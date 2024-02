Ley ómnibus: Pablo Moyano presiona a los legisladores y no descarta "nuevos paros y movilizaciones"

El titular del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, lanzó una advertencia en medio del debate por la Ley ómnibus en el Congreso al señalar que no se descarta que haya "nuevos paros y movilizaciones", en relación a próximas medidas que se pueden tomar desde la CGT.

"Fuimos los primeros en pedirles a los diputados y diputadas que rechacen el DNU y la Ley ómnibus", manifestó en una entrevista con El Destape, a la vez que añadió: "Esperemos que si el proyecto pasa en Diputados, el Senado, donde el peronismo tiene mayoría, se rechace y se pongan los cambios que haya que poner".

El dirigente camionero también hizo un análisis de la medida de fuerza que se implementó la semana pasada y en relación a la reforma laboral que está suspendida en la Justicia. "La movilización del otro día fue importante. Esperemos que no se voten las facultades para este tipo".

"Está en riesgo la Soberanía nacional. La reforma laboral la escribió Paolo Rocca y ahora está suspendida por la Justicia. Hay muchos negociados y hay proyectos que ni siquiera los diputados saben de qué se tratan", Expresó, tras lo cual dijo: "La lucha va a seguir. El Consejo Directivo de la CGT está facultado para tomar medidas. Si no cambia el modelo económico, en marzo o abril la conflictividad social va a ser total".

"No se descartan paros y movilizaciones. Está latente siempre. Si los laburantes pierden el laburo o bajan los salarios, yo no me voy a quedar cruzado de brazos", aseveró y dijo luego: "Era impensado que a los 15 días de asumido un Gobierno haya una marcha y a los 45 días un paro general. La CGT y los dirigentes fuimos la primera institución en salir a resistir el análisis".

El sindicalista amenazó con medidas de fuerza.

Moyano contra Milei y Macri

En otro tramo de la entrevista, Moyano le apuntó al presidente Javier Milei y al ex mandatario Mauricio Macri. "Milei es un gerente de las corporaciones nacionales e internacionales. Encontraron al personaje justo. Lo inventaron en un año mediáticamente", dijo del libertario.

En ese sentido, agregó: "Es la cara del que se vayan todos. Nuestro gobierno no pudo resolver y emergió este personaje. Milei es un empleado de las grandes corporaciones".

En relación a Macri, indicó: "Hoy está cogobernando. Le está dando los votos en el Parlamento. Le dio los votos de los gobernadores de Juntos por el Cambio. Los mismos economistas están diciendo que con las medidas que se están tomando va a crecer la inflación. Esto va a ir creciendo. No veo una salida y no veo que esto vaya a mejorar".