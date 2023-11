El "canciller en las sombras" de Massa adelantó una diplomacia con el pragmatismo como bandera

Él se niega a aceptar la condición de canciller en las sombras que le asignan los periodistas y diplomáticos y se escuda en la definición irrefutable de que "la política exterior de Sergio Massa, va a ser la política exterior de Sergio Massa". Pero lo cierto es que Gustavo Martínez Pandiani viene liderando el trabajo en la que será la agenda internacional del candidato oficalista si finalmente accede a la Casa Rosada. Y casi como una continuidad del debate del domingo entre los candidatos a Presidente, criticó con dureza las posturas de Javier Milei sobre la relación de la Argentina con el mundo. Pero al mismo tiempo buscó tomar una calculada distancia de algunas políticas que caracterizan al kirchnerismo.

De hecho, como para reforzar la idea de que las decisiones de Massa en un eventual gobierno a partir del 10 de diciembre tendrán su impronta personal por sobre las presiones internas del peronismo, Martínez Pandiani –actual embajador argentino en Suiza- no descartó que ese cargo estratégico pueda quedar dentro de los que Massa quiere poner a disposición de su gestión "transversal" y abierta a aliados extra partidarios.

"Cuando Massa arme sus equipos lo hará él en función del gobierno de unidad nacional que propone. Yo voy a seguir trabajando con él como lo vengo haciendo. No hay ningún candidato a nada, los demás somos todos laburantes", aclaró. Para anotar: la futura Cancillería puede llegar a ser prenda de unidad en los acuerdos políticos que puede tejer Massa luego de un eventual triunfo el próximo domingo y con vista al recambio gubernamental de fin de año.

Durante una charla exclusiva con periodistas del Grupo de Comunicación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el diplomático que asesora a Massa explicó cuáles son los tres ejes que marcarían la agenda de la política exterior de un hipotético gobierno de Unión Por la Patria; defendió la relación comercial de la Argentina con China y Brasil y habló sobre un tema sensible para las empresas y el comercio internacional: el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina).

¿Puede haber cambios? "La SIRA tiene que ver con una necesidad coyuntural, no es algo que nos gusta, no es el modelo, pero sería irresponsable decir lo mismo que La Libertad Avanza, de barrer con todo en un solo paso: hay que ir desarticulando todo en un proceso, teniendo en cuenta la complejidad de las cuentas públicas", dijo, en una promesa de modificaciones a las trabas o gestiones que deben enfrentar las compañías.

El asesor de Massa en materia internacional criticó con dureza las definiciones de Milei, a las que calificó como condicionadas por una mirada ideológica

Los tres ejes de la diplomacia de Massa

Martínez Pandiani, politólogo y diplomático de carrera, sostuvo que en la visión de Massa "las empresas no son enemigas", y explicó cuáles son los ejes de la propuesta del candidato en política exterior, con el objetivo prioritario de generar divisas:

Exportaciones: "No queremos exportar a granel, sino exportar con valor agregado. No primarizar la economía nuevamente, ahora por ejemplo con los minerales o el litio". Buscarán incluir procesos productivos y dar "una nueva mirada a los acuerdos comerciales. "Massa cree que son productivos, pero quiere acuerdos comerciales que nos transformen en socios y no en mero proveedores" , aclaró.

"El proyecto es así más confiable, no se cambia de cliente de acuerdo a la conveniencia, sino por proyecto. Por ejemplo, en litio no queremos ser solo proveedores y que le resto de haga afuera, sino que se pueda hacer una parte en la Argentina y otra afuera", ejemplificó.

Promoción y atracción de inversiones: En réplica a Milei, aseguró que "el sector privado también tiene un rol importante" en el comercio. "Los negocios lo hacen los privados. Pero la negociación de condiciones las hace el Estado. Es una falta de respeto decir que el Estado no interviene. ¿Qué le vamos a decir que los que pierden su trabajo, que le reclamen a Adam Smith? Creemos en equilibrio. El Estado es árbitro de ese juego", definió. Turismo receptivo: Apuestan a esa alternativa para generar divisas. "Para eso tenemos que poner todos los embajadores y cónsules, a trabajar en esa vidriera, a buscar oportunidades de inversión y turismo. Necesitamos una diplomacia más dedicada al día al día".

El referente de Massa también habló sobre las relaciones con China y Brasil y agregó definiciones sobre las trabas a las importaciones. Las siguientes fueron sus principales definiciones:

China y Brasil: Rechazó la propuesta de triangular exportaciones, que le adjudica a Javier Milei. "Hay empresas que solo exportan a China, ¿les voy a cortar ese negocio porque no me gusta China? Los que triangulan lo hacen porque tienen problemas legales o quieren esconder algo turbio. ¿Vamos a proponer que el comercio con Brasil sea a través de un paraíso fiscal porque no nos gusta Lula?", se preguntó en respuesta a LLA.

¿Apertura o proteccionismo? Ante la consulta de iProfesional sobre la definición de Massa este domingo de que aplicará protección a la industria, pese a su propuesta de mayor apertura comercial, Martínez Pandiani aseguró que "la protección será a nuestras pymes, al aparato productivo".

"Massa se refería al cordón de Rosario y Córdoba, por ejemplo. Proteger es no abrir de manera indiscriminada la importación. Si se barre con todas las cuestiones arancelarias, hay más de dos millones de puestos de trabajo en riesgo. La competencia se hace por proceso y no por decreto".

Para Martínez Pandiani, la relación con Brasil y el Mercosur debe ser relanzada e incluir a otros países de la región

BRICS, sí o no: "Reúnen el 33% de nuestro comercio exterior. Entonces, con ese dato sobre la mesa, ¿te conviene o no? Yo sé que cuando no estás en la mesa, si no sos comensal sos la comida. El 40% de la carne bovina que exporta Argentina va a China. Al gobierno le criticaban una mirada ideológica y ahora lo hacen ellos (por la oposición)". Aseguró que "lo de Irán es un argumento débil, es invitado y no es miembro originario. No implica un alineamiento automático".

Más Mercosur, pero también la Unión Europea: "Hay que modernizar el Mercosur para salvarlo, no romperlo. Tenemos que ser amigos de todos, y satélites de nadie", dijo. Tras definir que la nueva política sería "pragmática pero con valores" (no ideologizada), explicó que la negociación del acuerdo con la Unión Europea debe ser en conjunto con los socios de la región. "El espacio natural es el Mercosur, es la principal plataforma de inserción en el mundo. Ampliarlo sería positivo (mencionó a Colombia, Ecuador y Chile) para ampliar el mercado interno y crear la vía bioceánica".

Cambios y continuidad: En relación a la actual política de Alberto Fernández, Martínez Pandiani describió posibles cambios y continuidades. Entre las primeras mencionó el reclamo por Malvinas, el respaldo a las minorías y la diversidad, ya la preocupación por el cambio climático que "no es un invento de la izquierda". En cuanto a los cambios, prometió una gestión diplomática enfocada en lo comercial y un acuerdo con la UE que signifique "que seamos socios, no proveedores".

(*) Jorg Sosa es periodista y licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales.