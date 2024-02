Tras la caída de su Ley ómnibus, el presidente Javier Milei decidió avanzar con decretos para tomar algunas de las medidas que estaban contempladas en aquel proyecto, pero también se prepara para enviar nuevas propuestas de ley al Congreso con el objetivo de presionar públicamente a los legisladores que, según dijo, tienen los "dedos sucios".

Milei no perdona el revés que le propinó la Cámara de Diputados y se muestra decidido a librar una batalla simbólica contra la "casta política", en la que entran gobernadores y legisladores. Esa pelea estará orientada por lo que el mandatario definió ahora como "principio de revelación": tomar medidas y señalar a quienes se opongan como responsables de los problemas del país.

En la última semana, el Presidente dio un paso a la vez en esa dirección. Primero, la Casa Rosada dejó trascender que prepara un paquete de decretos que rescaten el espíritu de la frustrada Ley ómnibus. Luego, el mandatario aseguró que irá al Congreso el 1 de marzo para hablar ante la Asamblea Legislativa y desterró el rumor de un posible "faltazo" que había corrido incluso dentro del bloque oficialista de diputados.

Ahora, como tercer paso, Milei aseguró que más allá de su decisión de avanzar por decreto el Poder Ejecutivo igualmente va "a estar enviando leyes" al Congreso con otras de las medidas que había incluido en su primer proyecto pero que, además, perseguirán el objetivo de seguir "exacerbando el principio de revelación".

Milei y el "principio de revelación": cómo es su plan para mantener bajo presión al Congreso

A su regreso de la gira que lo llevó a Israel y de ahí a la reunión con el papa Francisco, Milei empezó a conceder numerosas entrevistas y en ese marco, este viernes fue consultado sobre si enviará al Congreso "en partes" las propuestas contempladas en la Ley ómnibus. "Obvio", respondió, pero no se quedó ahí.

El Presidente advirtió que serán proyectos que "sigan exacerbando el principio de revelación, así cada vez que votan en contra queda bien clarito quiénes son los dedos sucios". De esta manera, ratificó su intención de confrontar con la oposición, sea más o menos dialoguista.

Milei advirtió que su intención es enviar al Congreso proyectos de ley que pongan en apuros a diputados y senadores.

"La política prefirió poner sus privilegios de casta; por eso fue tan maravilloso lo que pasó (con la Ley ómnibus), dejaron todos los dedos sucios cuando empezaron a votar en particular. Le demostraron a la gente que ponen sus beneficios primero, por encima de la gente", disparó el mandatario.

Al respecto, sostuvo que "la gente los vio y eso en el 2025 no se los va a perdonar". Así se refirió a las elecciones legislativas que, según su pronóstico, se darán con una "economía creciendo" e "inflación a la baja" y el oficialismo "arrasará", lo que le dará "un Congreso como la gente" que apruebe "todas las reformas pro-mercado" para que la Argentina "despegue como un cohete".

Mientras tanto, su plan consiste en avanzar con decretos por un lado, para adoptar algunas de las medidas más resistidas, y con proyectos de ley por el otro para presionar a un Congreso donde todavía está en minoría.

Sin dar demasiadas precisiones sobre los temas puntuales en los que tomará la vía parlamentaria, Milei adelantó que uno de ellos será la "derogación de las jubilaciones de privilegio", algo que estaba contemplado en la Ley ómnibus. "Yo voy a volver a la carga", advirtió al ser consultado por esta cuestión cuyo foco está hoy en la ex presidenta Cristina Kirchner.

¿Habrá reformas con leyes?: la oposición dialoguista se prepara

Mientras Milei se prepara para hablar ante el Congreso y evalúa junto a una mesa técnica en la que está Federico Sturzenegger -el "ministro sin cartera" que ideó la Ley de Bases- qué medidas saldrán por decreto y cuáles serán por proyectos de ley, en la Cámara de Diputados algunos de los referentes de la oposición dialoguista ya piensan en la forma de desactivar el conflicto con la Casa Rosada.

Se sabe que el PRO es el principal apoyo para La Libertad Avanza y que junto al interbloque Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Pichetto, y parte de la UCR tenían la intención de aprobar algunos tramos de la Ley ómnibus, lo cual demostraron al votar a favor en general. Fueron las disidencias en los primeros artículos las que detonaron el tratamiento.

La oposición dialoguista está a la expectativa de los próximos pasos que dará Milei ante el Congreso.

Entre los temas que reunían consenso estaban la reforma laboral, el blanqueo de capitales, la moratoria y una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Este último era el más difícil de pulir porque el Gobierno pretendía eliminar el cálculo actual y dar aumentos por decreto, sin embargo la intención de hacer algún cambio en esa materia todavía flota en el Congreso.

La Coalición Cívica, que integra el bloque de Pichetto, ya presentó un proyecto para modificar la movilidad jubilatoria. El resto de esa oposición dialoguista, en tanto, quiere dar una señal que los saque del lugar en el que los ubicó Milei ("traidores", "coimeros" y "dedos sucios") y armar una mayoría que pueda aprobar las iniciativas que mande el Ejecutivo o que surjan de ellos para rescatar por separado los tópicos de la Ley ómnibus. Era lo que le plantearon al Gobierno desde el inicio.

Fuentes consultadas por iProfesional en esos sectores de la oposición negaron que estén hoy buscando los votos para avanzar sobre esos temas, pero no descartaron que haya "conversaciones reservadas por teléfono" entre dirigentes como Pichetto, Cristian Ritondo (PRO) y Rodrigo de Loredo (UCR) para ir en esa dirección o al menos empezar a preparar el terreno. De hecho, en el Congreso no hay nadie por estos días porque las sesiones extraordinarias finalizaron y Milei no las prorrogó, a pesar de lo que esperaba el oficialismo.

El paquete de decretos empieza a asomar: ¿a qué medidas apunta el Gobierno?

No obstante, Milei quiere mostrar cierta independencia del Congreso y es por eso que la decisión de avanzar con su programa mediante los decretos está tomada. Según supo este medio habría más de uno y varios se darían a conocer a partir de la semana próxima, aunque el Presidente ya empezó a mostrar por dónde irían esas medidas.

De eso se trata el reciente anuncio sobre la eliminación de los fondos fiduciarios, a los que el mandatario calificó como "cajas negras de la política". Esto era algo que estaba contemplado en la Ley de Bases y fue lo primero en salir rechazado durante la votación en particular.

Si bien el Gobierno todavía no terminó de definir cuáles o cuántos de estos fondos serán finalmente eliminados, la decisión de avanzar por decreto en ese sentido ya se tomó y fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien indicó que estas cajas "carecen de transparencia" y representan alrededor de "2 mil millones de dólares".

El Presidente avanza con los primeros decretos para sostener su "plan motosierra" frente a la política

El paquete de decretos también incluiría la desregulación de las obras sociales para que compitan con las empresas de medicina prepaga, una medida que es resistida principalmente por los sindicatos. En tanto, la reforma del sistema previsional es otro de los temas que está en análisis.

Pero más allá de las medidas puntuales que estarían contempladas en decretos y/o en proyectos de ley y que se terminarán de develar entre este viernes y el 1 de marzo, lo que Javier Milei busca transmitir es que la caída de su Ley ómnibus no será un obstáculo y que su intención es mantener la iniciativa política frente a un Congreso que todavía representa un desafío para su Gobierno y, sobre todo, para su forma de ejercer el poder.