¿Milei pactará con "la casta"?: contactos, señales y los gestos de Massa y Macri

El triunfo del libertario Javier Milei en las elecciones PASO cambió el juego político pero no solo por lo sorpresivo, sino porque la posibilidad concreta de que llegue al balotaje empezó a generar movimientos -por ahora subterráneos- en el peronismo y en una parte de Juntos por el Cambio que imaginan futuros acuerdos para darle estructura y gobernabilidad en caso de que llegue a la Presidencia.

A pesar de que el candidato de La Libertad Avanza cimentó su popularidad electoral en la prédica agresiva contra la dirigencia política tradicional, la "casta" -como él los define- empieza a rodearlo de a poco. Aquí entran dos actores clave: Sergio Massa y Mauricio Macri. Hace semanas arrecian las versiones de que uno y otro piensan dotar a Milei de estructura si gana las elecciones.

En el caso de Macri, su alegría por el resultado de las PASO fue inocultable a pesar de que Juntos por el Cambio perdió con el libertario. En lo que respecta a Massa, se sabe que dirigentes vinculados a su espacio aparecieron en listas legislativas de distintos puntos del país y, como contó iProfesional, hubo un contacto entre Milei y Guillermo Michel, mano derecha del ministro.

Pero más allá de las versiones que suelen echarse a correr siempre en "off the record", el acercamiento de la "casta" al libertario se tradujo en gestos mucho más concretos. Dirigentes de primera línea de Juntos por el Cambio y del peronismo ya no ocultan su preferencia por Milei si tuviera que ir al balotaje con el candidato o la candidata del bando contrario.

¿Milei pactará con la "casta"?: el tironeo entre Massa y Macri

Ni Macri ni Massa confesarán simpatía alguna por la posibilidad de que Milei se convierta en presidente mientras el proceso electoral esté en marcha. Lógico. Pero las señales ya se vienen dando. Al menos hasta antes de las PASO el ex presidente mantuvo charlas frecuentes con el líder de La Libertad Avanza. Eso sí lo contaron ambos.

La satisfacción de Macri en la noche de las PASO fue inocultable a tal punto que destacó la sumatoria de los votos del libertario y de la coalición opositora que él integra. Con astucia, Milei fogoneó el acercamiento al afirmar su deseo de sumar al ex presidente si le tocara gobernar.

Macri coqueteó con Milei en varias oportunidades y en el PRO creen que se acercara si Bullrich pierde

Ante una consulta de iProfesional, en el PRO no tardaron en aclarar que los guiños del ex presidente al libertario eran parte de una estrategia electoral para tratar de sacarle "votantes blandos" y acercárselos a Patricia Bullrich, pero la preocupación quedó flotando en la alianza opositora y sobre todo en el entorno de la candidata presidencial. "Macri se corrió de la escena ahora, justamente para no complicar a Patricia", deslizó a este medio una fuente opositora.

Respecto de Massa, el gesto público más contundente fue haber mencionado a Milei como un dirigente mucho más "colaborativo" que los economistas de Juntos por el Cambio en sus charlas con el FMI. Por su parte, Milei ya casi no menciona al kirchnerismo en sus apariciones y sus críticas más fuertes apuntan hoy a la alianza opositora.

De hecho, este viernes, al participar Congreso Expo EFI, le apuntó a Carlos Melconian, el potencial ministro de Economía de Bullrich, al afirmar: "Ojo con todos esos economistas que quieren preservar al parásito y no al cuerpo, o sea, todos menos yo".

Los puntos de contacto entre Massa y Milei no se agotan allí ni se circunscriben a la sospecha que tiene Bullrich sobre un pacto entre ambos para dejarla afuera de un balotaje. El libertario lleva a dirigentes cercanos al massismo en algunas de sus listas.

