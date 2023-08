La CGT respaldó las medidas de Massa, exigió más militancia a los gobernadores y alertó por la "inacción" de Unión por la Patria

El estado de conmoción por el triunfo de Javier Milei en las PASO continúa en el conjunto del movimiento obrero organizado, que esperaba una reacción del Gobierno y, particularmente, del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. Los anuncios efectuados por el titular del Palacio de Hacienda fueron respaldados por la Confederación General del Trabajo (CGT), que remarcó que el objetivo "es ayudar y respaldar a trabajadores, pymes, monotributistas, jubilados y sectores de la economía social y del agro".

La central que encabezan Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano reafirmó que "los anuncios van en la senda de un Estado presente que, a través de programas de beneficios, créditos o quita de impuestos, da una mano a todos aquellos cuya situación económica se ha visto dañada por este difícil contexto".

Destacó que "este importante esfuerzo del gobierno nacional es una muestra del compromiso con los distintos sectores de nuestro país, cuyo aporte es fundamental para construir la Argentina que queremos".

Apuntó que "esta CGT ratifica el respaldo al ministro Sergio Massa, cuya decisión de implementar estas políticas que fortalecen el salario de los trabajadores y trabajadoras permiten vislumbrar otro horizonte para nuestro pais, con mas trabajo, mas producción y mas desarrollo".

La Mesa Chica de la CGT se reúne para recalcular la estrategia electoral

Un fuente gremial reveló a iProfesional que no hay prevista una convocatoria al consejo directivo de la CGT. Atrás quedaron los momentos de euforia vividos en el salón Felipe Vallese del histórico edificio de Azopardo, cuando Massa acompañado por su candidato a vice, Agustín Rossi, arengaron a dirigentes y militantes. Esa sensación de esperanza se potenció con el acto que realizaron en el estadio Arenas de Malvinas Argentinas; estado que se diluyó con el resultado de las PASO.

La CGT respaldó a Massa y advirtó la "inacción" del presidente Alberto Fernández y a vice Cristina Kirchner.

Los voceros admitieron que los máximos referentes cegetistas siguen en contacto y que posiblemente tengan una reunión formal este miércoles, con los integrantes de la llamada "Mesa Chica" compuesta por Daer, Andrés Rodríguez (estatales de UPCN), Gerardo Martínez (Construcción), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio) y Jorge Sola (Seguros y secretario de Prensa de CGT), entre otros. No se confirmó la convocatoria de Acuña (referente del Barrionuevismo en el triunvirato); en tanto que Moyano no participa de estos encuentros.

En líneas generales y tal como reza el comunicado de la central obrera, están de acuerdo con las medidas implementadas por Massa, a quien sostienen como su candidato. Sin embargo, después de la reunión, los dirigentes volverían a la carga sobre los fondos de las obras sociales, muchas de las cuales están con graves problemas financieros ante el atraso en los pagos de parte del Estado.

Militen por Massa: el mensaje de la CGT a gobernadores e intendentes

Una de las críticas más escuchadas por la dirigencia gremial es contra los gobernadores e intendentes. "Esperamos que en la elección militen por Massa", expresaron y agregaron que "lo que sucedió en las PASO no puede repetirse, porque sino los jefes comunales no van a tener concejales que les voten las leyes y los gobernadores no van a tener ni diputados ni senadores".

Indicaron además que "van a seguir respaldando las candidaturas de Massa y Rossi, primero por convicción; segundo, porque no creemos que la salida para la Argentina sea más ajuste y tercero, porque la oposición –llámese Milei o Patricia Bullrich- coincide en la quita de derechos laborales y la jubilación o la salud en manos de empresas privadas".

En esa línea, afirmaron: "Vamos a seguir recorriendo las fábricas y las empresas para que los trabajadoras y trabajadoras entiendan que, inclusive un gobierno con errores como este, es infinitamente superior a lo que fue el de Mauricio Macri sin pandemia, sin conflicto bélico, sin sequía y con un Fondo Monetario Internacional que le otorgó un préstamo en forma irregular".

La central sindical le pidió a gobernadores e intendentes que militen por Massa, para evitar a la Derecha.

Moyano pasa facturas a las conducciones del PJ

Por su parte, Pablo Moyano espera que a partir de las medidas anunciadas por Massa se retome la campaña electoral. "Era imprescindible otorgar una mejora a los trabajadores y trabajadoras, como así también a los jubilados y pensionados", expresó y alertó sobre la "inacción" de referentes de Unión por la Patria. Remarcó: "No puedo entender la inacción del espacio. La vicepresidenta no habla, el presidente no habla, los gobernadores no hablan. Me llama la atención el silencio de muchos funcionarios que tendrían que estar al frente".

El también secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros expresó: "Los gremios estamos caminando la calle, las empresas, las fábricas, los barrios, pero vemos inacción de nuestro espacio para ir a buscar los votos". Desde el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FreSiNoNa) que lidera, van a profundizar los encuentros para explicar cuál es el modelo de Massa y cuáles son las políticas que pretende aplicar la oposición.

Te puede interesar Aumento para jubilados y alivio fiscal: Massa anunció batería de medidas post devaluación

Al respecto cuentionó las "propuestas alocadas de los dos candidatos a presidente de la derecha para eliminar los derechos de los trabajadores; pero también vienen por la vuelta de la jubilación privada y de salud, porque la eliminación de ministerios no es gratuita, sino que viene con la intención de abrir otros negocios, como puede ser el de la privatización de la educación con la aplicación de los vouches".