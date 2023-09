Video | Milei explicó cómo combatir el narcotráfico en Rosario: "El argumento es áspero"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, ganó popularidad por sus contundentes iniciativas económicas, sociales y políticas. A la eliminación del Banco Central y la dolarización, el libertario sumó su plan de seguridad con la premisa: "El que las hace, las paga".

En este contexto, se viralizó un video en el que se puede ver al economista explicando cuál será su eventual estrategia para erradicar el narcotráfico en Rosario y otros puntos del país. "Tenés que terminar con la droga en Rosario. Te voy a a explicar algo. Esto es muy fácil, pero el argumento es un poco áspero", inició advirtiendo en una entrevista con el periodista Babuy Etchecopar.

El plan "anti narco" de Milei en Rosario

Seguidamente, lanzó una curiosa pregunta al periodista y a la audiencia. "Decime cuántos policías muertos por narcotráfico hay en Rosario. Cero. No es una guerra. ¿Y quiénes son los que se ocupan de la seguridad? Raro", opinó. Y profundizó con una dura acusación contra el gobernador electo de Santa Fe: "Eso quiere decir -y no estoy involucrando a la fuerza- que hay complicidad de la política. La propia Carolina Losada denunció a Pullaro por tener acuerdos con la Policía para darle juego a los narcos. El principal problema es político".

Inmediatamente, ante la atenta mirada de los panelistas, Milei aclaró el rol de los militares en su plan "anti narco". Al respecto, aclaró: "Ojo con los temas de seguridad, porque es muy delicado. Nosotros tenemos un enfoque bien sistémico del sistema de seguridad. Nosotros planteamos una reforma de la ley de Defensa Nacional. Los militares no tienen que ir. Cuando pasó en México y Colombia no funcionó, porque no puede haber un uniformado tirándole a un civil. Es un tema no menor".

Y añadió: "En ese contexto, la única forma de utilizar al Ejército es probar que hay un conflicto enorme. ¿Y cuál es el problema? Qué tal vez ahora la gente te lo aplaude, pero en 10 años aparece un 'progre' y van todos presos".

"También tenés un problema de fronteras. Se terminó la idea de que la víctima es el victimario y el victimario, la víctima. El chorro es chorro, el asesino es asesino y el que las hace las paga. Nosotros no tenemos problema, lo metemos presos a todos. También vamos a meter presos a los líderes piqueteros que cortan la calle y que no dejan a la gente laburar libremente. Es el derecho a transitar. La ley se cumple", concluyó.

Pese a no contar con una estructura política nacional muy contundente, Milei generó fervor con sus propuestas -que también incluyen aliarse con Israel o un reforma laboral- y dio el batacazo el último 14 de agosto, llevándose casi un 30% de los votos en las primarias, y dejando atrás a conocidas personalidades políticas como Patria Bullrich (de Juntos por el Cambio) o Sergio Massa (de Unión por la Patria).

En estos casi 40 días que restan para las generales, el economista aminoró la fuerza de sus promesas y reacciones, mientras busca captar sufragios en la Provincia de Buenos Aires, un distrito donde registró un débil apoyo, respecto de las demás jurisdicciones.