Por la devaluación, un restaurante en Recoleta puso sus precios en dólares: ¿cuánto salen sus platos?

Luego del drástico paquete de medidas que anunció Sergio Massa, que incluyó una devaluación de la moneda del 21%, los precios se dispararon en todo el país. La posterior escalada del dólar se trasladó automáticamente a los precios, lo que generó plena incertidumbre en los comerciantes, quienes comenzaron a recibir listas de precios con aumentos de hasta el 25% en sólo 24 horas.

Asimismo, mientras se prohibían las exportaciones de carne para evitar una suba de su precio local, las petroleras como Puma, YPF y Shel aumentaban hasta un 14% sus combustibles.

Por la devaluación e inflación, un restaurante vende sus platos en dólares

En este contexto, los comercios eligieron diversas estrategias para protegerse. Muchos optaron por el clásico cartel de "no hay precios" y detuvieron sus ventas. Sin embargo, un local de gastronomía en Recoleta se hizo viral por su decisión.

Se trata del restaurante ROUX, que decidió dolarizar toda su carta. "Todavía no ganó Milei, pero algunos restaurantes ya dolarizaron", publicó Leno Volpe, un reconocido influencer y emprendedor gastronómico, en de su cuenta de Twitter.

Todavía no ganó Milei pero algunos restaurantes ya dolarizaron pic.twitter.com/pJaQWpQKEm — Leno f.k.a. #Burgerfacts (@BurgerFcts) August 17, 2023

Según la web de Cucinare, Roux se define como un local de alta cocina, liderado por el talentoso chef Martín Rebaudino y ubicado en Peña al 2300, pleno corazón de Recoleta. Se trata de un restaurante de cocina de estación, respetuoso de los productos locales y con orientación mediterránea.

Por la devaluación, una carnicería en Vicente López vende sus cortes en dólares

Exhibir sus precios en dólares fue la solución que encontró un carnicero de Florida, partido de Vicente López para evitar remarcar los precios en un día, tras la devaluación.

Por caso, el kilo de asado lo vende a 5 dólares o la carne molida o picada especial a 3,20 dólares.

"Todo es a precio dólar. El balanceado que se les da a los animales, las vacunas es a precio dólar. Ya estamos dolarizados. Siguen imprimiendo un billete que no tiene valor", dijo.

"Me pareció oportuno por lo que dijo Mieli de dolarizar de acá a uno, dos o tres años, cuando tengamos las reservas necesarias. No sé si se podrá hacer, pero expresa lo que todos sentimos. Ganó en las PASO y me pareció oportuno", cerró.

La carne, dolarizada: El dueño de una carnicería ya tiene sus precios al valor del dólar.#PocoCorrectos pic.twitter.com/8dfnmNuS2k — eltrece (@eltreceoficial) August 16, 2023

"Algunos vinieron a comprar con dólares y otros con pesos", dijo. Y concluyó: "Ya estamos dolarizados. Que no tengamos los papelitos en el bolsillo, no significa que la Argentina no esté dolarizada. Lo hice de una forma irónica y el único dólar es el blue".

La carne fue el tema de la última semana, no sólo por el incremento en sus precios y por la suspensión de sus exportaciones para frenar los aumentos a nivel local, sino también por el video viral de un jubilado que aseguró: "Sólo me puedo permitir un churrasco por semana".