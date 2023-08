Los 3 factores que impulsan a Milei tras las PASO y complican a Massa y Bullrich, según nueva encuesta

El envión que las elecciones PASO le dieron a Javier Milei recién estaría empezando según se desprende de una nueva encuesta en la que el candidato de La Libertad Avanza no solo aparece con una intención de voto mayor a lo que ya cosechó en las primarias sino que además es visto por casi la mitad de los consultados como "el próximo presidente".

Se trata de una encuesta de opinión pública elaborada por DC Consultores entre el 16 y el 18 de agosto sobre 2.100 casos a través de dispositivos móviles, en la que Milei mostró una intención de voto 34,9%, mientras que Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich a la cabeza registró 23,4% y Unión por la Patria, que propone a Sergio Massa, un 19,2%.

Si bien el sorpresivo triunfo de Milei en las PASO con el 30% de los votos contra el 28% de Juntos por el Cambio y el 27% de Unión por la Patria dejó a casi todas las encuestas bajo la lupa nuevamente, hay una coincidencia general entre los primeros sondeos que se hicieron tras esa instancia electoral: que el libertario crece rumbo a las generales de octubre.

En este sentido, el sondeo de DC Consultores deja al menos tres datos clave para la carrera de dos meses que se inicia ahora. Uno es esa percepción amplia que registró la encuesta tras las PASO de que el libertario terminará en la Presidencia para diciembre. Otro es que 7 de cada 10 consultados aseguran que no cambiarán su voto en los comicios de octubre.

El tercero tiene que ver con cómo se reparten los votos "por la negativa", es decir, los que no quieren que gane Massa y los que no quieren que gane Milei. Estos segmentos relevados por la encuesta son significativamente mayores al de los votantes que rechazan de plano a Bullrich, aunque no está claro cuánto puede beneficiarse la candidata.

La nueva percepción sobre Milei y el voto variable: qué marca la encuesta

La sorpresa que dio Milei el 13 de agosto al imponerse como candidato presidencial en 16 de las 24 provincias del país generó un efecto triunfal que el libertario no tardó ni un día en aprovechar, primero con la presentación de potenciales ministros de su Gabinete, luego al tentar al ex presidente Mauricio Macri con sumarse a su espacio y por último con el anuncio de su relación con la humorista Fátima Flores, que le da otro motivo de figuración mediática.

La encuesta muestra a Milei a la cabeza pero también un nivel alto de rechazo que abre preguntas sobre el voto útil

Milei copó la escena en la semana posterior a las PASO y la encuesta de DC Consultores muestra uno de los primeros efectos de ese renovado protagonismo: el 45,8% de los consultados señaló que, independientemente de que lo voten o no, creen que el candidato de La Libertad Avanza "será el próximo presidente".

Se trata de una percepción muy poderosa de cara a las elecciones generales, en especial a la luz de la segunda clave de la encuesta: el 70,4% de los consultados respondió afirmativamente cuando se les preguntó si van a "repetir su voto en octubre". Es decir que, de mínima, Milei se mantendría por arriba del oficialismo y de la coalición opositora.

A ello se le suma que un 19,5% indicó que "no" va a repetir su voto. En ese universo seguramente hay personas que en las PASO eligieron a Horacio Rodríguez Larreta por Juntos por el Cambio o a Juan Grabois de Unión por la Patria, pero también puede haber votantes de los candidatos que siguen en carrera, como Bullrich, Massa, Juan Schiaretti o Myriam Bregman.

¿A dónde va ese 19,5%? Es difícil saberlo. Lo que sí se sabe hasta ahora es que Milei le come votos a los dos polos principales de la política. No solo ganó en provincias históricamente peronistas, sino también en lugares muy identificados con la oposición como Córdoba, donde se impuso sobre el mismo Schiaretti.

Cabe entonces la duda respecto de si ese 19,5% de los electores que según la encuesta cambiarán su voto en octubre se verá influido por el clima triunfal que rodea a Milei a tal punto que haya votantes del candidato cordobés que se inclinen por el libertario, sin contar a quienes apoyaron a Juntos por el Cambio y podrían ver en el libertario una opción más sólida "contra el kirchnerismo/peronismo".

Elecciones generales y voto útil: ¿perjudicará más a Milei, a Massa o a Bullrich?

Tanto Bullrich como Massa buscan lógicamente retener todos los votos de sus respectivos rivales de las PASO. Sin embargo, esto parece hoy más fácil para el candidato oficialista que para la referente del PRO, quien enfrenta el mayor riesgo de fuga de votantes hacia Milei según señaló un reciente estudio de la Facultad de Psicología de la UBA. En ese contexto, ambos necesitan crecer en otros sectores.

Casi 5 de cada 10 consultados imaginan a Milei como "el próximo presidente" a dos meses de las elecciones generales

El sondeo de DC Consultores no indagó en la migración de voto pero sí midió a los que votan "por la negativa", es decir, en rechazo de otro candidato. Un 8,3% de los consultados dijo que no quiere que gane Massa y un 13,2% afirmó que no quiere que gane Milei. Aquí empieza a jugar el llamado "voto útil".

La división de ese 13,2% que no quiere a Milei puede ser una de las claves más importantes pero de acuerdo a los números de la encuesta es difícil que sea suficiente como para que Bullrich o Massa reviertan o al menos compensen el crecimiento del libertario.

Y es que en ese segmento hay votantes de izquierda que muy probablemente opten por Massa para tratar de que "no gane Milei", mientras que entre el 8,3% que no quiere al ministro de Economía hay que ver cuántos se inclinarán por Bullrich y no por el candidato más votado en las PASO al que casi 5 de cada 10 votantes -según el universo de esta encuesta- ya ven como futuro presidente.

La pregunta sobre cómo se repartirá ese voto útil retumbará en los equipos de campaña durante los próximos dos meses. Por el momento, Milei aparece con un pie en el balotaje y Bullrich con una leve ventaja sobre Massa para meterse en ese mano a mano decisivo.

De hecho, la encuesta preguntó a los consultados cómo se imaginan la segunda vuelta de noviembre: el 35,3% puso a Milei en el balotaje y el 34,8% a Bullrich, mientras que el 29,9% se inclinó por Massa.