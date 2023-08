El doble juego de Macri enreda a Milei y a Bullrich: ¿estrategia electoral o acuerdo futuro?

La sintonía entre el ex presidente y el ganador de las PASO inquieta a JxC. En el PRO dicen que es parte del plan para octubre pero hay desconfianza

Desde la noche de las elecciones PASO el ex presidente Mauricio Macri dio varias señales en favor de Javier Milei que si bien fueron matizadas con elogios a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, generaron especulaciones y versiones sobre un acercamiento político que el fundador del PRO ahora intenta controlar porque su plan, según deslizan en el PRO, en realidad sería otro.

En los días que siguieron a las primarias hubo inquietud en la coalición opositora al ver el doble juego de Macri, quien desde la misma noche del domingo electoral presentó a Juntos y al libertario ganador de los comicios como parte de una misma "enorme mayoría".

A eso le sumó luego un reconocimiento al plan de ajuste draconiano que Milei llama "la motosierra" y la idea de que debe ser parte de una "caja de herramientas". Y si bien en la misma frase remarcó la "experiencia" de Bullrich y su equipo en contraste con el libertario, la suma de elogios fue tan notable que llevó al mismo candidato a comerse la curva.

Milei dijo que si fuera presidente le daría a Macri un rol destacado como embajador y agitó las sospechas que corren en un sector de Juntos por el Cambio sobre la cercanía con el ex presidente. Inmediatamente Fernando de Andreis, mano derecha de Macri, le dijo a Infobae que "no hay ninguna posibilidad" de algo así y que su candidata es Bullrich.

La aclaración busca salir del enredo que generó la indisimulada sintonía entre Macri y Milei porque, según delizaron fuentes del macrismo a iProfesional, el ex mandatario en realidad intenta captar el "voto blando" del libertario para llevárselo a Bullrich en las generales de octubre, más allá de que también tiene una pequeña apuesta a futuro.

Macri y los guiños a Milei: ¿estrategia para las elecciones de octubre?

En las filas del PRO niegan que Macri quiera romper y acordar con Milei. Dicen que si bien la simpatía ideológica del ex presidente con el libertario se ve, lo que intenta hacer con su coqueteo es "ver qué se le puede sacar" al candidato más votado de las PASO.

En el PRO deslizan que el coqueteo de Macri con Milei apunta a captar votos libertarios para Bullrich

"Patricia todavía no tiene una estrategia para buscar votos de Milei, solo la de subir yendo a buscar a los que no votaron", contó a este medio un operador al tanto de las últimas charlas que se dieron en el seno del PRO tras el batacazo del libertario, y agregó: "Quizás Mauricio puede hacer ese trabajo haciéndose el amigo".

Se trata de una mirada muy distinta a la que tienen en otros ámbitos de la alianza, en especial en el radicalismo que sabe de la desconfianza que le tiene Macri a la UCR por su carácter más socialdemócrata. El murmullo de que el ex mandatario se siente más cómodo con Milei que con sus aliados actuales se escucha más que antes.

Sin embargo, en el PRO insisten en que la jugada de Macri es un intento de captación de votantes. Piensan que el voto joven (que favorece al libertario) difícilmente cambie en octubre pero "tal vez sí lo haga el laburante que estápodrido de que lo caguen y dice 'capaz me fui al carajo con Milei'". De acuerdo a las fuentes consultadas, con sus guiños el ex presidente apunta a cumplir esa tarea sin que Bullrich tenga que acercarse a su competidor.

De cualquier forma, sea una estrategia electoral o una tentación personal de Macri con un eventual acuerdo político, lo cierto es que los movimientos del ex mandatario desataron una ola de rumores y generan inquietud en una parte de Juntos por el Cambio, donde ven razones para sentirse incómodos, como ya manifestó Elisa Carrió.

El doble juego y los motivos de desconfianza en Juntos por el Cambio

Macri no disimuló su felicidad por el resultado de las PASO, aún cuando no era el esperado por sus socios políticos, incluida Bullrich. El ex presidente coronó en todos los casilleros que quería: su protegida le ganó a Horacio Rodríguez Larreta la pulseada por el liderazgo y su primo, Jorge Macri, venció al radicalismo en la Ciudad. Para más, vio cumplido su pronóstico de que Milei sería un actor clave en el escenario electoral.

Al ex presidente se lo vio exultante tras las primarias y los más desconfiados dentro de la coalición opositora, según supo iProfesional, creen que el fundador del PRO está viendo una posibilidad de volver a tener influencia política en un próximo gobierno, si Unión por la Patria pierde finalmente las elecciones.

Los más desconfiados suponen que Macri ve la posibilidad de influir en cualquiera de los dos posibles gobiernos

Su buena relación con Milei -con quien conversó frecuentemente durante la campaña según reveló el propio candidato- y su apoyo a Bullrich le permitirían, según esa hipótesis, poner huevos en las dos canastas al ubicar gente de su agrado en cualquiera de los dos posibles gobiernos.

Esto cobraría una especial relevancia para el caso de una eventual administración de Milei, quien todavía no cuenta con la estructura técnico-política suficiente para terminar de darle forma a lo que sería su gobierno.

¿Un acuerdo inevitable?

Sin embargo, al margen de todas las especulaciones, el hecho más concreto es que tanto Bullrich como Milei, en caso de llegar al Gobierno, se encontrarán sin mayoría en el Congreso para llevar a cabo las reformas que imaginan. Macri no ignora esta situación y allí también hay un motivo para tender puentes con el libertario.

Ya en abril el ex presidente había dicho que "el día después de las elecciones va a haber que trabajar juntos con Milei". En eso estaría pensando Macri al coquetear con el líder de La Libertad Avanza.

Aún si Bullrich pasara a la delantera en las elecciones generales, el libertario podría meter en octubre más de 20 diputados y alrededor de 8 senadores que Juntos por el Cambio necesitará si le toca ser gobierno.

Pero si el elegido fuera Milei también necesitará de ayuda en el Congreso para imponerse sobre la oposición que le hará el peronismo y dentro de Juntos por el Cambio ningún partido da mejor con el perfil de aliado parlamentario para La Libertad Avanza que el PRO.