Excomisario y experto en ciberseguridad: Marra presentó a su candidato a vicejefe de Gobierno

El candidato a suceder a Rodríguez Larreta por el espacio de Javier Milei presentó a su compañero de fórmula. "No nos tiembla el pulso", advirtió

El candidato a jefe de Gobierno, Ramiro Marra, anunció a su compañero de fórmula, quien será el excomisario de la Policía Metropolitana, Eduardo Jorge Martino, y buscará hacer foco en sus propuestas de seguridad.

"Tenemos la experiencia y el coraje para cambiar la Ciudad. Lo que estamos viendo en materia de inseguridad es producto de la impericia de la gestión porteña que está más preocupada por repartir plata y contratos que en que los vecinos lleguen vivos a sus casas", apuntó Marra.

¿Quién es el candidato a vicejefe de Gobierno de Marra?

Martino cuenta con una amplia experiencia en materia de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, ya que se desempeñó como comisario, jefe de gabinete en el ministerio de Modernización nacional y como Director Nacional de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad.

"En la Ciudad matan a la gente en las calles. Hoy tenemos los espacios públicos ocupados por piqueteros y delincuentes, debemos recuperarla y solo lo vamos a hacer si cumplimos con la ley. Las leyes están escritas, pero los gobiernos no las aplican. A nosotros no nos tiembla el pulso, nosotros vamos para adelante, no nos van a extorsionar los delincuentes", señaló Marra.

"Cuando hablamos con los policías de la Ciudad nos dicen que no los dejan trabajar, tienen las manos atadas y eso es culpa de la gestión de Juntos por el Cambio que tiene miedo de hacer lo que hay que hacer", aseguró.

Luego enfatizó que "los ciudadanos se cansaron del fracaso de la dirigencia política, por eso ahora miran a La Libertad Avanza y a las ideas de Javier. Son las ideas de la libertad, que tuvieron éxito en todo el mundo pero en Argentina nunca las quisieron aplicar".

TENEMOS VICEJEFE DE GOBIERNO ????????La inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires es una constante que afecta a todas las personas. Las calles están tomadas por delincuentes, que HOY tienen más derechos que los ciudadanos de bien. Necesitamos que el orden vuelva a las calles, que el… pic.twitter.com/JvwLU2BCd2 — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) September 1, 2023

La chicana de Milei a Melconian: "Yo solo debato con candidatos a presidente"

En el cierre de la décima edición del Congreso Expo EFI, que se realizó en La Rural y fue organizado por Invecq, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, el único de los candidatos que estuvo presente, volvió a embestir nuevamente contra Juntos Por el Cambio y también lanzó una chicaneo al candidato a ministro de Economía de ese espacio, Carlos Melconian.

Milei llegó a La Rural acompañado por su hermana Karina Milei y el candidato a Jefe de Gobierno de CABA, Ramiro Marra, junto a algunos de sus colaboradores como Nicolás Posse, uillermo Francos, Carlos Kikuchi y Agustín Romo. La sorpresa fue que antes de entrar al salón, improvisó una especie de conferencia de prensa de unos 20 minutos mientras esperaba que terminara la exposición del economista de Juntos por el Cambio, Hernán Lacunza.

Al comenzar su disertación, Milei destacó "el profundo dolor que todos sentimos por el asesinato de uno de nuestros militantes, el ingeniero Mariano Barbieri. Nos llena de profundo dolor y le enviamos condolencias a su familia".

Te puede interesar Nuevas encuestas: cuánto crece Milei tras las PASO y cómo se perfilan Bullrich y Massa

El candidato a presidente por La Libertad Avanza se refirió de esa manera al ingeniero asesinado de una puñalada en un intento de robo en el barrio porteño de Palermo. Barbieri era militante del partido y en las PASO fue fiscal en una mesa de CABA. En el salón principal del evento y con más de 600 personas que lo escuchaban de entrada, el economista hizo una fuerte y contundente defensa de su proyecto de dolarización y libre mercado.