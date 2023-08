Ramiro Marra puso en duda que la dolarización se pueda hacer en un primer mandato de Milei

El candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, puso en duda que se pueda aplicar la dolarización en un primer mandato del candidato liberatario, Javier Milei, en la Casa Rosada. Bajo esa postura dijo también que esto debe formar parte de un paquete de reformas más amplio.

Seguro de que los libertarios "seguirán adelante con los planes sociales y las jubilaciones", el referente porteño del espacio que a nivel nacional conduce Milei enfatizó en las distintas tandas de medidas que tienen planificadas para aplicar en caso de desembarcar en Balcarce 50 si ganan las elecciones en las que Patricia Bullrich y Sergio Massa aparecen como los principales contrincantes.

"Hoy estamos en la campaña 2023, con un modelo de país que lo que plantea son reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. En eso estamos todos de acuerdo. Yo te hablo de la primera generación, que es la más importante; porque si no pasamos bien la primera generación no podemos llegar bien a la segunda generación. Que lo mismo pasa cuando nos ponemos a discutir sobre el sistema de vouchers [para la educación], que es la tercera generación. Yo entiendo la ansiedad", sostuvo Marra en A24.

Y ante el comentario del conductor de que ese tipo de cosas "no son para el primer año" de gestión, fue ahí cuando el libertario aseguró: "No, por supuesto. Ya lo discutimos varias veces, lo debatimos, de cuándo va a ser el proceso de dolarización. No sé si vamos a llegar a hacerlo en el primer mandato de gobierno o si lo va a hacer otro gobierno".

Entonces, comparó eso con lo que pasa con el sistema de jubilaciones. "O sea, en un momento va a haber una reforma previsional, estamos todos de acuerdo. La Argentina no puede seguir con esta situación", sintetizó.

Después dijo también que ellos no creen que sea "la dolarización y nada más", sino que aclaró: "Es la dolarización y un montón de cosas más que hay que hacer, tiene que venir de la mano de otras reformas. Eso genera título y discusión, pero es más profundo".

Ramiro Marra puso en duda que se pueda aplicar la dolarización en un primer mandato de Javier Milei

Como en la red social X (antes Twitter) se viralizó solo un corte de toda su explicación, Marra se mostró molesto. "La operación berreta de algunos diciendo que yo dije que la dolarización no se podía hacer en el primer mandato es de muy mala fe. La discusión era sobre la reforma previsional y recortaron el video con mala intención. Así actúan y así les va", se quejó, pese a que sí es cierto que puso en duda poder afrontar esta decisión económica en los cuatro años iniciales.