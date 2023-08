La chicana de Patricia Bullrich a Sergio Massa: "Salió primero en las cárceles, yo última"

Patricia Bullrich lanzó este domingo una chicana dirigida hacia Sergio Massa, poniendo el foco en uno de los principales cimientos de su campaña: la pelea contra la inseguridad y la delincuencia. Dijo, específicamente, que el candidato de Unión por la Patria "salió primero en las cárceles", mientras que ella terminó "última".

"Gran parte de los delincuentes que están ahí los metí presos. Faltan muchos que ir a buscar, de todo tipo. Ellos (en referencia al espacio oficialista al que representa Massa) han defendido a los delincuentes, los han puesto por encima de la sociedad", buscó diferenciarse la candidata de Juntos por el Cambio, en declaraciones a LN+.

Luego, en otro pasaje de la entrevista, aseguró que tiene "espalda para ir contra los chorros, por eso no me votaron en las cárceles". "El ciudadano no tiene derecho de nada y el delincuente tiene derechos", comparó.

"Tenemos que lograr dar vuelta esto y poner orden", enfatizó. Y, añadió: "Hay una destrucción total en Argentina, donde las cosas no tienen explicación para la gente. Todo está dado vuelta".

¿Qué candidato ganó las elecciones PASO en las cárceles?

Según informó la Cámara Nacional Electoral, de los 22.613 votos informados, un 47,13% fue para el espacio de Sergio Massa y Juan Grabois (Unión por la Patria).

En cuanto a Javier Milei (La Libertad Avanza), logró un 16,54%, y Juntos por el Cambio (Bullrich y Rodríguez Larreta) obtuvo un 12,16% de los sufragios.

A su vez, de los votos dirigidos hacia el oficialismo, Massa concentró un 42% y Grabois, un 5%. En la oposición, la presidenta del Pro se quedó con un 6,66% y el jefe de Gobierno porteño, con un 5,5%.

Otro dato curioso fue la cantidad de votos en blanco que se contabilizaron, específicamente 7.196 (35,15%).

Bullrich también se quejó de los "ñoquis" del Estado

Entre otras definiciones, Bullrich indicó: "Yo siempre comprendí el humor social. Y siempre planteé la situación desde la que partíamos en esta Argentina. Siempre planteé que era una angustia social mucho más profunda que ni siquiera era solamente material, había algo que los argentinos sentimos que perdimos".

"El Estado argentino creció en un 100%. ¿Mejoró la seguridad, la salud, la educación, las fuerzas armadas? No. Como dijo Massa tantas veces fue a los ñoquis de La Cámpora", apuntó nuevamente hacia el ministro de Economía.

Asimismo, en esa pelea por lograr "un cambio" en ese sentido para el país, planteó como principal rival "al kirchnerismo", que "siempre se las arregló para esconderse y tener sus madrigueras". "Por ejemplo, le tenemos que ganar la provincia de Buenos Aires. Es fundamental no dejarles la madriguera para que se queden escondidos ahí", expresó.

"Juntos por el Cambio quedó a dos puntos de Kicillof. Ahora me voy a meter con todo en la provincia de Buenos Aires para descontar esos dos puntos y ganar la provincia, que no tiene balotaje", completó.

Bullrich: "Vamos a un sistema bimonetarista"

Sin dar grandes precisiones, la exministra de Seguridad deslizó que el país va "un sistema bimonetario", aunque aclaró que su intención "no quedar presos de la dolarización" porque "después te come la inflación norteamericana y otros problemas técnicos".

"El bimonetarismo significa que vos podés usar la moneda que quieras. Y eso, que debe tener una ingeniería legal importante, te permite tener libre disponibilidad de monedas", explicó.

Y aclaró: "Digo bimonetarismo con dólares porque es el que nosotros usamos, pero podés usar el real o cualquier otro. Permite que tu moneda y el dólar se pueda usar a la misma vez. Eso en Uruguay funciona de mil maravillas".

La candidata de Juntos por el Cambio dijo, además, que aún debe "aclarar" un par de cuestiones "respecto a las instrucciones concretas" que tiene que dar "respecto a lo que hay que hacer en Argentina".

"Necesito que el equipo económico esté alineado con la estrategia general del país. No es una persona, es una estrategia completa de la que participa un ministro de Economía fuerte. Va a ser fuerte", manifestó.

Por otro lado, se refirió a los dichos de Javier Milei Milei sobre un ofrecimiento de incorporar a Mauricio Macri a su gobierno si gana las elecciones. El libertario dijo, puntualmente, que tenía reservado para el expresidente un rol especial que combinaría las funciones diplomáticas y de generación de oportunidades comerciales.

"Mauricio Macri es de Juntos por el Cambio, es del Pro. Él ya contestó claramente. No va a ir a un gobierno de Milei", respondió Bullrich.

En ese dirección, ante la pregunta de qué lugar le daría a Macri en su supuesto gobierno, aseguró: "Mauricio no es una persona para ir a un cargo publico. Aporta un montón y siempre es bueno tener alguien como él para charlar. Para nosotros una persona de consulta, porque el que estuvo en el sillón (presidencial) fue él".