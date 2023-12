Sin definición sobre paquete de leyes, las medidas de Milei y Caputo abren pulseada con gobernadores

El "plan motosierra" toca un punto muy sensible para las negociaciones en busca de apoyo político. ¿Es un problema o una ventaja para el Gobierno?

Los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto del ajuste que llevará a cabo el gobierno de Javier Milei no dejaron las definiciones que esperaban incluso los propios legisladores oficialistas sobre el el paquete de proyectos de ley que enviará al Congreso pero sí pusieron el acento sobre dos temas que podrían afectar el apoyo político de los gobernadores: las transferencias a las provincias y la obra pública.

De las 10 medidas anunciadas por Caputo, la reducción "al mínimo de las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias" y la decisión de no licitar obra pública nueva son las dos que mayor impacto podrían tener en las negociaciones políticas que había abierto La Libertad Avanza en busca de apoyo a las leyes que Milei pudiera enviar al Congreso.

El encargado de llevar adelante esas negociaciones desde que Milei ganó el balotaje es el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien abrió rápidamente el diálogo con los gobernadores peronistas y también con los del PRO y la UCR. Todos ellos son jefes políticos de diputados y senadores cuyos votos son necesarios para el nuevo oficialismo, sin mayoría.

Las transferencias de la Nación a las provincias son el tema más importante en ese aspecto. Y es que en rigor implica un golpe para los gobernadores pero, al mismo tiempo, abre la posibilidad de que el gobierno de Milei mejore y mucho su posición para negociar el apoyo que necesita en el Congreso con los jefes territoriales.

Impacto de medidas de Milei y Caputo: ¿problema para gobernadores?

El ajuste en la obra pública ya había sido adelantado por Milei durante la campaña. Desde el inicio este punto preocupó a los goberadores por el impacto que tendría, sobre todo, en el empleo dentro de sus provincias. No obstante, el anuncio no tomó por sorpresa a ninguno porque Francos los puso en sobreaviso con tiempo de sobra.

En noviembre, cuando los gobernadores peronistas se reunieron en la sede porteña del Banco Provincia, con el bonaerense Axel Kicillof como anfitrón, el ministro del Interior y principal armador político de Milei les dijo que las obras que estuvieran avanzadas no se cortarían pero que el Estado Nacional no financiaría ninguna nueva. Caputo lo confirmó.

Caputo anunció una reducción de las transferencias a las provincias que pega en la relación entre Milei y gobernadores

Sin embargo, el recorte de las transferencias directas de fondos nacionales a las provincias tiene otras aristas. Al hacer el anuncio, el ministro de Economía habló de este tema en tono peyorativo al decir que "se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos". En efecto, siempre fue así.

Uno de los que mostró más destreza en ese mecanismo fue el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, que según cuentan en reserva los gobernadores más memoriosos pisaba "la caja" precisamente para negociar en mejores condiciones con esos jefes territoriales dadores de gobernabilidad.

Pero además, según deslizaron fuentes del PRO a iProfesional el ex presidente Mauricio Macri le había recomendado a Milei en sus charlas post victoria electoral seguir ese ejemplo para poder negociar con mayor fortaleza con los gobernadores, algo que él no logró hacer. Esto le permitiría compensar la debilidad política de origen que tiene su espacio, que no tiene ni gobernadores ni intendentes propios y está en franca minoría en el Congreso.

El paquete de leyes sigue en suspenso, pero no habría "ley ómnibus"

De ser así, el anuncio de Caputo estaría siguiendo aquella recomendación casi al pie de la letra, aunque nadie sabe todavía si esta medida será usada por Milei para negociar, a través de Francos, el apoyo que necesita de los gobernadores o si el recorte de las transferencias es innegociable. Esto no sería raro para un Presidente que tiene una convicción a prueba de balas en su fe liberal y en el éxito de largo plazo de su ajuste.

Eso recién se empezará a ver cuando Milei convoque a sesiones extraordinarias del Congreso tal y como estaba previsto y envíe el paquete de proyectos con reformas económicas sobre el cual los propios diputados y senadores de La Libertad Avanza dicen no tener todavía precisiones.

Fuentes del oficialismo señalaron a iProfesional que lo que llegaría al Congreso finalmente o sería una "ley ómnibus", como se preveía en un inicio, sino varios proyectos grandes pero separados entre sí.

Milei no mandaría una "ley ómnibus" sino un paquete de distintos proyectos pero se demora el llamado a extraordinarias

Una de las posibilidades que se manejaba hasta el domingo era que lo más grueso del paquete entre por Diputados porque incluiría reformas fiscales e impositivas (una materia cuya discusión siempre debe empezar por la Cámara baja) y que los proyectos referidos a la reforma del Estado y la administración pública en general, ingresen por el Senado.

De cualquier manera, Milei necesitará apoyo de gobernadores en el Congreso incluso si no enviara ese paquete y se manejara por decretos de necesidad y urgencia (DNU), dado que estos deben ser ratificados en el parlamento. Primero pasan por una comisión bicameral donde los libertarios no tiene mayoría.

Todo está todavía por verse y la inevitable pulseada política entre oficialismo y oposición recién está empezando.