El caso más conocido es el de Sergio "Nono" Vargas, sindicado como hombre de Michel, que se presenta como candidato a senador provincial en Buenos Aires por La Libertad Avanza. Esto se suma al escándalo que se dio durante el cierre de listas cuando militantes de ese espacio en Tigre afirmaron que el massismo había metido gente en la nómina de concejales.

Más que versiones: los guiños a Milei para un eventual balotaje

Más allá de las versiones que corren hubo gestos mucho más concretos en los últimos días por parte de dirigentes con nombre y apellido. Uno es el gobernador saliente de Santa Fe, Omar Perotti, quien al ser consultado en una entrevista sobre a quién votaría si Massa perdiera en octubre y el balotaje fuera entre Bullrich y Milei, no dudó: "Yo voto a Milei. Lo de Bullrich ya lo vimos y yo no quisiera esa etapa otra vez".

Desde hace tiempo se mencionan vínculos entre Massa y Milei y ya habría contactos con vistas al futuro

Del otro lado empezó a ocurrir algo similar. El candidato de Juntos por el Cambio a gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó en una entrevista que el apuesta "a que la presidenta sea Patricia Bullrich". El dirigente señaló que si ella no entra al ballotage, "la peor alternativa para Santa Fe es un gobierno nacional que ha saqueado la provincia", en alusión al kirchnerismo.

Si bien esquivó todo lo que pudo cualquier alusión a Milei, la periodista que lo entrevistó insistió. "¿En un hipotético ballotage entre Sergio Massa y Javier Milei, se inclinaría por Javier Milei entonces?", le repreguntó, a lo que Pullaro respondió: "Absolutamente".

De esta manera, tanto en el peronismo como en Juntos por el Cambio empiezan a mostrar como jugarían ante un eventual balotaje si uno u otro quedaran afuera. El candidato de La Libertad Avanza tienta a los dos extremos de una "grieta" que parece mantenerse a pesar de que el propio Milei la desdibujó en las PASO.

Acercase a Milei: cuáles serían las motivaciones y una hipótesis temeraria

Tanto en el caso de Macri como en el de Massa, la motivación para tejer posibles acuerdos con Milei sería la misma: la debilidad estructural que tendría el libertario en caso de llegar al Gobierno el 10 de diciembre.

Uno y otro saben que, por más que Milei tenga decidido reducir drásticamente la cantidad de ministerios si llega a la Casa Rosada el organigrama del Estado es muy grande. Secretarías, subsecretarías, direcciones y puestos técnicos en el esquema de autoridades del Congreso no pueden llenarse con militantes sin experiencia alguna en la administración pública.

Eso, sumado a los votos que Milei necesitaría en Diputados y en el Senado para avanzar con casi todas las reformas que tiene en mente, representan terreno fértil para dirigentes como Macri, Massa y las estructuras políticas que les responden. "Si el loco llega, capaz Bullrich no lo ayuda pero lo que le quede a Macri en el PRO va a jugar para él", deslizó un operador parlamentario de la oposición a iProfesional. En el peronismo hay quienes ven un escenario parecido.

Pero el acercamiento de la "casta" a Milei no se da solo por ese lado. En medio de un operativo para moderar su discurso, darle mayor anclaje en la realidad y salir así a buscar votantes indecisos, La Libertad Avanza incorporó a dirigentes de conocida trayectoria en la política. Carlos Rodríguez y Roque Fernández, que pasaron por el gobierno de Carlos Menem, son lo más resonantes.

Pero además de eso, hay otra motivación posible que mencionan al pasar los más "mal pensados" del ambiente político: que en ambos lados de la grieta haya dirigentes pensando en que Milei haga el "trabajo sucio" que la "casta" no se anima a hacer. Esto es, el ajuste con el alto costo social que nadie se anima a pagar. En esa hipótesis inquietante, los frutos los recogería la política post Milei.

Bullrich parece estar olfateando esa posibilidad, ya que días atrás, en una arenga a los dirigentes de Juntos por el Cambio, advirtió: "No regalemos el poder para que en dos meses vuelva el peronismo".