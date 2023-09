La CGT respaldó a Estela de Carlotto y condenó el "negacionismo" de Victoria Villarruel

Tras encabezar en la Legislatura porteña un "homenaje a las víctimas del terrorismo", por considerar que se trata de una "práctica negacionista" para "instalar la teoría de los dos demonios", la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, calificó a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, como "un personaje siniestro" y remató: "Con ese cariz de abuelita buena ha justificado al terrorismo".

Frente a estas declaraciones, el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) manifestó su rechazo a las expresiones de la dirigente libertaria y destacó su apoyo a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.

En un comunicado titulado "Con las Madres y Abuelas NO", la central que encabezan Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano advirtió que las "repudiables palabras de Villarruel se enmarcan en una línea negacionista y antidemocrática, que ya no tiene lugar en la Argentina".

Asimismo, subrayaron que "esta CGT va a respaldar incansablemente y sin miramientos la lucha de Estela de Carlotto y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes representan un verdadero ejemplo de madurez democrática y compromiso con los derechos humanos".

Villarruel aseguró que Carlotto justifica el terrorismo

Villarruel sostuvo que "Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país. Con ese cariz de abuelita buena ha justificado al terrorismo". Agregó que "es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando debería contar que su hija era combatiente de Montoneros. Carlotto es una muestra de la gran hipocresía de la izquierda".

Además, se expresó sobre Laura, la hija desaparecida de Carlotto. "Puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros".

En el encuentro que se llevó a cabo el lunes en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la libertaria cuestionó expresamente el accionar armado de las organizaciones guerrilleras Montoneros y ERP, que actuaron primero en democracia y luego clandestinamente durante la dictadura cívico-militar.

El acto fue organizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), entidad que preside Villarruel, y contó con la "logística" y el respaldo de la diputada porteña de La Libertad Avanza, Lucia Montenegro. La legisladora fue quien consiguió la autorización del presidente primero de la Legislatura, Emmanuel Ferrario (PRO), para llevar a cabo el encuentro en el Salón Dorado de la casa parlamentaria.

Carlotto: "No tiene sentido lo que diga esta bestia"

Carlotto, en tanto, señaló que "no tiene sentido lo que diga esta bestia" (por Villaruel), añadió: "No le tengo lástima, no le tengo odio", y calificó a la libertaria como "una pobre mujer". Advirtió que "habló de una joven asesinada, violada y que le robaron un bebé, ¿quién es ella, quién es esta persona? Veremos qué destino le daremos a esas palabras dirigidas a alguien que no puede defenderse".

Luego, remarcó: "Que a mí me diga que soy lo que quiera pero con mis hijos no y menos a Laura, eso es imperdonable, que no me la toquen". Planteó que "a esta altura con la democracia más larga de la historia, tener que soportar a una persona de esa calidad, y con riesgo de que sea parte del Estado, es insoportable. Estas personas en la historia no quedan".

Sobre el acto en la legislatura y las personas que asistieron, relató que le pareció "ver gente muy mayor". Y detalló: "No vi una juventud ahí adentro, felizmente, ahora, hay que ayudarlos, están cebados por su espíritu juvenil, el cambio, el todo vale".

Documento de las Abuelas de Plaza de Mayo

Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiaron las manifestaciones de Villarruel contra Carlotto, planteando que "nos retrotraen a lo peor de nuestra historia".

Desde el movimiento señalaron que "los genocidas argentinos cometieron crímenes de lesa humanidad, es decir crímenes contra la humanidad. Un tipo de crimen tan aberrante y pernicioso para el conjunto de la sociedad que es considerado imprescriptible: no importa el tiempo que pase desde que se haya realizado, siempre deberá ser juzgado y condenado, para que la sociedad no lo repita".

En un comunicado recordaron que "los hechos que ocurrieron en nuestro país durante el terrorismo de Estado, que se inició con la Triple A, previo al inicio de la última dictadura cívico-militar, son reconocidos como crímenes de lesa humanidad por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2003".

Para la asociación, se trata de "una provocación para ganar notoriedad sobre temas superados por la sociedad argentina y convalidados por la justicia nacional e internacional" y dejó en claro que "su discurso nos retrotrae a lo peor de nuestra historia, intenta sembrar confusión y promover el odio entre los argentinos".