El Gobierno apunta a los gobernadores ante el revés de la Ley Ómnibus: cuáles serán los pasos a seguir

Luego de que el Ejecutivo decidió suspender el tratamiento en particular de Ley Ómnibus y retrotraer el debate a Comisión, el Gobierno apuntó contra los gobernadores ante el revés de la normativa en la Cámara de Diputados, planteó que "hubo una intención de obstruir la acción del Gobierno" y advirtió que seguirán "gobernando con los elementos" que tienen a disposición.

"Hubo algunos compromisos de apoyo y de voto que no se cumplieron en la práctica", subrayó el ministro del Interior, Guillermo Francos, en diálogo con los medios acreditados en la Casa Rosada, entre ellos iProfesional.

Luego de acusar a gobernadores y bloques parlamentarios "dialoguistas" de votar con Unión por la Patria en contra de una iniciativa fundamental para el oficialismo, en el Ejecutivo advierten: "Seguiremos gobernando con el apoyo popular que tenemos y sin el Parlamento que no tenemos, pero vamos a seguir gobernando igual"

La decisión de suspender el tratamiento en particular de Ley Ómnibus y retrotraer el debate a Comisión genera interrogantes respecto del futuro del proyecto, el cual fue planteado como la "base" necesaria para las reformas de fondo, pero también sobre el mecanismo de negociación con los gobernadores. "Seguiremos gobernando con los elementos que tenemos y obviamente los gobernadores también tendrán que seguir gobernando con los elementos que tienen", advirtió Francos, quien descartó que la cuestión fiscal sea tratada en un futuro al igual que el Impuesto PAIS, que "tiene vigencia hasta el 31 de diciembre próximo", y Ganancias.

"Los gobernadores se quejaban de que se les había caído la recaudación de los recursos coparticipables porque en el gobierno anterior se bajó el capítulo de Ganancias. Les propusimos tratar el tema fiscal especialmente después de aprobar esta ley, pero en el sentido de acordar el tratamiento de una ley que para el Gobierno era importante para poder tener herramientas para plantear. Es una lástima que no la hayamos podido aprobar ahora, creo que había varios gobernadores que estaban esperando la aprobación de esta ley", relató el funcionario nacional.

Consultado acerca de la posibilidad de que en las próximas semanas se pueda concretar una reunión entre funcionarios del Ejecutivo nacional y los gobernadores, el titular de la cartera de Interior sentenció: "Veremos, pero no me parece que en este momento podamos decir que vamos a tener una reunión de gobernadores con este clima de confrontación".

Unión por la Patria esto es así, pero pensábamos que otros bloques nos iban a acompañar como habían expresado públicamente que apoyaban, que apoyaban, que apoyaban, pero llegado el momento en los temas clave de los primeros artículos de la ley, ya no apoyaron", reprochó Francos, quien fue uno de los negociadores.

Con Javier Milei en Israel, el ministro del Interior reconoció que, hasta el momento, no habló con el Presidente, pero anticipó: "No era posible seguir tratando una ley que estaba siendo desguazada en sus diferentes artículo. Creo que llegamos hasta el artículo 6 y ya nos habían dejado sin facultades, por lo cual no tenía sentido seguir tratando la ley".

"Quienes apoyaron en general la aprobación de la ley, no mantuvieron su apoyo para el tratamiento en particular de las facultades delegadas, que son las que permiten en una instancia como esta poder gobernar en una situación de emergencia. Entonces, de nada vale declarar una emergencia si no dan los instrumentos para luchar contra esa emergencia", cuestionó el ministro.

El Ejecutivo acusa a los diputados "dialoguista" y a la oposición de "obstruir"

Con el revés de la Ley Ómnibus en Diputados, el ministro del Interior tira la pelota del lado de la oposición dialoguista y dice no saber los motivos por los que no dieron su apoyo en la votación particular. "La verdad que no tengo una explicación para eso, me parece que ha habido una posición de obstruir en lo particular la posición del Gobierno y las posibilidades del gobierno", sentenció.

"Me refiero a la responsabilidad política de gobernadores y legisladores que no han dado su apoyo. De qué sirve declarar una emergencia si no te dan los instrumentos para manejar la emergencia. Este es el punto clave, me parece. Lo que le han dado a todos los gobiernos en situación de emergencia, se lo negaron al gobierno del Presidente Milei. Me parece que está claro", cuestionó el funcionario nacional.

Respecto del camino que iniciará el Ejecutivo, Francos evitó dar una definición apresurada. "No puedo adelantar cuál va a ser la posición que tome el Presidente Milei de aquí en adelante, supongo que utilizará las herramientas constitucionales que le permitan continuar con su gobierno. El Presidente Milei es un Presidente de acción, no se va a quedar de brazos cruzados", anticipó.

"Esto no quiere decir que el Presidente no pueda avanzar en su gestión. Lo que no va a poder hacer mientras no se apruebe la delegación de facultades es avanzar en todos los aspectos que son necesarios para desregular la economía. Obviamente hay elementos que la Constitución que el Presidente seguramente analizará si los lleva adelante o no: puede ser la consulta popular, están los decretos de necesidad y urgencia, hay varios elementos que tiene para gobernar", subrayó.

En tanto, el pico máximo de tensión en el discurso oficial llegó a través de un posterior de la cuenta institucional de La Libertad Avanza en Twitter: "La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión".

Finalmente, no tardó en llegar la postura del Ejecutivo desde la cuenta de Oficina del Presidente, donde acusaron a los gobernadores de "destruir" la Ley Ómnibus "artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla" y sentenciaron: "Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses".