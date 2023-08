Massa tiene bajo la mira a gran parte del Gabinete, luego de los pasos en falso de Cerruti y Tolosa Paz

Gabriela Cerruti vive sus peores horas en el puesto de portavoz de la Presidencia, cargo que ocupa desde el año 2021. Lo insólito es que el desconcierto y el internismo que atraviesa el Gabinete Nacional, desde el primer día de la gestión de Alberto Fernández, no ha hecho más que empeorar en las últimas horas luego de los sucesos de saqueos en distintas localidades del país que encendieron todas las alarmas en el oficialismo mientras su candidato, Sergio Massa, llevaba adelante una dificultosa misión financiera ante los directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cerca del ministro candidato comentaron que debió morderse la lengua para no soltar un improperio ante los funcionarios de la economista Kristalina Georgieva, cuando se enteró que la vocera del gobierno, culpaba al candidato presidencial, Javier Milei, contra quien competirá en las próximas elecciones generales del 22 de octubre, de organizar los saqueos.

La denuncia, floja de papeles, no fue tomada en cuenta prácticamente por ningún integrante del Gabinete Nacional y le valió a la denunciante una investigación en su contra de un fiscal federal, Guillermo Marijuan, que según muchos analistas políticos tiene una larga amistad con Sergio Massa.

Como si continuara la pandemia y sus restricciones, casi nadie del gobierno de Alberto Fernández estuvo cerca de Gabriela Cerruti en las últimas horas para respaldar su acusación.

Diferentes posturas entre los ministros

Por el contrario, varios de los ministros salieron a despegarse. Desde el locuaz ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien sorprendió con su moderación luego de conocer las graves denuncias de Cerruti.

"No sabemos quién está detrás. Si otra persona del Gobierno lo dijo, sabrá por qué lo hace. Si otra persona vio gestos de la política o algún candidato, que lo diga y lo presente ante la justicia, pero no soy yo", dijo Fernández que sólo le faltó pitar un silbato para cobrarle off side a la vocera.

Massa coloca bajo análisis a gran parte del Gabinete de Alberto Fernández luego de los pasos en falso de Cerruti y Tolosa Paz

Pero tampoco fue muy solidario su jefe inmediato, Agústín Rossi, Jefe de Gabinete y candidato vicepresidencial, que estaba visiblemente molesto por tener que responder sobre acusaciones que no realizó nadie de su oficina y al enfrentar a los periodistas acreditados en Casa Rosada, explicó: "Muchachos, un minutito, digámoslo, la portavoz es la portavoz, yo les digo lo que hicimos nosotros durante todo este tiempo, que ha sido, fundamentalmente, trabajar en forma conjunta con los gobiernos de cada una de las provincias, caracterizar el hecho y asegurar que no son saqueos, son robos en poblada, son robos, no son saqueos, porque los saqueos se dieron en momentos en donde había un descontento social, de disconformidad social, acá no había disconformidad social entre los que fueron allí…", continuó el ministro coordinador pero alejándose de la pregunta inicial por la denuncia de Cerruti.

Las conclusiones de Massa y la actuación de Marijuan

Lo cierto es que cerca del ministro de Economía, que cuenta con su propio equipo de comunicación, entienden que el juego de Cerruti es el de provocar con sus declaraciones en conferencias de prensa pero sólo trae problemas en medio de una campaña, de por sí, muy difícil para afrontar en un contexto inflacionario y en que no hay necesidad de generar más ruido desde el propio partido.

Así lo entienden varios gobernadores peronistas que lograron sus reelecciones y que envían a algunos de sus secretarios a opinar acerca de lo que sucede en la Casa Rosada. Desde funcionarios del riojano Ricardo Quintela hasta el santiagueño, Gerardo Zamora, entienden que "…sus declaraciones generan más problemas y más ruidos que sólo favorecen a los rivales de Sergio Massa para octubre".

