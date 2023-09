Créditos UVA: la guerra entre deudores y bancos dilata la aprobación de una ley

Cuando todo parecía encaminado respecto a darle respuesta a unos 100 mil hipotecados UVA, la discusión sobre qué hacer con los créditos se endureció. Y es que luego de que Diputados le diera media sanción al proyecto de "Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios", el debate llegó al Senado con diversos reclamos por parte de los damnificados, que entienden que las soluciones aprobadas en la Cámara baja "no son suficientes".

Recordemos que en el mes de julio, la Cámara de Diputados logró aprobar -con 134 votos a favor; 40 en contra y 18 abstenciones- un proyecto que le daría respuesta a la situación de los deudores de créditos hipotecarios UVA, y que entre sus puntos centrales plantea que la cuota a abonar no debe ser superior al 30% de los ingresos del deudor; iniciativa que se pudo debatir y aprobar tras un compilado de 11 propuestas presentadas por diversos bloques, de oficialismo y oposición.

Ese texto al que Diputados dio media sanción y que fue girado a la Cámara de Senadores, establece además que quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. También estipula la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito. Aún así, los damnificados, que aseguran sentirse estafados e imposibilitados de pagar su deuda por la inflación, exigieron a los senadores nacionales más beneficios.

En ese contexto, la Cámara alta llevó adelante dos reuniones -una el miércoles 6/09 y otra este jueves- donde a través de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el senador Ricardo Guerra, se escucharon y analizaron las exposiciones de los deudores UVA, abogados de los damnificados y a representantes de las entidades financieras.

Cambios al proyecto de créditos UVA con media sanción en Diputados

Si bien la primera reunión de comisión en el Senado se realizó con el objetivo de que los damnificados pudieran relatar las dificultades económicas que padecen al momento de pagar las cuotas -producto de la inflación en la Argentina-, finalmente los deudores no dudaron en pedirle a los senadores nacionales más cambios que favorezcan a los más de 100 tomadores de créditos UVA. Es decir, modificar el texto que ya se aprobó en Diputados hace dos meses.

En concreto, los abogados de los damnificados pidieron a los legisladores retrotraer los valores a agosto de 2019 para la aplicación de las nuevas modificaciones en el sistema de pago de los créditos tomados bajo la modalidad UVA. A su vez, solicitaron que se fije una tasa tope para los préstamos -actualmente son desde un 3,5 % hasta un 18 %- y que la relación cuota-ingreso no sea mayor al 25 % para todos los créditos que fueron tomados para vivienda.

Actualmente hay unos 100 mil deudores de créditos UVA.

"Los beneficios son siempre para el sistema financiero... la media sanción de Diputados no oyó nuestras sugerencias respecto a que no incluye a todo el universo hipotecado y solo se centra en el pago de las cuotas", reclamó Claudia Pilo, damnificada e integrante del Colectivo Hipotecados UVA.

Por su parte, el abogado Cristian Rubio, quien representa a un grupo de damnificados UVA, reflexionó: "Los bancos convirtieron una deuda de dinero en una deuda de valor, pero la gente no recibió dólares ni viviendas, recibió pesos". Y agregó: "La actualización pasa por dos índices, el de UVA y el sistema de indexación. Esto lo cuestionamos judicialmente, porque hay un viraje regresivo en materia legislativa y están involucrados derechos constitucionales reconocidos".

Ante los nuevos reclamos de los hipotecados, el oficialismo en el Senado ratificó su decisión de avanzar con las modificaciones al proyecto ya aprobado en Diputados, lo que en definitiva, dilatará su aprobación final para darle una solución real y concreta a los deudores UVA.

"Esto es un verdadero saqueo financiero porque hemos sumado horas de trabajo, restado calidad de vida y a duras penas hemos pagado cuotas, y nuestra deuda se agiganta mes a mes", describió. Y a su vez, culpó al expresidente Mauricio Macri por haber lanzado los créditos "y alentar" a las familias "a embarcarse en esta nefasta estafa a 30 años".

Créditos UVA: hipotecados contra las entidades bancarias

Durante las exposiciones de los damnificados y sus letrados, los hipotecados aclararon que no pretenden que el Estado pague su crédito hipotecario, y que si bien están dispuestos a solventar cada una de las cuotas, sean las entidades financieras quienes obtengan el menor beneficio.

"No planteamos no pagar o que pague el Estado, solo proponemos que los bancos ganen un poco menos porque la perversa política la pagamos los damnificados. Incluso podemos perder nuestras casas mientras los bancos siguen teniendo ganancias escandalosas", sentenció Pilo.

Hay deudores que decidieron responsabilizar al expresidente Mauricio Macri.

Siguiendo esa línea, otra damnificada ejemplificó "la estafa de los bancos" y en ese sentido detalló que en 2018 pidió un crédito por 2.900.000 pesos, pero su deuda actual alcanza casi 40 millones. Del mismo modo, explicó que las cuotas iniciaron en 17.000 pesos y actualmente son de 250.000.

La palabra de las entidades bancarias

Posterior a las exposiciones de los damnificados, este jueves el Senado recibió a Francisco Gismondi, gerente general de Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Gastón Rossi, director del Banco Ciudad, Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Mariano Beltrani, subgerente de gestión y riesgos del Banco Provincia y Marcelo Mazzón, director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA), quienes fijaron su postura sobre el tema frente a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

El primero en exponer fue Francisco Gismondi, gerente general de Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), quien mostró su preocupación no sólo por los créditos del presente "sino por los créditos del futuro" en un contexto en el que la Argentina no dispone actualmente de un sistema de créditos para abordar la crisis habitacional que existe en todo el país.

