la palabra empeñada porque también, como dije otras veces, creo que hay que cuidar la palabra."

Macri cargó contra Vidal por respaldar la candidatura de Rodríguez Larreta: "Ha desdibujado su perfil"

Aonce días de las PASO, la interna de Juntos por el Cambio comenzó a reactivarse. Es que luego de que María Eugenia Vidal renociera su apoyo a la candidatura del jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente Mauricio Macri salió a cruzarla.

En este sentido, el mandatario fue consultado por los periodistas mientras hacía una recorrida por San Nicolás. "Creo en la competencia y no veo ni como una sorpresa dada la relación que tienen Larreta y Vidal que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a Ritondo y tiene razón en estar desilusionado, porque lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y no hacer una cosa distinta de la que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil. Y eso es lo que le duele a la gente que está con ella, que se habían comprometido con Patricia, con Ritondo a la cabeza", opinó al respecto.

¿Se reactiva la interna en Juntos por el Cambio?

"Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina", aseguro Vidal tras indicar que conoce al jefe de Gobierno porteño hace 27 años, a la vez que elogió su capacidad de trabajo.

"Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años; siempre", afirmó la exgobernadora bonaerense.

"La Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos", expresó Vidal.

Por su parte, Larreta respondió el posteo de Vidal, también por redes sociales, al sostener que tratará de "honrar el voto" de quienes lo elijan en las próximas elecciones.