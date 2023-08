¿Quién ganó las PASO en las cárceles?: los resultados de Milei, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio

Este viernes, mientras finaliza el escrutinio definitivo de las PASO realizadas el último domingo, se conocieron los números que registraron los 70.000 votantes habilitados en el padrón electoral y privados de su libertad.

Pese a que el orden de los ganadores no fue el mismo que en el número general de las Primarias, vale destacar que sólo un 32,5% del sector concurrió a las urnas.

¿Qué candidato ganó las elecciones PASO en las cárceles?

Según informó la Cámara Nacional Electoral, de los 22.613 votos informados, un 47,13% fue para el espacio de Sergio Massa y Juan Grabois (Unión por la Patria).

En cuanto a Javier Milei (La Libertad Avanza), logró un 16,54%, y Juntos por el Cambio (Bullrich y Rodríguez Larreta) obtuvo un 12,16% de los sufragios.

A su vez, de los votos dirigidos hacia el oficialismo, Massa concentró un 42% y Grabois, un 5%. En la oposición, la presidenta del Pro se quedó con un 6,66% y el jefe de Gobierno porteño, con un 5,5%.

Otro dato curioso fue la cantidad de votos en blanco que se contabilizaron, específicamente 7.196 (35,15%).

Las personas presas tienen la posibilidad de votar a través del sistema de boleta única.

El giro de Bullrich: su estrategia para diferenciarse de Milei

La candidata presidencial de Juntos por Cambio, luego de imponerse a su rival interno, Horacio Rodríguez Larreta, empieza a recalcular su estrategia de cara a las elecciones generales, y desde un nuevo lugar, donde no se ubicó voluntariamente, sino que el intrincado voto del electorado le generó un escenario que va a requerirle un esfuerzo adicional.

Porque Patricia Bullrich quedó habitando la "ancha avenida del medio", ese espacio de centro que, durante la campaña de las PASO, estuvo bajo control justamente de Larreta. "Lo que pasa es que ahora, el lugar de la súper derecha lo ocupa (Javier) Milei, no hay forma que Patricia adquiera la irracionalidad de este tipo para disputarle el discurso paleolibertario", explica uno de sus hombres más cercanos.

Es todo un desafío para la candidata, porque implica un cambio de postura respecto del rol que ocupó para debatir con Larreta, cuando, con toda comodidad, exhibió como virtudes su capacidad de decidir y la profundidad del cambio que quería llevar adelante. Pero ahora, el cambio estrepitoso, el rol casi revolucionario, queda en manos de quien fuese el candidato mas votado en las primarias.

"No hay forma, el tipo nos tira al centro. Cuando dice que quiere privatizar el Conicet, no hay manera de entrar en ese debate, así que si queremos diferenciarnos hay que decir que nosotros no, que en realidad lo vamos a mejorar y administrar mejor", explica uno de sus estrategas, tratando de rediseñar a la postulante.

El nuevo escenario tiene una ventaja: genera las condiciones para que Bullrich no tenga dificultades en mantener dentro del espacio el voto de Larreta, mucho mas proclive al gradualismo y los acuerdos, pero, por otro lado, corre el riesgo de desnaturalizar a Bullrich, que tiene mucha más afinidad con el discurso combativo.