"Tenemos desde los bancos argentinos algunos comentarios para hacer. Por un lado nos preocupa lo que son los créditos, no solo los créditos presentes, sino los créditos del futuro. En Argentina hoy no se pueden dar créditos con inflación arriba del 100%, no se pueden dar créditos en pesos, no se pueden dar créditos en dólares por la experiencia que hubo en el 2001, 2002. Y lo que nos queda es este tipo de créditos que son indexados, que con la inflación que tenemos hoy, lo que se está dando es muy poquito...", por lo cual pidió "que sean claras las reglas de juego" y crear una legislación "fácil de entender para todos".

Asimismo, detalló que si bien en la Argentina hay unos 100.000 créditos UVA, también existen más de 3 millones de familias que tienen algún tipo de problema habitacional.

"La mayoría de esas personas alquila. Entonces, tener un instrumento de crédito hipotecario es importante. Tenemos que tener en cuenta que en Argentina la relación de crédito hipotecario sobre el PBI es de menos del 1%, en la región esto es en promedio el 8%, hay países que tienen arriba del 20, entonces la verdad que lo que se desea es que el crédito hipotecario sea realmente un instrumento que pueda llegar a muchas familias", dijo. Y agregó: "Es cierto que hay situaciones particulares que tal vez hay que atender, pero si por eso se legisla algo general, nos preocupa lo que se pueda generar en el futuro crédito hipotecario".

Pese a los reclamos, el proyecto por una ley para los créditos UVA no avanza.

"Hay situaciones muy particulares, pero muchos de los que pudieron acceder al crédito UVA están pagando, pueden pagar, y si miran un montón de relaciones de su propiedad, el valor en dólares de su propiedad, el alquiler relativo y un montón de cosas que ya se discutieron, me parece que no están en una situación tan mala como esos otros que todavía ni siquiera accedieron a un crédito hipotecario", reflexionó el gerente general de Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

Por otro lado, cuestionó -entre otras cosas- la creación del Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario, alegando que "hay preocupaciones sobre su financiamiento" y en esa línea explicó que esto podría afectar a pequeños ahorristas. Además, aclaró que "en la práctica" actualmente no hay ejecuciones hipotecarias "relevantes".

El kirchnerismo contra los bancos

En contraparte, la senadora Juliana Di Tullio interrogó a Gismondi, y en ese sentido se preguntó si los blancos "obligaron compulsivamente" a los tomadores de créditos UVA a pagar las cuotas hipotecarias a través de sus tarjetas de crédito, una de las denuncias por parte de algunos damnificados. La respuesta de Gismondi fue negativa y explicó que "lo que los deudores pueden tener de límite en sus tarjetas de crédito es menor a las cuotas que están pagando. Los bancos de ADEBA.

De todos modos, la senadora ultra K no se quedó conforme con la respuesta, y alegó que desde su experiencia como directora del Banco Provincia detalló que cuando iniciaron los conflictos con el sistema UVA y los hipotecarios, "empezamos a revisar los contratos y la enorme mayoría se cobraban a través de las tarjetas de crédito, es decir, entraba en mora la tarjeta de crédito y no el crédito hipotecario en sí".

Sin embargo, añadió: "No pude comprobar que hubiera una decisión compulsiva, ahora, a juzgar por la cantidad de contratos que se pagaban a través de las tarjetas de crédito, se podía deducir que había sido ese el objetivo de los bancos".

Porcentaje deudor minoritario

Luego llegó el turno del director del Banco Ciudad, Gastón Rossi, quien empezó describiendo que en esa entidad bancaria 120 mil familias solicitaron un crédito, y "al día de hoy" solo están "en situación irregular", 164 sobre un universo de préstamos de 8.914. Es decir, el 1.8% de los deudores de ese banco. Acto seguido, Rossi pasó a comparar ese 1% con los porcentajes de otros países de Latinoamérica.

De los deudores, el 50% corresponden al Banco Nación.

"En Perú la irregularidad es de 3.5%, en México del 2% y en Colombia es del 2.5%, es decir, no es un problema de una magnitud relevante. Que obviamente sí, implica un esfuerzo para todas las familias que están pagando, pero a nuestro juicio lo que se está intentando es buscar una solución general para un problema que es de índole esencialmente particular", sentenció el director del Banco Ciudad.

Por su parte, la mora de deudores UVA en el Banco Nación Argentina (que agrupa casi el 50% de los 100 mil deudores en todo el país), es de 0.88% según detalló Martín Di Bella, director de esa entidad bancaria, quien agregó que el 48% del valor de las cuotas se ubican entre 62.000 y 132.000 pesos, y en el 92% la cuota máxima no alcanza los 200.000 pesos.

Para finalizar, el senador Ricardo Guerra -presidente la Comisión de Presupuesto y Hacienda- se comprometió en resolver el problema y "proponer una idea superadora" para poder avanzar con el debate en el recinto, y admitió que aunque entiende que la morosidad es baja, "para una familia es todo" y tras escuchar testimonios de algunos tomadores de deuda UVA, "con situaciones muy duras", desde el Congreso Nacional "tenemos la responsabilidad de darle una alternativa y una solución".

"Tenemos que encontrar una solución sin violentar el sistema y en ese sentido vamos a trabajar", cerró el senador nacional.

En resumen, la solución respecto a qué pasará con los deudores UVA se dilató y no quedó nada definido, ya que la senadora Juliana Di Tullio pidió que el próximo miércoles 13/09 se vuelva a reunir la Comisión para que puedan exponer "los senadores y senadoras y empezar a trabajar por esa media sanción".