¿Cuál es el rol que Milei quiere que ocupe Macri y preocupa al PRO?

El deseo del candidato libertario de sumar a Macri en un eventual gobierno, no cayó bien entre los miembros del PRO y entre los aliados de JxC

En tono a los guiños que se vienen dando Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri, ahora el candidato libertario señaló, "si soy presidente, Macri va a ser mi representante ante el mundo".

En declaraciones a Radio Mitre Milei agregó que Sería una figura por encima de Cancillería y demás... un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede abrir mercados".

Preocupación en el PRO

El coqueteo entre ambos no está cayendo bien en las filas del PRO y mucho menos en los aliados de Juntos Por el Cambio. Gerardo Morales advirtió con los "cantos de sirena. Pensemos racionalmente" al hablar de la candidatura de Milei

En una de sus múltiples apariciones en los medios, el candidato libertario calificó a la postulante a presidenta de JxC Patricia Bullrich como "mucho menos" que su segunda marca.

Por su parte Macri, en su paso por Montevideo esta semana, afirmó que "ahora lo que viene es la discusión. Acerca del carácter del cambio y de la forma cómo se va a hacer el cambio. Y cuánto pesa la experiencia y entusiasmo versus entusiasmo solo".

Milei y Macri aseguraron que hablaron de varios temas desde que el primero ganó las PASO

Ambos confirmaron que en los últimos días, desde que el libertario salió ganador de las PASO, hablaron de "varios temas", y agregó: "Pero me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mi dado el vínculo que tenemos", dijo Milei.