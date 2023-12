Arrancó la ofensiva gremial: La Bancaria rechazó plan de shock de Milei y lo tildó de "salvaje"

La conducción de la Asociación Bancaria (AB) rechazó de plano las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía, Luis Caputo, calificando al gobierno de Javier Milei como "salvaje". Asimismo, señaló las mismas que "son de una violencia inusitada para la clase trabajadora en general" y apuntó que "se trata lisa y llanamente de una confiscación masiva de la propiedad privada y de los derechos patrimoniales de millones de argentinos. Son los que tienen incorporado como parte de su salario diferido los subsidios a los servicios públicos y transportes públicos, los que ya no pagan impuesto a las ganancias cuarta categoría y los que van a ver violentado su patrimonio por la brutal devaluación".

El gremio dispuso el estado de alerta y movilización y convocó a los cuerpos orgánicos para analizar un plan de lucha cuando lo consideren necesario. Fuentes consultadas admitieron que "por ahora no hay medidas de fuerza", pero esperan ver cómo se siguen desarrollando los hechos.

A su vez, el gremio advirtió que "una devaluación del más del 100 por ciento, provocará un encarecimiento aún mayor de los servicios; los despidos masivos en el Estado van a dejar sin trabajo a miles de empleados/as estatales y la eliminación de obra pública provocará la pérdida de más de 250.000 puestos de trabajo, afectando a pymes y prestadores de esta actividad".

También indicó que "la quita de subsidios al transporte y energía impactará directamente a los trabajadores/as y al pueblo en general" y avisó que "si se eliminan las fórmulas de movilidad de las jubilaciones, la actualización va a ser por decreto, al tiempo que la eversión de la reforma por ganancias implica que un millón de trabajadores/as vuelvan a pagar el impuesto".

Bancarios recordaron la lucha por conseguir la eliminación de Ganancias

Justamente sobre el tema de Ganancias, La Bancaria recordó: "No hace mucho tiempo; más precisamente el 18 de septiembre pasado, sacábamos con mucha alegría un comunicado que titulamos; ¡¡¡Nunca más ganancias!!! Ese día se daba sanción a la ley que derogaba el tributo del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría".

Agregó que "un tiempo antes un decreto del Poder Ejecutivo, a instancias del Ministro de Economía de ese momento, elevó a 15 salarios mínimos vital y móvil el mínimo no imponible (luego ratificado por la ley) lo cual implicaba que aproximadamente un millón de trabajadores/as dejaban de tributar inmediatamente este nefasto impuesto, entre ellos miles de bancarios y bancarias".

El gremio de bancarios repudió las medidas anunciadas por Caputo

El sindicato que lidera Sergio Palazzo, sostuvo que "durante estos meses y hasta la actualidad, pudimos percibir nuestro salario íntegramente, recibimos aumentos paritarios, el bono del día del bancario/a y todo otro ítem que cobráramos libre de ganancias, completo y entero al bolsillo, tal cual debe y debió ser siempre".

En este sentido, añadió: "Pudimos disfrutar a pleno de nuestro salario, como corresponde, recuperando poder adquisitivo, más allá de las buenas paritarias conseguidas históricamente por el Sindicato, vimos engrosado el poder real de compra de nuestro salario y era destinado en su gran mayoría al consumo, es decir volvía al país en un círculo virtuoso de la economía, no iba a paraísos fiscales ni se fugaba al exterior".

La organización gremial subrayó que "para llegar a esa realidad pasaron muchos años de reclamos, pedidos, luchas sostenidas, con cada gobierno de turno que pasaba, siempre con la misma coherencia y perseverancia, afirmando con cada uno de ellos que el salario no es ganancia, que los trabajadores/as no tenemos ganancias, que las paguen quienes realmente tienen ganancias y no quienes tenemos un sueldo".

"Con el cambio de gobierno, dentro del paquete de las primeras medidas, entre los ajustes antes mencionados y catalogados por ellos como 'inevitables', pero que impactan únicamente sobre el bolsillo de los trabajadores, se encuentra la reversión de la reforma de ganancias. Como si volver a pagar impuesto a las ganancias fuera una magistral solución para bajar el déficit y la clase trabajadora fuera la culpable, ¿no era para la casta el ajuste?", se preguntó.

