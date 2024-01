Bullrich cuestionó a la CGT tras el paro nacional: "Son mafiosos que defienden sus privilegios"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) no tuvo un alto acatamiento y que "la mayoría de los argentinos hoy está trabajando".

La funcionaria se expresó así en declaraciones a la prensa al llegar al Departamento Central de Policía, donde seguirá de cerca el desarrollo de la movilización prevista hacia el Congreso.

Bullrich aseguró que "la mayoría de los argentinos está trabajando"

Bullrich señaló que pasó por una estación de servicio y por una fábrica donde estaban "trabajando con normalidad".

Además, sostuvo que "la gente puede circular con mínimas dificultades por el centro porteño", ya que la única arteria con congestionada por la marcha en la Avenida de Mayo, pero "la 9 de Julio y Callao" están despejadas.

La ministra de Seguridad, en pleno desarrollo del protocolo anti piquetes y un férreo operativo de seguridad en distintos puntos de la Ciudad, destacó que chateó con el presidente Javier Milei, quien sabe que todo está "tranquilo".

NO HAY PARO QUE NOS DETENGASindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente @JMilei. No hay paro… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 24, 2024

En ese sentido, expresó que por la tarde se trasladará a la Quinta de Olivos para reunirse con el jefe de Estado y hacer un análisis de la jornada.

"Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei", concluyó, contundente, la funcionaria en la red social X (ex Twitter).

Bullrich cuestionó a Kicillof por respaldar el paro de la CGT

Asimismo, la excandidata a presidente, criticó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por haber participado de la marcha. "Con lo que está pasando en la Provincia de Buenos Aires, que el gobernador participe de una marcha me parece que no corresponde. Como gobernador, debe hacer cumplir la ley y no violarla. Tratamos de trabajar con el ministro de Seguridad de la Provincia, pero necesitamos una actitud distinta".

El mandatario provincial, quien viene de ser cuestionado por no asistir al velatorio de Umma, se presentó en plena movilización con Andrés "Cuervo" Larroque y Fernando Espinoza.

La expresidente del PRO utilizó sus redes sociales este miércoles para insistir en que "la gente está trabajando". Publicó una serie de testimonios e hizo eco del movimiento de los trabajadores manejando o dirigiéndose a pie hasta sus oficinas.