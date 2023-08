Una provincia se rebeló contra la suma fija de Massa y sacaron a la luz el patrimonio oculto de un senador y exgobernador

La provincia de Misiones anunció que no pagará el bono de $60.000. Horas después, una de sus mayores figuras políticas se vio envuelto en una polémica

El Gobierno vive horas difíciles tras el anuncio del bono de suma fija para trabajadores. La medida generó un amplio rechazo y en los despachos oficiales ahora buscan la manera de sacarla a flote.

Primero se manifestaron en contra los empresarios, algo, quizás, esperable. Luego, fueron 14 provincias las que anunciaron que no pagarán el bono. Esto dejó en una posición frágil al ministro de Economía, Sergio Massa, quien enfrenta la resistencia no solo de distritos gobernados por la oposición, sino también de las provincias peronistas, sus -en los papeles- aliadas.

Una de las provincias que se rebeló contra la suma fija y avisó que no la pagará es la de Misiones. Gobernada por el peronista Oscar Herrera Ahuad, tiene como uno de sus senadores más reconocidos al también peronista Maurice Closs (en la foto principal de este artículo), quien fue gobernador entre 2007 y 2015.

La cuestión es que, tras conocerse el rechazo de Misiones pagar la suma fija impulsada por el Gobierno nacional, salieron a la luz datos ocultos sobre el patrimonio de Closs.

Maurice Closs, en la mira de una agrupación de inquilinos

Maurice Closs viene siendo uno de los protagonistas destacados de la discusión sobre la reforma de la Ley de Alquileres que llegó recientemente al Senado tras obtener media sanción en Diputados.

Este miércoles se realizaron reuniones de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Allí, el senador misionero presentó un proyecto para autorizar a las partes a celebrar acuerdos para actualizar por no menos de tres meses y que se pueda actualizar por IPC, por dólar oficial y el índice de alquileres del Banco Central.

La idea de atar la actualización de los alquileres al dólar generó una polémica inmediata e irritó a los inquilinos, quienes publicaron un listado de sus propiedades.

"El senador que propuso atar el índice de actualización del alquiler por el dólar es un pobre jubiladito que tiene unos departamentitos en alquiler", ironizaron en un tuit. Lo que en realidad sugieren, es que, al tener tantas propiedades, Closs se estaría beneficiando con vincular los alquileres a la moneda extranjera.

En el listado de publicó Inquilinos Agrupados aparecen casas, departamentos y terrenos en Misiones y en la ciudad de Mar del Plata.

Provincias: amplio rechazo al pago de la suma fija

Pese al reciente reclamo del presidente Alberto Fernández para que los gobernadores hagan el esfuerzo financiero de pagar el bono a cuenta de paritarias, más provincias confirmaron en las últimas horas su rechazo a abonar esa suma fija y en total ya son 14. De esa forma, los mandatarios de más de la mitad de los distritos del país se mantienen en su postura de privilegiar las negociaciones paritarias que mantienen abiertas con los gremios de empleados públicos.

En las últimas horas, San Juan y Chaco, gobernadas ambas por el peronismo, se sumaron a los otros doce distritos del país que ya habían adelantado su negativa al bono de $60 mil en dos cuotas que anunció el domingo pasado el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, para paliar los efectos de la devaluación post elecciones primarias.

Esta postura es compartida por la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Misiones, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Salta y Santa Cruz.

Hasta ahora solo confirmaron este pago cuatro provincias: Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Chubut. En tanto, las seis provincias restantes están definiendo qué hacer.

En los recientes casos de Chaco y San Juan, para su negativa utilizaron prácticamente los mismos argumentos que las demás provincias. "(En Chaco) Se tomaron decisiones (para acompañar el salto inflacionario) antes de los anuncios (de Massa). Esas decisiones fueron definidas con los mismos gremios del sector público" detalló el ministro de Gobierno provincial, Juan Chapo.

En la postura contraria, Chubut fue la última provincia en anunciar que se plegará al pago del bono sugerido por la Nación, ya que el gobernador Mariano Arcioni dispuso "acompañar las medidas de Massa, respecto de este bono que implica dos cuotas en septiembre y octubre de $30.000 pesos", adelantó su ministro de Economía, Oscar Antonena.

Suma fija: las provincias que pagarán y las que no.

Alberto Fernández: "No es el plan platita"

Pese a que la mayoría de los gobernadores considera que con sus propias paritarias están siguiendo de cerca la inflación y recomponiendo el bolsillo de sus empleados estatales, Alberto Fernández este miércoles les reclamó que abonen encima de los actuales acuerdos los 60 mil a cuenta de paritarias que promueve Massa para los asalariados que perciban un sueldo inferior a los $400.000 netos.

"¡No es un programa platita! Es el plan justicia, que los que más tienen mejor repartan. ¡Eso es, no es otra cosa! La verdad es que todo lo que pudimos aportar a las provincias lo hemos aportado en silencio en todos estos años", disparó Fernández.

De todos modos se percibe poco probable que los gobernadores cambien su parecer tras las palabras del jefe de Estado y todo indica que la manera de destrabar la situación sería una negociación Nación-provincias que incluya algún giro de fondos, ya que los distritos alegan que no tienen recursos para sumar el bono a los aumentos ya comprometidos en las paritarias.

Igualmente, esto último no estaría en los planes del Gobierno nacional, ya que se dejó trascender que respetará la autonomía de las provincias y no se las obligará a pagar el bono. La mirada de Massa es que, en todo caso, cada gobernador que resolvió no acompañar la medida pague el costo político de esa decisión.