Gremio de bancarios declaran el estado de alerta: ¿habrá medidas de fuerza?

Sobre la gestión de Javier Milei, el documento de La Bancaria manifestó: "Dijeron que el ajuste era en la clase política, para la casta, que el ajuste no recaería sobre el común de la gente, que no iban a aumentar ni agregar impuestos, todo lo contario, que los impuestos eran un "robo". De hecho, esta misma ley de ganancias que ahora se pretende "revertir", el actual Presidente de la Nación la votó hace meses como diputado y su espacio político ¿ahora se arrepintieron? ¿Tan poco les duraron las convicciones? Pareciese que lo que escriben con la mano lo borran con el codo y sin ponerse colorados en una fracción de segundos".

Palazzo recordó el trabajo que el gremio de bancarios llevó adelante para dejar de pagar Ganancias.

Aseguró que "para esto no lo votaron tantos argentinos y argentinas, entre ellos muchos bancarios y bancarias, que ahora ven recaer el peso de estas medidas directamente sobre ellos y no sobre "la casta", parece que la casta somos los trabajadores" y destacó que "porque daremos la lucha como siempre la dimos, porque reafirmamos que "el salario no es Ganancia, ante quien sea, donde sea y cuando sea, nos declaramos en estado de alerta y evaluaremos desde los Cuerpos Orgánicos los pasos a seguir".

El documento cerró invitando y llamando "a la reflexión de las nuevas autoridades, que las medidas de ajuste las hagan con el poder económico real, con la verdadera "casta", con los poderosos que históricamente vivieron del estado, ahí tienen que buscar los recursos y no castigando a trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, que viven de un ingreso. Será importante el papel del Congreso y de los gobernadores, a quienes les pedimos que no traicionen al pueblo trabajador convalidando con su voto este ajuste salvaje, no solo es Milei, ¡!También son ustedes!!".

La CGT y un duro comubicado contra las medidas del Gobierno

En una reunión convocada de urgencia, la CGT consideró que "el ajuste de Milei castiga al pueblo y no a la casta" y que las medidas anunciadas por Luis Caputo "generarán una fuerte aceleración del proceso inflacionario que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores", por lo que reclamó al Gobierno "una convocatoria al dialogo" porque "sigue siendo nuestra vocación contribuir a la gobernabilidad", pero advirtió que "no se va a quedar de brazos cruzados".

La mesa chica cegetista, ampliada a otros sindicatos, analizó en la sede de la UOCRA los anuncios económicos y su diagnóstico, expresado en un comunicado de prensa, fue muy duro contra el rumbo elegido por el Gobierno: "De acuerdo a lo pronosticado por las propias autoridades económicas del actual Gobierno, las medidas anunciadas ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30%, al menos por el próximo cuatrimestre, situación que, de no ser acompañada por una política de ingresos ejercida a través del libre ejercicio de las negociaciones paritarias y de políticas activas compensatorias, pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas", afirmó.

Para la central obrera, "las medidas anunciadas, más que un ajuste ortodoxo, son un disciplinador social" y a continuación agregó: "Ahogan a las provincias vía recortes impositivos y pretenden una transferencia de recursos de los trabajadores y jubilados a la Nación por la ausencia de una política de ingresos. Además, implican una fuerte paralización de la actividad económica con su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo".

Con el título de "No es la casta, el ajuste lo paga el pueblo", la declaración difundida por la CGT señaló que "no estamos ante un plan económico, estamos ante medidas desordenadas de ajuste", mientras hizo hincapié en que "el ordenamiento de la macroeconomía no debe ser fundamento para cargar sus costos de manera inequitativa sobre la sociedad argentina".

En el texto, la central obrera insistió en su reivindicación de "los derechos sociolaborales, el respeto a la libertad sindical y la negociación colectiva, el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones y la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores y trabajadoras".