De allí que el fiscal Marijuan puso a trabajar a los gobernadores mencionados y a varios más que sufrieron saqueos en sus distritos para que le presenten informes de inteligencia que se pudieran haber labrado por los incidentes que según Cerruti provocó el referente de La Libertad Avanza.

El fiscal imputó a Gabriela Cerruti por omisión de denuncia e incitación a la violencia por considerar que la portavoz manifestó que tenía información sobre el origen de los saqueos y no efectuó la denuncia correspondiente, algo que debería haber hecho por ser funcionaria pública. En cuanto a incitar a la violencia, el fiscal estimó que Cerruti mencionó a una persona, Javier Milei, como promotor de los ataques, sin haber exhibido ninguna prueba.

Gabriela Cerruti vive sus peores horas en el puesto de portavoz de la Presidencia,

La reacción "tardía" de Tolosa Paz

En ese contexto, de profundo desconcierto oficial por los ataques a comercios en manada que incluyó el estridente silencio presidencial durante todo el martes, se sumó la inactividad de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que está al frente de una cartera con un presupuesto millonario, y que sólo el jueves por la tarde comenzó a entregar bolsones de alimentos y ayudas a personas afectadas por la reciente devaluación monetaria.

La funcionaria, que conduce un ministerio "loteado" por las distintas facciones que componen el Frente de Todos y donde La Cámpora y el Movimiento Evita tienen sus representantes, confirmó la decisión de "entregar 2.700.000 kilos de alimentos en todo el país" y ratificó que este viernes 25 se conocerán nuevas medidas de recuperación de ingresos para trabajadores formales e informales.

"Estamos empezando recomponer la entrega de 2.700.000 kilos de alimentos y en los próximos días estaremos en cada uno de los comedores", dijo la candidata a diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) en Santiago del Estero, durante una agenda de trabajo ministerial por el interior de la provincia.

Además, confirmó que desde el ministerio que encabeza se harán anuncios para "recomponer parte de lo que lamentablemente la devaluación desgastó en los últimos días en los sectores informales". Pero, para los asesores del ministro candidato Sergio Massa, estas acciones llegan tarde.

Crece el enojo de Massa

De hecho, el miércoles 23, mientras continuaban registrándose escenas de desmanes en masa sobre las propiedades y comercios en Luján y Moreno, Sergio Massa habló desde Washington, EE.UU. donde se encontraba negociando el acuerdo con el FMI, para anunciar compensaciones a quienes habían perdido todo por ser desvalijados.

El ministro de Economía aseguró que instruyó a la Secretaría de Industria para que a cada uno de los comerciantes afectados en las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Mendoza y que tengan la denuncia realizada con una constatación de las pérdidas, se les haga un aporte no reembolsable de hasta 7 millones de pesos para "recuperar el capital de trabajo".

La ministra de Desarrollo reaccionó a última hora del jueves y comenzó a repartir bolsones de comida

Pero, en la intimidad, el enojo de Massa con la funcionaria nombrada por el Presidente Alberto Fernández, va en aumento cuando le realizan especies de auditorías.

"Tiene más de 4 mil millones de pesos para apagar incendios. Dinero que va todos los días a los piqueteros a través de programas que reciben el Movimiento Evita, La Cámpora y la organización de Juan Grabois. Su trabajo es apretar la tecla de enter para depositar los movimientos y se olvida de todo. Está muy poco comprometida y es la titular de un ministerio clave. ¿Acaso quieren que Sergio nombre a una persona de su confianza que esté atento las 24 horas del día? Si sigue así, ganas no le va a faltar", asegura una asesora clave del candidato ministro.

Te puede interesar Ley de Alquileres: la reforma avanzó en Diputados, pero ahora enfrenta obstáculos en el Senado

Lo cierto es que el llamado de atención parece haber llegado y en las últimas horas se vio a una Tolosa Paz más activa que está aguardando enterarse de los anuncios sociales que realizará Sergio Massa en las próximas horas, como cualquier ciudadano común.